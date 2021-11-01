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НПО (неправительственная организация)

Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Польские власти не пускают правозащитников к мигрантам на границе с Беларусью 01.11.2021

При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших на белорусско-польской границе, будет не избежать, уверены представители НПО "Врачи на границе".

17/09/2021 Right Livelihood Awards. Wladimir Sliwyak, russischer Umweltaktivist

Среди лауреатов альтернативной Нобелевской премии - экоактивист из России 29.09.2021

Российский экоактивист Владимир Сливяк, камерунская правозащитница, вождь одного из коренных народов Канады и НПО, помогающая защитникам природы в Индии. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award 2021 года.
10.03.2020 *** Russia's President Vladimir Putin delivers a speech during a session of the lower house of parliament to consider constitutional changes in Moscow, Russia March 10, 2020. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

В Госдуме после выборов предлагают признать нежелательными 20 НПО 20.09.2021

Предложения о признании нежелательными в РФ 20 иностранных НПО комиссия Госдумы направит в Генпрокуратуру.

Aktivistin von „Ökodom“ bei einer Aktion gegen das AKW BelAES, Foto „Ökodom“, frei für DW

Зачистка НГО в Беларуси: власти добрались до защитников природы 07.09.2021

Белорусские власти ликвидируют ряд природоохранных общественных организаций, у активистов прошли обыски, некоторые были задержаны. DW - о причинах и последствиях очередной волны репрессий.
Das Gebäude von Obersten Gericht Weißrussland in Minsk, aufgenommen am 22.02.2016

Власти в Минске намерены ликвидировать две организации белорусов 21.08.2021

Общество белорусского языка и Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына" получили повестки в Верховный суд.

Hospitz im Grodno, Belarus --- 24.11.2020 --- ***NUR zur aktuellen Berichterstattung zu benutzen!!!***

За санкции Запада белорусские власти мстят в Гродно тяжело больным детям? 19.08.2021

В Беларуси власти продолжаются давить на НПО. Под ударом и тяжело больные дети - в Гродно ликвидируют детский хоспис. При этом власти не скрывают, что причина - пятый пакет западных санкций.
Stühle stehen in einem leeren Klassenzimmer im Carolus-Magnus-Gymnasium auf den Tischen, da der Unterricht in der Corona-Zeit ausgefallen ist. Die Stadt Solingen sieht sich nach Signalen aus Berlin und Bayern in ihrem Konzept der Klassenteilung für weiterführende Schulen bestätigt. Vor zwei Wochen hatte die bergische Stadt zur Bekämpfung der Pandemie angekündigt, dass wechselweise eine Hälfte einer Klasse im Präsenz-, die andere Hälfte daheim im Distanzunterricht lernen soll. +++ dpa-Bildfunk +++

В ФРГ от закона о просветительской деятельности в РФ хорошего не ждут 05.08.2021

Правительство ФРГ опасается, что новый российский закон ударит по совместным проектам в сфере образования. Некоторым депутатам бундестага позиция Берлина кажется слишком мягкой.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Опрос: у большинства россиян не меняется отношение к НПО и СМИ, попавшим в список "иноагентов" 02.08.2021

Для 40 процентов опрошенных "Левада-центром" жителей России закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации.
Nach der Verkündung des Wahlsieges von Lukaschenko sind tausende Weißrussen auf die Straßen gegangen. Proteste wurden von der Polizei mit Gewalt aufgelöst, was die Natur des Lukashenko-Regimes demonstriert. Jahr/Ort: Moskau, 10.08.2020

Разгром белорусских НПО: "Государство идет ва-банк" 29.07.2021

В Беларуси власти ликвидируют не менее 56 неправительственных организаций (НПО), сообщил правозащитный центр "Весна". Каковы причины и какими будут последствия? Об этом - у DW.
Municipal workers paint over graffiti of Russia's imprisoned opposition leader Alexei Navalny in St. Petersburg, Russia, Wednesday, April 28, 2021. The worlds on the wall reading Hero of our time. (AP Photo/Ivan Petrov)

"Форточка закрылась": Эксперты из ФРГ и РФ о блокировке сайтов Навального 28.07.2021

