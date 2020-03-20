Православные храмы в Германии - от Берлина до Баден-Бадена (фотогалерея)

Русские храмы в Германии

Церковь Симеона Дивногорца в Дрездене

Православный храм Преподобного Симеона Дивногорца был возведен в саксонской столице Дрездене в 1872-1874 годах в русско-византийском стиле. Ранее здесь существовали разные домовые церкви, несколько раз переезжавшие. В одной из них был крещен Петр Столыпин, родившийся в этом городе. В начале 1870-х один из прихожан пожертвовал участок для строительства постоянного здания.