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В Голливуде женщинам все реже достаются главные роли

Павел Мыльников
8 марта 2024 г.

В 2019 году 44 процента главных ролей в художественных фильмах Голливуда достались женщинам. Теперь показатель упал до 32 процентов, гласит отчет Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Кинопленка
Киностудиям следует вкладывать в женщин больше средств, считают экспертыФото: Colourbox

В 2023 году только 32,1 процента ведущих ролей в художественных фильмах в киноиндустрии США достались женщинам. Такие данные приведены в отчете о гендерном разнообразии Hollywood Diversity Report, составленном Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и опубликованном в четверг, 7 марта.

Популярность "Барби" - не показатель

Несмотря на коммерческий успех комедии "Барби" Греты Гервиг с Марго Робби в главной роли, американская кинопромышленность продемонстрировала, что продолжает недооценивать картины, сюжет которых сосредоточен на женщинах, или же снятые женщинами, отмечается в докладе. До 2019 года доля фильмов с женщинами в главных ролях неуклонно росла и достигла в 2019-м 44,1 процента, указали составители.

"Это тревожный сигнал для Голливуда", - подчеркивает руководительница университетского проекта по исследованию сферы развлечений и медиа Ана-Кристина Рамон. Кинематографистки и зрительницы являются "важным компонентом роста индустрии", пояснила она. Студиям необходимо больше инвестировать в женщин и связанные с ними сюжеты, добавила Рамон.

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