Десятки связанных с Навальным и его сторонниками интернет-ресурсов, а также сайты двух немецких НПО блокированы Роскомнадзором. Кремль испугался "Умного голосования"? DW поговорила с экспертами из РФ и ФРГ.
23.08.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - AUGUST 23, 2020: The former and the actual flags of Belarus during an opposition rally by the Minsk Hero City Obelisk. The political crisis that arose amid the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, continues in Belarus; mass protests against the election results have been hitting major cities across Belarus resulting in violent clashes with the police. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Атаки на НКО: куда Лукашенко выталкивает бело-красно-белую Беларусь 28.07.2021

Развернув тотальную борьбу с НКО, Лукашенко вытесняет активистов за рубеж, раскалывает белорусское общество и стимулирует радикализацию действий своих противников, считают опрошенные DW аналитики.
6499906 27.03.2021 Law enforcement officers are seen during an opposition rally against the Belarus presidential election results in Minsk, Belarus. Opposition have recently called on the public to ramp up protests once again, after a two-month lull. The Minsk Investigative Committee warned that protesters could face criminal charges. Over 34,000 people have been detained since the start of regular demonstrations in August last year, which attracted hundreds of thousands of people and formed the biggest challenge so far to Lukashenko's nearly 27-year-rule. Viktor Tolochko / Sputnik

Власти закрыли в Беларуси не менее 56 неправительственных организаций 26.07.2021

В Беларуси с 10 июля проходят обыски в редакциях СМИ и офисах НПО, задержания их сотрудников. Закрыто не менее 56 НПО. Минюст также подал иски на ликвидацию Белорусского ПЕН-центра и Ассоциации журналистов.

Russian lawyer Ivan Pavlov, center, speaks to media next to the entrance of Russia's Investigative Committee in Moscow, Russia, Friday, April 30, 2021. A lawyer representing the anti-corruption foundation of imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny has been detained in Moscow, his colleague said on social media. St. Petersburg-based lawyer Ivan Pavlov has been representing Navalny’s Foundation for Fighting Corruption after authorities filed a lawsuit to ban the foundation and the politician’s network of regional offices as extremist organizations. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

"Команда 29" прекращает деятельность из-за обвинений Генпрокуратуры 18.07.2021

Правозащитное объединение не согласно с позицией Генпрокуратуры, отождествляющей его с чешской НПО, признанной в РФ нежелательной. Его участники опасаются уголовного преследования.
2015 Seit 2012 wächst in Russland rapide die Zahl der Fällen, wo russische Staatsbürger wegen Hochverrats angeklagt werden. Iwan Pawlow ist ein moskauer Rechtsanwalt und gehört zu einer informellen Gruppe der Menschenrechtler Komanda 29, die sich für Informationsfreiheit stark machen; Copyright: privat

Объединение юристов "Команда 29" опротестует решение о блокировке сайта в РФ 16.07.2021

Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке сайта "Команды 29" якобы из-за того, что на нем размещались материалы чешской НПО. "Команда 29" отвергает это обвинение и намерена обжаловать решение ведомства.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

НПО "Проект Медиа" прекращает деятельность в России 16.07.2021

НПО "Проект Медиа" самоликвидируется после признания в РФ нежелательной организацией. Команда "Проекта" пообещала, что журналисты издания продолжат работать, и журналистских расследований меньше не станет.

20.03.2017 Michail Chodorkowski, ehemaliger Chef des Ölkonzerns Yukos, nimmt am 20.03.2017 an einer Diskussionsrunde zum Thema «Russia in Europe: Yesterday, Today, Tomorrow» in Berlin teil. Der Ex-Yukos-Chef war nach fast zehn Jahren Lagerhaft in Russland begnadigt worden und Ende 2013 nach Westeuropa ausgereist. Foto: Sophia Kembowski/dpa | Verwendung weltweit

Минюст РФ внес три структуры Ходорковского в список "нежелательных" НПО 10.07.2021

Генпрокуратура РФ ранее объяснила признание трех связанных с экс-главой ЮКОСа Ходорковским образовательных фондов "нежелательными" якобы исходящей от них угрозой госбезопасности.
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