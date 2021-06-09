 Комментарий: Тотальный контроль под видом маленькой поправки | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 09.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Тотальный контроль под видом маленькой поправки

Есть ли родственники за границей? Похоже, скоро россиянам придется отвечать на этот вопрос. Причем не в ФСБ, а в банке, при попытке получить заграничный денежный перевод, прогнозирует Иван Преображенский.

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Вместе с тотальным запретом для россиян на сотрудничество с НКО, которые российские власти объявляют "нежелательными", депутаты Госдумы РФ 9 июня втихаря протащили и поправку о введении обязательного контроля Росфинмониторинга над денежными переводами в Россию из "определенных стран". Каких именно - россияне узнают, вероятно, когда денежный перевод от брата или дочери станет поводом для интереса со стороны "органов".

Поправка под покровом ночи

Многие законы и поправки к ним в России пишутся вовсе не депутатами, а сотрудниками президентской администрации или даже работниками спецслужб, которых никто в законотворцы не выбирал. Это давно уже никого в РФ не смущает. Плодом такого "творческого сотрудничества" депутата Василия Пискарева и "контролирующих органов", весьма вероятно, стала и скандальная поправка.

В лучших традициях российского законодательства последних лет революционную норму всунули в закон в последний момент - прямо накануне второго чтения. Чтобы затем "взбесившийся принтер" утвердил закон практически без дискуссии сразу во втором и третьем чтении.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Документ, куда ее добавили, выбрали тоже резонансный, скандальный, где поправка буквально из пары абзацев могла бы просто затеряться. Кстати, и сам закон, запрещающий сотрудничать с так называемыми "нежелательными организациями" в реальности вовсе не НКО посвящен, а формально - противодействию отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем. Случайная путаница или попытка запутать?

Это похоже на историю с поправкой об "обнулении" предыдущих сроков пребывания у власти Владимира Путина. Ее первая женщина-космонавт, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова тоже вносила в последний момент в "пакет" конституционных поправок - пока никто не опомнился. Главный принцип - никаких дискуссий.

Поправка важнее закона

Еще в начале июня казалось, что самым опасным для ограничения гражданских прав в повестке последней сессии нынешнего состава Госдумы является тотальный запрет на контакты с так называемыми "нежелательными организациями" (законопроект № 1165650-7).  Этот документ действительно сам по себе был предельно репрессивным. На пару с недавно принятым законом, запрещающим избираться людям, которые, по мнению властей, были в прошлом связаны с экстремистскими организациями, они, казалось, были стратегическими для Кремля.

Однако разрешение Росфинмониторингу контролировать любые переводы - явно круче. Контролировать будут все переводы гражданам, НКО, юридическим лицам, даже таинственным "иностранным структурам без юридического лица" - кроме банков. Причем банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга - публиковать в открытом доступе названия не будут.

Кто может оказаться в этом списке? Можно предположить, что США и Чехия, как недавно попавшие в другой российский "черный" список - недружественных государств. Но ими одними явно дело не ограничится. Зря что ли Минюст недавно расширил, например, перечень "нежелательных организаций", добавив туда сразу три немецких НКО. Так что Германия - явный кандидат.

Да что ФРГ. В принципе, с учетом отсутствия ясных критериев и непубличности списка Росфинмониторинг сможет добавлять в этот реестр какие угодно страны. Ну а главной целью, как утверждает Пискарев, станут все те же нежелательные организации и сотрудничающие с ними - например, онлайн - россияне.

Однако неплохо известно, как работает российская репрессивная машина. Вначале действительно под удар попадает сравнительно узкий список "врагов", назначенных Кремлем. Но потом начинается самодеятельность репрессивных органов. Их сотрудникам нужны новые звездочки на погонах.

Есть родственники за границей?

Раньше за решетку регулярно попадали запрещенные в России "Свидетели Иеговы" и мнимые "изменники Родины" из числа, например, севастопольских пенсионерок, сдающих комнаты туристам. Теперь пришла очередь остатков политической оппозиции, что видно на примере Андрея Пивоварова и команды Алексея Навального.

