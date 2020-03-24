Под венец во время короны? Да! (фото)

Висбаден • Браки, как известно, заключаются на небесах, но оформляются все же - в загсах, на которые сейчас в Германии распространяются общие карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В разных немецких городах и землях правила могут несколько отличаться, но рассчитывать на участие в официальной церемонии во время пандемии, помимо самих молодоженов, что вполне понятно, могут лишь свидетели и ближайшие родственники, которым придется соблюдать дистанцию в полтора-два метра и другие предписания властей.
"Празднуй, когда пришел праздник" (Man soll die Feste feiern, wie sie fallen) - так звучит немецкая крылатая фраза. Эта фотография была сделана несколько дней назад в столице федеральной земли Гессен во время свадьбы, которую Джастин и Джули Нихолас (Justin und Jule Nicholas) решили не переносить, хотя представляли себе этот день несколько иначе.
Совет да любовь!
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
В шахте
Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На свадебной гондоле
Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
В старинном замке
Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На дирижабле
В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
В зоопарке
Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На горе Цугшпитце
Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На маяке
Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На футбольном стадионе
В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На гоночной трассе
Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.
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10 необычных мест для бракосочетания в Германии
На подвесной железной дороге
Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро.
Автор: Наталия Королева
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Вирусы на дверных ручках
Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Столовые приборы
Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Товары из Китая
Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Посылки из-за границы
На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Домашние животные
Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Овощи с рынка
Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Замороженные продукты
Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.
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Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом
Есть диких животных запрещено!
Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.
Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель