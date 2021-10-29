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Премия Академии кинематографических искусств и наук "Оскар"

***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über den Film TALA'VISION verwenden!*** Quelle: https://drive.google.com/drive/folders/1FGWfAElvpvR0mU3rUPkC1pT-nnk79voX Rechte: Philip Henze

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар" 29.10.2021

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России 25.10.2021

Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
GEORGETOWN, Christoph Waltz, 2019. © Paramount Pictures /Courtesy Everett Collection

Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет 04.10.2021

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
11.09.20219 MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2019: Russian film director Vladimir Menshov during a meet-and-greet session marking his 80th birthday at the offices of the Rossiya Segodnya news agency. Valery Sharifulin/TASS

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни 05.07.2021

Владимир Меньшов скончался от последствий COVID-19, сообщил киноконцерн "Мосфильм".
ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits++++++++ Die Regisseurin Chloe Zhao (l) steht mit der Schauspielerin Frances McDormand am Set von Nomadland. Der US-amerikanische Film «Nomadland» der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao ist mit vier Auszeichnungen der Gewinner des Abends bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen. +++ dpa-Bildfunk +++

"Оскар" за лучший фильм достался "Земле кочевников" 26.04.2021

Хлоя Чжао стала второй в истории Академии женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру. А Фрэнсис Макдорманд взяла награду как лучшая актриса за роль в "Земле кочевников".
31.01.2020, USA, Los Angeles: Oscar-Statuen aus Schokolade mit goldenem Überzug stehen bei der Pressevorschau des Gouverneursballs für die 92. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre. Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, den 9. Februar im Dolby Theatre statt. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд 16.03.2021

Вот это поворот. Когда-то вульгарный и ориентированный на блокбастеры "Оскар" собирается в 2021 году раздать статуэтки независимым и низкобюджетным лентам.
RELEASE DATE: October 2020 TITLE: Mank STUDIO: Netflix DIRECTOR: David Fincher PLOT: Follows screenwriter Herman J. Mankiewicz's tumultuous development of Orson Welles' iconic masterpiece Citizen Kane (1941). STARRING: AMANDA SEYFRIED as Marion Davies, GARY OLDMAN as Herman Mankiewicz. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

Фильм Кончаловского "Оскара" не получит. Кто номинирован на премию? 15.03.2021

15 марта огласили список всех номинантов на кинопремию "Оскар" 2021 года. Картина "Дорогие товарищи!" Кончаловского в него не вошла.
UNSPECIFIED: In this screengrab released on March 14, Hildur Gudnadottir accepts the Best Score Soundtrack for Visual Media award for 'Joker,' from Bill Burr at the 63rd Annual GRAMMY Awards Premiere Ceremony broadcast on March 14, 2021. (Photo by Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy)

Эту женщину слушают все. И это не Меркель! 15.03.2021

Исландку Хильдур Гуднадоуттир уже награждали за музыку к "Чернобылю". Теперь она получила "Грэмми" еще и за "Джокера".
This image released by Netflix shows Emma Corrin in a scene from The Crown. Season four premieres on Sunday, Nov. 15. (Des Willie/Netflix via AP) |

Триумф "Короны": премию "Золотой глобус" 2021 вручили в Лос-Анджелесе 01.03.2021

"Корона" - историческая драма о жизни принцессы Дианы - получила "Золотой глобус" как лучший сериал. Лучшим мини-сериалом признан "Ход королевы".
Ein Arbeiter trägt am 23.02.2015 die Nachbildung eines Oscar zu einem Pressetermin der Filmstudios Babelsberg in Potsdam (Brandenburg). Der unter Mitwirkung von Studio Babelsberg gedrehte Film Grand Budapest Hotel wurde in der Nacht zum Montag in Hollywood mit vier Academy Awards in den Kategorien Bestes Szenenbild, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-Up und Beste Frisuren sowie Beste Filmmusik ausgezeichnet. Foto: Ralf Hirschberger | Verwendung weltweit

У кого какие шансы на "Оскар" в этом году? 10.02.2021

Среди фаворитов - представляющие Россию Виктор Косаковский и Андрей Кончаловский. Также в шорт-лист кинопремии "Оскар" попали два кандидата из Германии.
epa05530113 Russian director Andrei Konchalovsky poses during a photocall for 'Paradise' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея) 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.

И работать с блеском, и жить красиво

Андрей Кончаловский: кино и жизнь 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист "Оскара" 10.02.2021

Художественный фильм Андрея Кончаловского и документальная лента Виктора Косаковского включены в короткий список претендентов премии "Оскар" американской киноакадемии.
***ACHTUNG: Bild nur in Zusammenhang mit der Berlinale-Berichterstattung verwenden!***! Lars Eidinger Persian Lessons von Vadim Perelman RUS, DEU, BLR 2019, Berlinale Special 2020 © HYPE FILM

Фильм "Уроки фарси" исключили из борьбы за "Оскар" 09.01.2021

Совместный проект Беларуси, России и Германии, выдвинутый Беларусью, не соответствует правилам Американской киноакадемии. Авторы заявки не доказали, что основная часть создателей картины проживает в Беларуси.
Bildnummer: 56626327 Datum: 01.01.2011 Copyright: imago/Unimedia Images FEAT 4744 - IMAGE 9947441C - FILM THE MATRIX RELOADED - KEANU REEVES - US, CANADA, BAHAMA & BERMUDA - JUNE, 2003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY kbdig 2011 quer 56626327 Date 01 01 2011 Copyright Imago Unimedia Images feat Image Film The Matrix Reloaded Keanu Reeves U.S. Canada Bahama & Bermuda June 2003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Kbdig 2011 horizontal © Imago/Unimedia Images

Что будет с кино в 2021 году? 06.01.2021

Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?
Dascha Dauenhauer, eine deutsche Filmkomponistin Fotocredits: Alena Schmick Das Bild wurde uns von Dascha zur Verfügung gestellt

Лауреат "европейского Оскара": На меня повлияли "Джокер" и "Чебурашка" 22.12.2020

Композитор Даша Дауэнхауэр родилась в Москве, живет в Германии и недавно получила "европейского Оскара" за музыку к фильму "Берлин. Александерплац". Корреспондент DW прогулялся с ней по зимнему Берлину.

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