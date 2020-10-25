Какую роль могут сыграть в Беларуси оппозиционные партии?

Политические партии Беларуси не представлены в органах власти - выборы всех уровней проходят по одномандатным округам, а не по партийным спискам. Вместе с тем с начала 90-х годов в стране существуют четыре крупные оппозиционные партии - Партия БНФ (Белорусского народного фронта), Объединенная гражданская партия (ОГП), Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и партия левых "Справедливый мир" (бывшая Партия коммунистов Беларуси).

Президентские выборы 2020 года сильно изменили политический ландшафт страны. Появилось новое поколение протестующих, которых стали называть "невероятными". Это слово часто употребляла на митингах Мария Колесникова, соратница Светланы Тихановской, ставшей лидером современной новой оппозиции. "Невероятных" зачастую противопоставляют старым оппозиционерам. Но и политические партии пока остаются на плаву, имеют зарегистрированный статус и думают о выборах. И, кстати, Тихановская в интервью DW отнесла оппозиционные белорусские партии также к "носителям протеста", добавив, правда, что пока они не имеют возможности громко о себе заявить, поэтому носители протеста они "пока подпольные".

Всех обязывает устав

Легальный статус заставляет любую политическую партию выполнять уставные требования даже во время глубокого политического кризиса, говорит лидер БСДП (Грамады) Игорь Борисов. В данный момент, продолжает он, социал-демократы готовятся к съезду, который согласно уставу должен пройти 6 февраля.

Игорь Борисов

Одной из тем съезда станет отношение партии к готовящемуся референдуму об изменении конституции. Очень важен фон, на котором будет объявлен плебисцит, отмечает Борисов, вероятно партия ограничится наблюдением за ходом голосования, законодательство такую возможность дает: "Центральный комитет сформулирует свое отношение к этому действу".

Но не стоит думать, что у оппозиционных партий все радужно. Прямых угроз, правда, не было, но в конце 2020 года Минюст инициировал проверку деятельности БСДП (Грамада). Это произошло после того, как десять партий, включая проправительственные, подписали совместную резолюцию, требующую прекратить насилие и провести новые президентские выборы. А позже БСДП получила предупреждение за публикацию в партийном журнале одной из работ плакатиста Владимира Цеслера - власти усмотрели в ней издевку над госсимволикой.

Готовиться к выборам или к ликвидации?

Время идет, и после нового года, отмечает Игорь Борисов, настанет момент задуматься о парламентских выборах 2023 года. Уже сейчас партия проводит просветительские мероприятия, чтобы сформировать список потенциальных кандидатов. Но если уровень репрессий будет таким, как сейчас, то вряд ли удастся закрыть все 110 округов, говорит он: "Тем не менее, партия обязана участвовать в политическом процессе, так как это суть ее существования".

Юрий Мелешкевич

Что касается Партии БНФ, то она находится в тяжелом положении в связи с арестом лидера, говорит ее зампредседателя Юрий Мелешкевич. Председатель партии Григорий Костусев с апреля находится в СИЗО КГБ по обвинению в заговоре с целью захвата власти (статья 357 УК Беларуси). На самом деле он был лишь случайным участником Zoom-конференции, в ходе которой обсуждались провокационные темы вроде смены власти любым путем, а позже ее запись попала в руки спецслужб.

В СИЗО у Костусева обострились некоторые болезни, поэтому главной задачей было поддержать его и его семью. А второй проблемой стало спасение общественного объединения БНФ "Адраджэнне" ("Возрождение"), с которого в 1988 году в Беларуси в принципе началось демократическое движение. Попытка отстоять регистрацию в суде оказалась неудачной, 12 ноября оно было ликвидировано, констатирует Юрий Мелешкевич.

Что касается дальнейших планов, продолжает политик, то сегодня горизонт планирования - референдум в феврале. Но пока ни у кого нет даже текста выносимых на него конституционных изменений, то есть, не на что реагировать. А в вопросе о парламентских выборах все будет зависеть от того, в каком положении на тот момент будет партия. Ходят слухи, продолжает Юрий Мелешкевич, что все политические партии заставят пройти перерегистрацию, а, значит, весьма вероятна ликвидация некоторых из них.

Партийцы в тюрьме и в штабе Тихановской

Часть политсовета ОГП сидит в тюрьме - например, брестский блогер Александр Кабанов и правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко, а часть живет за пределами страны: Александр Добровольский является советником Светланы Тихановской, а Анна Красулина - ее пресс-секретарь. Так лидер партии Николай Козлов описывает текущую ситуацию.

Николай Козлов

Кроме того, добавляет он, в июле офис ОГП был разгромлен силовиками, которые вынесли оттуда несколько коробок с документацией. Так что долгосрочных планов у организации пока нет, а по февральскому референдуму ОГП будет действовать солидарно с коллегами из других организаций.

Что же касается выборов 2023 года, то их, считает Николай Козлов, может и не быть. Например, местные выборы должны были пройти в январе 2022 года, но неожиданно были перенесены, хотя никаких законных оснований для этого не было. Через год все может повториться, говорит Козлов: "Для власти нет хорошего варианта проведения выборов, она их боится".

Сергей Калякин

С его мнением согласен и лидер партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин: "Нужно дождаться, что предложит обществу Александр Лукашенко на референдуме, ведь может не будет выборов и в 2023 году, а будет царское самодержавие".

Свои предложения по конституционной реформе, отмечает он, левые отправили властям еще в мае - партия выступает за народовластие и правовое государство, за больше свобод и прав для граждан. Но не известно, будут ли учтены эти предложения. Пока что, добавляет Сергей Калякин, многие члены его партии были вынуждены уехать из страны, а некоторые оказались за решеткой: "Мы констатируем, что сегодня в Беларуси отсутствуют легальные возможности для политической деятельности, они уничтожены властью, поэтому и не слышно политических партий, оппонирующих ей".

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