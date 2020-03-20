 Православные храмы в Германии - от Берлина до Баден-Бадена (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 17.04.2020

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Фоторепортажи

Православные храмы в Германии - от Берлина до Баден-Бадена (фотогалерея)

Русские православные храмы есть во многих немецких городах. Представляем самые старые и необычные.

  • Храм Александра Невского в Потсдаме
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    Русские храмы в Германии

    Храм Александра Невского в Потсдаме

    В немецком городе Потсдаме около деревни Александровка находится самый старый действующий русский православный храм не только Германии, но и всей Западной Европы. Первая служба в этой церкви Александра Невского состоялась в 1829 году. В ней участвовали император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III.

  • Церковь Святой Елисаветы в Висбадене

    Русские храмы в Германии

    Церковь Святой Елисаветы в Висбадене

    Церковь Святой праведной Елисаветы была возведена на холме Нероберг в Висбадене в середине XIX века. Храм был заложен в память о великой княжне Елизавете Михайловне - супруге герцога Адольфа-Вильгельма Нассауского, скончавшейся во время родов. Храм посвящен праведной Елисавете - матери Иоанна Крестителя. Рядом находится крупнейшее православное кладбище в Европе.

  • Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

    Русские храмы в Германии

    Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

    В XIX веке посетители из России были частыми гостями немецких курортов. Особое место среди них занимал Бад-Эмс, расположенный на реке Лан в нынешней земле Рейнланд-Пфальц. В 1874-1876 годах здесь на левом берегу был сооружен этот православный храм - церковь Святой мученицы царицы Александры. В числе первых посетителей были император Александр II и поэт Петр Вяземский.

  • Храм Святого Николая в Гифхорне

    Русские храмы в Германии

    Храм Святого Николая в Гифхорне

    В свою очередь, этот деревянный храм был возведен относительно недавно - в 1996 году. Он был задуман как символ примирения между народами Германии и России. Находится на территории Международного музея ветряных и водяных мельниц в нижнесаксонском Гифхорне. Храм - действующий. В церемонии освящения церкви Святого Николая участвовал патриарх Алексий II.

  • Храм-памятник в Лейпциге

    Русские храмы в Германии

    Храм-памятник в Лейпциге

    Свято-Алексиевский храм-памятник Русской Славы - так звучит полное название этой церкви в Лейпциге, возведенной здесь в память о Битве народов - крупнейшем сражении в череде Наполеоновских войн, в котором французский император потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Был создан в 1912-1913 годах по случаю 100-летия этого сражения.

  • Церковь Святой Марии Магдалины в Дармштадте
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    Русские храмы в Германии

    Православная церковь в Дармштадте

    Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм Святой Марии Магдалины считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

  • Церковь Марии Магдалины в Веймаре

    Русские храмы в Германии

    Церковь Марии Магдалины в Веймаре

    Еще одна русская православная церковь Святой Марии Магдалины находится в тюрингском городе Веймаре. Была возведена в начале 1860-х годов рядом с усыпальницей великой княжны Марии Павловны - дочери императора Павла I, после замужества также получившей титул великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской. Фундамент часовни заложен на земле, привезенной из России.

  • Церковь Преподобного Симеона Дивногорца в Дрездене

    Русские храмы в Германии

    Церковь Симеона Дивногорца в Дрездене

    Православный храм Преподобного Симеона Дивногорца был возведен в саксонской столице Дрездене в 1872-1874 годах в русско-византийском стиле. Ранее здесь существовали разные домовые церкви, несколько раз переезжавшие. В одной из них был крещен Петр Столыпин, родившийся в этом городе. В начале 1870-х один из прихожан пожертвовал участок для строительства постоянного здания.

  • Преображенская церковь в Баден-Бадене

    Русские храмы в Германии

    Преображенская церковь в Баден-Бадене

    Эта церковь, построенная в северо-русском стиле и увенчанная позолоченным луковичным куполом, находится в немецком городе Баден-Бадене. Большая русская община образовалась на этом знаменитом на весь мир немецком курорте еще в первой половине XIX века. Храм Преображения Господня был возведен здесь в начале 1880-х годов.