Ну а теперь, со вступлением в силу маленькой поправки, вписанной в закон втихаря, врагами могут оказаться все, у кого есть заказчики, партнеры и даже родственники за границей. Это может превратиться в инструмент для лишения последних средств к существованию тех, кто из-за своей политической позиции уже не может найти в России работу или попал в "экстремистский" список Росфинмониторинга и не может иметь даже банковского счета.

Но под угрозой не только они. Если, скажем, ваш родственник получал после переезда в одну из стран ЕС помощь от какого-нибудь благотворительного фонда, а теперь начал хорошо зарабатывать и решил вам подбросить деньжат - берегитесь. Где НКО - там и "нежелательные организации". А где "нежелательные организации" - там и новые уголовные дела. На этот раз - против любого российского гражданина, который на свое несчастье может написать в анкете, что имеет родственников за границей.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами

    Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

    Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все?

    Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.

  • Путин валиком закрашивает на карте РФ города со штабами Навального

    Российская политика в карикатурах

    Штабы Навального закрыты: последнее слово осталось за Путиным?

    Леонид Волков - руководитель сети региональных штабов Навального - объявил об их роспуске. Причина - уголовное дело об экстремизме. Кто решил подретушировать политическую карту РФ, знает Сергей Елкин.

  • Полицейский с дубинкой кричит мужчине с портфелем, что шаг влево или вправо - это экстремизм

    Российская политика в карикатурах

    ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона

    Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.

  • DW Karikatur von Sergey Elkin l Abzug russischer Streitkräfte von ukrainischer Grenze

    Российская политика в карикатурах

    Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

    Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.

  • Полицейский кричит в мегафон, чтобы все шли читать Киплинга

    Российская политика в карикатурах

    Читать Киплинга! Как заветы Путина воплощаются в жизнь

    В день послания Путина Федеральному собранию тысячи людей вышли на улицы поддержать Навального. В Петербурге акции были жестко подавлены. Сергей Елкин о том, какую альтернативу выбрали власти в Москве.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию и ответка от Навального

    Ежегодное выступление президента России перед Федеральным собранием в политической повестке дня 21 апреля получило неожиданную конкуренцию. Сергей Елкин о "подарке" для Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые санкции США, или Чего на самом деле хочет Байден от Путина

    США ввели новые санкции в отношении Москвы. При этом в разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден призвал к деэскалации в отношениях двух стран. Сергей Елкин о многогранном диалоге двух президентов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

    Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Что еще Путин может приготовить для Навального?

    Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Преследование оппозиции в России: кто раскручивает репрессивную машину

    Алексей Навальный в тюрьме, а преследование его соратников набирает обороты. Кремль все сильнее давит на рычаг репрессий, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ Путина Байдену, или Репортаж из песочницы

    Президент РФ отреагировал на интервью лидера США. Владимир Путин ответил: "Кто как обзывается, тот сам так называется". И вызвал Байдена на разговор в прямом эфире. Так это увидел Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин про интернет. Так вот чего боится президент!

    Президент РФ заявил, что интернет может разрушить общество, потому что там встречаются призывы к протестам, порнография и наркотики. Сергей Елкин о знакомстве Путина с Сетью.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Рост цен на продовольствие в России: что увидел Сергей Елкин

    Премьер Мишустин решил мониторить цены на продукты питания и так бороться с их ростом в РФ. А пресс-секретарь президента Песков заверил, что кабмин держит ситуацию по контролем. Как? Знает Сергей Елкин.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Российская политика в карикатурах

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 05:07

Сторонников Навального увольняют с работы, штрафуют и задерживают (27.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Удар по НКО из Германии в России: что говорят в близком к немецким зеленым Фонде им. Генриха Бёлля (01.06.21)  

Запрет немецких НКО в России: как на это отреагировали в Германии (27.05.2021)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Бук" из Снежного сбил "Боинг": в суде показали улики против России  

Во что превращается Беларусь и где место Лукашенко - дебаты в Европарламенте   

Глава дипломатии ЕС открыто назвал Лукашенко диктатором  