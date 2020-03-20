Православные храмы в Германии - от Берлина до Баден-Бадена (фотогалерея)

Русские православные храмы есть во многих немецких городах. Представляем самые старые и необычные.
Греческая православная церковь в Германии присоединилась к общинам католиков и протестантов. Публичная религиозная жизнь в Европе переходит в теле- и радиоэфир и в интернет. (14.03.2020)
240 лет назад родилась императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра Первого. Всю жизнь она искала любовь. И всю жизнь теряла любимых... (24.01.2019)
Исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева - выдающегося русского писателя, которого особенно почитают в Германии. Его связывала с этой страной любовь. (09.11.2018)
Исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Это хороший повод поговорить о его немецких связях, увлечениях и страстях. (09.09.2018)
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры. (26.06.2017)
Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян. (11.06.2013)