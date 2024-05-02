РКН заблокировал сайт лауреата "Оскара" Мстислава Чернова

В России заблокированы сайты создателя документального фильма "20 лет в Мариуполе" Мстислава Чернова и еще двух украинских фотографов. Кроме того, в реестр запрещенных внесен сайт VPN-сервиса Amnezia.

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайты трех украинских фотографов, в том числе лауреата "Оскара", Пулитцеровской премии и целого ряда других наград, среди которых и премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award), соавтора фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает "Роскомсвобода" , приводя данные мониторинга реестра запрещенной информации в РФ.

Помимо сайта Чернова www.mstyslav.com , блокировке подверглись веб-страницы украинско-американского фотографа Саши Маслова , а также фотографа-документалистки Алёны Гром , которая в 2014 году переехала из Донецка в Бучу и после полномасштабного вторжения России в Украину документировала уже происходящее там.

"Все три сайта блокируются по "маске", то есть - со всеми доменами и поддоменами", - отмечает "Роскомсвобода".

Правозащитный проект указывает, что эти сайты оказались в реестре запрещенной информации по решению "неуказанного госоргана", скорее всего - из соображений военной цензуры.

Кроме того, по сообщению "Роскомсвободы", Роскомнадзор уже повторно внес в реестр запрещенных сайт VPN-сервиса Amnezia - в рамках исполнения закона о запрете информации про обход блокировок. В первый раз сайт Amnezia по протоколу HTTPS был заблокирован 10 дней назад - 22 апреля.