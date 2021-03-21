Лидер социал-демократов Беларуси Игорь Борисов арестован на 15 суток

Суд в Минске приговорил председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова к 15 суткам административного ареста. Об этом супруга оппозиционного политика сообщила в понедельник, 22 марта. По сведениям правозащитного центра "Весна", судья признал Борисова виновным в неповиновении должностному лицу.

Лидер белорусских социал-демократов был задержан днем ранее и доставлен в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Это привлекло внимание ряда европейских политиков. Так, министр иностранных дел Швеции Анн Линде потребовала немедленного освобождения Борисова и напомнила Беларуси о необходимости соблюдать взятые на себя международные обязательства в области прав человека.

Протесты после выборов президента

В Беларуси более 7 месяцев не утихают массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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