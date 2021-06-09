Комментарий: Тотальный контроль под видом маленькой поправки

Вместе с тотальным запретом для россиян на сотрудничество с НКО, которые российские власти объявляют "нежелательными", депутаты Госдумы РФ 9 июня втихаря протащили и поправку о введении обязательного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россию из "определенных стран". Каких именно - россияне узнают, вероятно, когда денежный перевод от брата или дочери станет поводом для интереса со стороны "органов".

Поправка под покровом ночи

Многие законы и поправки к ним в России пишутся вовсе не депутатами, а сотрудниками президентской администрации или даже работниками спецслужб, которых никто в законотворцы не выбирал. Это давно уже никого в РФ не смущает. Плодом такого "творческого сотрудничества" депутата Василия Пискарева и "контролирующих органов", весьма вероятно, стала и скандальная поправка.

В лучших традициях российского законодательства последних лет революционную норму всунули в закон в последний момент - прямо накануне второго чтения. Чтобы затем "взбесившийся принтер" утвердил закон практически без дискуссии сразу во втором и третьем чтении.

Иван Преображенский

Документ, куда ее добавили, выбрали тоже резонансный, скандальный, где поправка буквально из пары абзацев могла бы просто затеряться. Кстати, и сам закон, запрещающий сотрудничать с так называемыми "нежелательными организациями" в реальности вовсе не НКО посвящен, а формально - противодействию отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. Случайная путаница или попытка запутать?

Это похоже на историю с поправкой об "обнулении" предыдущих сроков пребывания у власти Владимира Путина. Ее первая женщина-космонавт, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова тоже вносила в последний момент в "пакет" конституционных поправок - пока никто не опомнился. Главный принцип - никаких дискуссий.

Поправка важнее закона

Еще в начале июня казалось, что самым опасным для ограничения гражданских прав в повестке последней сессии нынешнего состава Госдумы является тотальный запрет на контакты с так называемыми "нежелательными организациями" (законопроект № 1165650-7). Этот документ действительно сам по себе был предельно репрессивным. На пару с недавно принятым законом, запрещающим избираться людям, которые, по мнению властей, были в прошлом связаны с экстремистскими организациями, они, казалось, были стратегическими для Кремля.

Однако разрешение Росфинмониторингу контролировать любые переводы - явно круче. Контролировать будут все переводы гражданам, НКО, юридическим лицам, даже таинственным "иностранным структурам без юридического лица" - кроме банков. Причем банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга - публиковать в открытом доступе названия не будут.

Кто может оказаться в этом списке? Можно предположить, что США и Чехия, как недавно попавшие в другой российский "черный" список - недружественных государств. Но ими одними явно дело не ограничится. Зря что ли Минюст недавно расширил, например, перечень "нежелательных организаций", добавив туда сразу три немецких НКО. Так что Германия - явный кандидат.

Да что ФРГ. В принципе, с учетом отсутствия ясных критериев и непубличности списка Росфинмониторинг сможет добавлять в этот реестр какие угодно страны. Ну а главной целью, как утверждает Пискарев, станут все те же нежелательные организации и сотрудничающие с ними - например, онлайн - россияне.

Однако неплохо известно, как работает российская репрессивная машина. Вначале действительно под удар попадает сравнительно узкий список "врагов", назначенных Кремлем. Но потом начинается самодеятельность репрессивных органов. Их сотрудникам нужны новые звездочки на погонах.

Есть родственники за границей?

Раньше за решетку регулярно попадали запрещенные в России "Свидетели Иеговы" и мнимые "изменники Родины" из числа, например, севастопольских пенсионерок, сдающих комнаты туристам. Теперь пришла очередь остатков политической оппозиции, что видно на примере Андрея Пивоварова и команды Алексея Навального.

Ну а теперь, со вступлением в силу маленькой поправки, вписанной в закон втихаря, врагами могут оказаться все, у кого есть заказчики, партнеры и даже родственники за границей. Это может превратиться в инструмент для лишения последних средств к существованию тех, кто из-за своей политической позиции уже не может найти в России работу или попал в "экстремистский" список Росфинмониторинга и не может иметь даже банковского счета.

Но под угрозой не только они. Если, скажем, ваш родственник получал после переезда в одну из стран ЕС помощь от какого-нибудь благотворительного фонда, а теперь начал хорошо зарабатывать и решил вам подбросить деньжат - берегитесь. Где НКО - там и "нежелательные организации". А где "нежелательные организации" - там и новые уголовные дела. На этот раз - против любого российского гражданина, который на свое несчастье может написать в анкете, что имеет родственников за границей.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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