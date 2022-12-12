Русские дома в Беларуси: в чем проблема?

После разгрома властями Беларуси неправительственных организаций в стране их нишу пробуют занять подразделения Россотрудничества - Русские дома. Насколько им это удается - у DW.

Первый Русский дом был открыт в Минске под патронажем Россотрудничества (Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) еще в 2010 году. Сегодня сайт этого органа исполнительной власти РФ официально сообщает о трех своих представительствах в Беларуси - отделениях Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Минске, Бресте и Гомеле. Волонтеры белорусских правозащитных организаций попытались отследить, как после начала войны в Украине возросла их активность.

Нелегально из Беларуси в Крым

Русские дома сегодня пытаются занять нишу неправительственных организации (НПО), считает координатор правозащитного центра "Весна" в Гомеле Алена Маслюкова. После российского вторжения в Украину в феврале нынешнего года их активность возросла - ежедневно, по словам Маслюковой, они проводят тренинги и семинары, основывают киноклубы, организовывают выставки, конкурсы и отборы школьников на международные мероприятия.

Международный детский центр "Артек" (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/Y. Lashov

Некоторые инициативы, по выражению правозащитницы, совсем не безобидны и ведут к нарушению международного законодательства. В качестве поощрения Русские дома отправляют белорусскую молодежь в Крым, летом в рамках проекта "Здравствуй, Россия" местных школьников возили в международный детский центр "Артек", осенью одиннадцать учащихся колледжа искусств - в арт-кластер "Таврида" в Судаке, а самый громкий случай - участие шеф-повара одного из гомельских ресторанов Ивана Крашенинникова в стажировке "Посол русской кухни" в Ялте. Информация об этом в местной газете "Гомельские ведомости" была подана как достижение.

"Все очень довольны и под впечатлениями"

При этом МИД Беларуси, напоминает Алена Маслюкова, официально рекомендует белорусам соблюдать украинское законодательство при посещении Крыма, а Украина въезд на полуостров со стороны России трактует как уголовное преступление - нарушение госграницы. В будущем, предупреждает Маслюкова, у участников подобных мероприятий могут возникнуть проблемы с въездом не только в Украину, но и в ЕС.

Алена Маслюкова Фото: privat

Организаторы таких поездок не скрывают ни имен участников, ни маршрут движения: сперва поездом в Москву, оттуда в Краснодар, а потом на машине через Крымский мост до места проведения. Молодежь из Гомеля, говорит Маслюкова, находилась в Крыму в тот момент, когда ВСУ наносили удары по аэродрому в Бельбеке и когда в результате взрыва были разрушены два автомобильных пролета и произошло возгорание вагонов-цистерн на железнодорожной части Крымского моста.

Руководитель Русского дома в Гомеле, первый секретарь посольства РФ в Беларуси Наталья Авралева, комментируя для СМИ результаты работы за год, отметила, что программа "Здравствуй, Россия" была впервые переформатирована под участие подростков 14-19 лет, и чтобы стать ее финалистом, им самим нужно было подать заявку и поучаствовать в отборочном туре. В итоге, резюмировала она, "все очень довольны и под впечатлениями". Правда, вопросов о войне в Украине гомельские журналисты ей не задавали.

Русские дома особенно эффективны в белорусской провинции

Брестский правозащитник Владимир Величкин полагает, что нынешние власти Беларуси дают карт-бланш Русским домам, в противовес которым им нечего предложить. Пока белорусские оппозиционные активисты сидят в подполье, и любая активность грозит им арестом, РЦНК занимает в Бресте большое двухэтажное здание и имеет неисчерпаемую по местным меркам финансовую поддержку Россотрудничества, констатирует Величкин.

Местной молодежью, убежден он, манипулируют. Например, при поддержке Россотрудничества волейболистов из Бреста отправляли на VI Всемирные игры юных соотечественников, которые прошли в Москве с 5 по 11 декабря. Кроме спортсменов из стран СНГ в соревнованиях приняли участие команды из Абхазии и Южной Осетии, но о том, что это непризнанные республики, остающиеся частью Грузии, детям, сетует Величкин, никто не рассказал. А само название турнира, добавляет Величкин, заставляет считать всех его участников "соотечественниками".

Лидер могилевского отделения оппозиционной партии БНФ Виталий Макаренко отмечает, что Русские дома особенно эффективны в провинции. Если минские интеллектуалы с легкостью могут поставить под сомнение пророссийские нарративы, то в областных центрах, поясняет он, очевидна недостаточность финансирования, например, университетов, и этим пользуется Россотрудничество. Ставка, по мнению Макаренко, делается сперва на вузы, а потом на абитуриентов - есть целая программа по их поступлению в российские учебные заведения по квоте правительства РФ.

И не обязательно это РЦНК, продолжает представитель БНФ. В 1996 году он закончил Могилевский машиностроительный институт. Потом этот вуз технического профиля преобразовали в Белорусско-Российский университет (БРУ) и там вдруг стали преподавать гуманитарные дисциплины. А в нынешнем году в БРУ открыли кафедру Государственного института русского языка имени Пушкина, которая стала частью Центра русского языка и культуры "Пушкинский центр".

Пушкинский центр для инженеров-строителей

"Очень странно открывать кафедру Института имени Пушкина там, где специализация студентов - промышленное строительство или сварка", - говорит Виталий Макаренко. Но, по его словам, конъюнктура такова, что так называемое Союзное государство Беларуси и России выделяет финансирование БРУ и эти деньги осваиваются - "в этом логика".

Волонтер правозащитной инициативы MAYDAY, попросивший не называть его имени, сообщил DW, что БРУ действительно уже можно назвать филиалом Россотрудничества. Похожая ситуация, по его оценке, складывается в Полоцком госуниверситете, группу студентов из которого также возили летом в Крым. Пророссийские инициативы, указывает волонтер, есть уже в каждом большом белорусском городе, и если раньше их деятельность растворялась на фоне проектов белорусских НПО, то после разгрома гражданского общества в Беларуси они выходят на первый план.

Ольга Смолянко Фото: privat

Согласно новому отчету Центра правовой информации Lawtrend, на начало декабря количество ликвидированных НПО в Беларуси достигло 1102. Руководитель Lawtrend Ольга Смолянко говорит, что невозможно предугадать, смогут ли Русские дома их полностью заменить. НПО, поясняет она, вырастали снизу, чтобы помочь людям решать их проблемы; а пророссийские проекты завязаны на освоение денег, и их задача не столько решить проблему, сколько продвигать нужную идеологию.

С другой стороны, продолжает Смолянко, белорусские власти понимают, какой вред в долгосрочной перспективе принесет разгром НПО, поэтому уже сейчас провластные организации вроде БРСМ тоже пробуют занять освободившуюся нишу.

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