 Потсдамская конференция: во дворце Цецилиенхоф решались судьбы мира | Фоторепортажи о Германии | DW | 17.07.2020

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Фоторепортажи

Потсдамская конференция: во дворце Цецилиенхоф решались судьбы мира

Дворец назван именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года, ровно 75 лет назад, здесь начала работу конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.

  • Дворец Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.

  • Цецилиия Мекленбург-Шверинская с сыновьями. Потсдам, 1910 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Потсдам, 1945 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.

  • Открытка 1905 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

  • Фотография 1906 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

  • Елизавета II во дворце Цецилиенхоф, 2004 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    С апреля по октябрь музей открыт со вторника по воскресенье с 10 00 до 17 30. В ноябре-марте закрывается на час раньше. Понедельник - выходной.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дворец Цецилиенхоф

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.

  • Цецилиия Мекленбург-Шверинская с сыновьями. Потсдам, 1910 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин. Потсдам, 1945 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.

  • Открытка 1905 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.

  • Фотография 1906 года

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.

  • Елизавета II во дворце Цецилиенхоф, 2004 год

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.

  • Дворец Цецилиенхоф, Потсдам

    Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    С апреля по октябрь музей открыт со вторника по воскресенье с 10 00 до 17 30. В ноябре-марте закрывается на час раньше. Понедельник - выходной.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Специальная выставка к 75-летию Потсдамской конференции

  • Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф в августе 1945 года
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    75 лет Потсдамской конференции

    "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

  • Внутренний двор дворца Цецилиенхоф
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    75 лет Потсдамской конференции

    Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

  • Заседание участников конференции 17 июля 1945 года
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    75 лет Потсдамской конференции

    Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

  • Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира

    75 лет Потсдамской конференции

    В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

  • Личный дневник Джой Милвард (Joy Milward)

    75 лет Потсдамской конференции

    Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

  • Джой Милвард

    75 лет Потсдамской конференции

    Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

  • Металлический бокс из Нагасаки

    75 лет Потсдамской конференции

    Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

  • Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме

    75 лет Потсдамской конференции

    Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:21

Выставка к 75-летию конференции осталась без экспонатов из России

Потсдамская конференция

Выставка в Потсдаме: почему без экспонатов из России?

Организаторы экспозиции не смогли достичь компромисса с Минкультом России по поводу формулировок в сопроводительных текстах.  

Потсдамская выставка без российских экспонатов (фотогалерея)

Встреча Сталина, Черчилля (Эттли) и Трумэна проходила во дворце Цецилиенхоф с 17 июля по 2 августа 1945 года. Здесь - фото с выставки, посвященной Потсдамской конференции.  

Потсдамская конференция: как решалась судьба послевоенной Германии

17 июля 1945-го. Из подъехавших к парадному входу дворца Цецилиенхоф в Потсдаме лимузинов выходят Трумэн, Черчилль, Сталин. Они здесь для того, чтобы определить будущее Германии...  

Потсдам

Дворец Сан-Суси

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

Китайский чайный домик

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.  

Новый дворец

Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.  

Русская деревня Александровка

Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?  

Мраморный дворец

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.  

Павлиний остров

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Дворец Глинике

Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.  

Бабельсберг. Часть I

Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.  

Бабельсберг. Часть II

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.  

Храм Христа Спасителя в Закровском парке

Рядом с этим храмом проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Бельведеры на холмах Пфингстберг и Клаусберг

Откуда открываются прекрасные виды на Потсдам, и где находится первое здание, построенное Карлом Фридрихом Шинкелем?  

Контекст

Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме  

Ссылки в интернете

Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG)

Аудио- и видеофайлы по теме

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