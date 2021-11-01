НПО (неправительственная организация)

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При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших на белорусско-польской границе, будет не избежать, уверены представители НПО "Врачи на границе".
Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.
Предложения о признании нежелательными в РФ 20 иностранных НПО комиссия Госдумы направит в Генпрокуратуру.
Белорусские власти ликвидируют ряд природоохранных общественных организаций, у активистов прошли обыски, некоторые были задержаны. DW - о причинах и последствиях очередной волны репрессий.
Общество белорусского языка и Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" получили повестки в Верховный суд.
В Беларуси власти продолжаются давить на НПО. Под ударом и тяжело больные дети - в Гродно ликвидируют детский хоспис. При этом власти не скрывают, что причина - пятый пакет западных санкций.
Правительство ФРГ опасается, что новый российский закон ударит по совместным проектам в сфере образования. Некоторым депутатам бундестага позиция Берлина кажется слишком мягкой.
Для 40 процентов опрошенных "Левада-центром" жителей России закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации.
В Беларуси власти ликвидируют не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил правозащитный центр "Весна". Каковы причины и какими будут последствия? Об этом - у DW.
Десятки связанных с Навальным и его сторонниками интернет-ресурсов, а также сайты двух немецких НПО блокированы Роскомнадзором. Кремль испугался "Умного голосования"? DW поговорила с экспертами из РФ и ФРГ.
Развернув тотальную борьбу с НКО, Лукашенко вытесняет активистов за рубеж, раскалывает белорусское общество и стимулирует радикализацию действий своих противников, считают опрошенные DW аналитики.
В Беларуси с 10 июля проходят обыски в редакциях СМИ и офисах НПО, задержания их сотрудников. Закрыто не менее 56 НПО. Минюст также подал иски на ликвидацию Белорусского ПЕН-центра и Ассоциации журналистов.
Правозащитное объединение не согласно с позицией Генпрокуратуры, отождествляющей его с чешской НПО, признанной в РФ нежелательной. Его участники опасаются уголовного преследования.
Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке сайта "Команды 29" якобы из-за того, что на нем размещались материалы чешской НПО. "Команда 29" отвергает это обвинение и намерена обжаловать решение ведомства.
НПО "Проект Медиа" самоликвидируется после признания в РФ нежелательной организацией. Команда "Проекта" пообещала, что журналисты издания продолжат работать, и журналистских расследований меньше не станет.
Генпрокуратура РФ ранее объяснила признание трех связанных с экс-главой ЮКОСа Ходорковским образовательных фондов "нежелательными" якобы исходящей от них угрозой госбезопасности.
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