Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар"

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Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19, сообщил киноконцерн "Мосфильм".
Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".
Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.
15 марта огласили список всех номинантов на кинопремию "Оскар" 2021 года. Картина "Дорогие товарищи!" Кончаловского в него не вошла.
Исландку Хильдур Гуднадоуттир уже награждали за музыку к "Чернобылю". Теперь она получила "Грэмми" еще и за "Джокера".
"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал. Лучшим мини-сериалом признан "Ход королевы".
Среди фаворитов - представляющие Россию Виктор Косаковский и Андрей Кончаловский. Также в шорт-лист кинопремии "Оскар" попали два кандидата из Германии.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
Художественный фильм Андрея Кончаловского и документальная лента Виктора Косаковского включены в короткий список претендентов премии "Оскар" американской киноакадемии.
Совместный проект Беларуси, России и Германии, выдвинутый Беларусью, не соответствует правилам Американской киноакадемии. Авторы заявки не доказали, что основная часть создателей картины проживает в Беларуси.
Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?
Композитор Даша Дауэнхауэр родилась в Москве, живет в Германии и недавно получила "европейского Оскара" за музыку к фильму "Берлин. Александерплац". Корреспондент DW прогулялся с ней по зимнему Берлину.
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