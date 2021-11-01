НПО (неправительственная организация)

За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям?

В Беларуси власти продолжаются давить на НПО. Под ударом и тяжело больные дети - в Гродно ликвидируют детский хоспис. При этом власти не скрывают, что причина - пятый пакет западных санкций.