  • Церковь Святых Константина и Елены в Берлине

    Русские храмы в Германии

    Храм Св. Константина и Елены в Берлине

    Завершим обзор - около одного из русских православных храмов немецкой столицы. Эта церковь Святых равноапостольных Константина и Елены была возведена здесь на Русском кладбище Берлин-Тегель в 1894 году. В 2005 году была отреставрирована на частные пожертвования.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Храм Александра Невского в Потсдаме
    Еще по теме

    Русские храмы в Германии

    Храм Александра Невского в Потсдаме

    В немецком городе Потсдаме около деревни Александровка находится самый старый действующий русский православный храм не только Германии, но и всей Западной Европы. Первая служба в этой церкви Александра Невского состоялась в 1829 году. В ней участвовали император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III.

  • Церковь Святой Елисаветы в Висбадене

    Русские храмы в Германии

    Церковь Святой Елисаветы в Висбадене

    Церковь Святой праведной Елисаветы была возведена на холме Нероберг в Висбадене в середине XIX века. Храм был заложен в память о великой княжне Елизавете Михайловне - супруге герцога Адольфа-Вильгельма Нассауского, скончавшейся во время родов. Храм посвящен праведной Елисавете - матери Иоанна Крестителя. Рядом находится крупнейшее православное кладбище в Европе.

  • Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

    Русские храмы в Германии

    Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе

    В XIX веке посетители из России были частыми гостями немецких курортов. Особое место среди них занимал Бад-Эмс, расположенный на реке Лан в нынешней земле Рейнланд-Пфальц. В 1874-1876 годах здесь на левом берегу был сооружен этот православный храм - церковь Святой мученицы царицы Александры. В числе первых посетителей были император Александр II и поэт Петр Вяземский.

  • Храм Святого Николая в Гифхорне

    Русские храмы в Германии

    Храм Святого Николая в Гифхорне

    В свою очередь, этот деревянный храм был возведен относительно недавно - в 1996 году. Он был задуман как символ примирения между народами Германии и России. Находится на территории Международного музея ветряных и водяных мельниц в нижнесаксонском Гифхорне. Храм - действующий. В церемонии освящения церкви Святого Николая участвовал патриарх Алексий II.

  • Храм-памятник в Лейпциге

    Русские храмы в Германии

    Храм-памятник в Лейпциге

    Свято-Алексиевский храм-памятник Русской Славы - так звучит полное название этой церкви в Лейпциге, возведенной здесь в память о Битве народов - крупнейшем сражении в череде Наполеоновских войн, в котором французский император потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Был создан в 1912-1913 годах по случаю 100-летия этого сражения.

  • Церковь Святой Марии Магдалины в Дармштадте
    Еще по теме

    Русские храмы в Германии

    Православная церковь в Дармштадте

    Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи на родине супруги царя Николая II - Александры Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской. Изначально храм Святой Марии Магдалины считался домовой церковью царской семьи, члены который бывали здесь на службах, когда находились в городе.

  • Церковь Марии Магдалины в Веймаре

    Русские храмы в Германии

    Церковь Марии Магдалины в Веймаре

    Еще одна русская православная церковь Святой Марии Магдалины находится в тюрингском городе Веймаре. Была возведена в начале 1860-х годов рядом с усыпальницей великой княжны Марии Павловны - дочери императора Павла I, после замужества также получившей титул великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской. Фундамент часовни заложен на земле, привезенной из России.

  • Церковь Преподобного Симеона Дивногорца в Дрездене

    Русские храмы в Германии

    Церковь Симеона Дивногорца в Дрездене

    Православный храм Преподобного Симеона Дивногорца был возведен в саксонской столице Дрездене в 1872-1874 годах в русско-византийском стиле. Ранее здесь существовали разные домовые церкви, несколько раз переезжавшие. В одной из них был крещен Петр Столыпин, родившийся в этом городе. В начале 1870-х один из прихожан пожертвовал участок для строительства постоянного здания.

  • Преображенская церковь в Баден-Бадене

    Русские храмы в Германии

    Преображенская церковь в Баден-Бадене

    Эта церковь, построенная в северо-русском стиле и увенчанная позолоченным луковичным куполом, находится в немецком городе Баден-Бадене. Большая русская община образовалась на этом знаменитом на весь мир немецком курорте еще в первой половине XIX века. Храм Преображения Господня был возведен здесь в начале 1880-х годов.

  • Церковь Святых Константина и Елены в Берлине

    Русские храмы в Германии

    Храм Св. Константина и Елены в Берлине

    Завершим обзор - около одного из русских православных храмов немецкой столицы. Эта церковь Святых равноапостольных Константина и Елены была возведена здесь на Русском кладбище Берлин-Тегель в 1894 году. В 2005 году была отреставрирована на частные пожертвования.

    Автор: Максим Нелюбин


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