 Россиянам запретили работать в ″нежелательных″ НПО за границей | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2021

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Россия

Россиянам запретили работать в "нежелательных" НПО за границей

Согласно закону, принятому Госдумой РФ, контролю будут подлежать все денежные операции некоммерческих организаций, признанных в России нежелательными. В списке Минюста РФ - 34 "нежелательных" иностранных НПО.

Заседание Госдумы РФ

Заседание Госдумы РФ (фото из архива)

Госдума РФ в среду, 9 июня, приняла в третьем чтении закон, который запрещает россиянам участвовать за границей в деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. В частности, запрет касается граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, а также российских юридических лиц, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Закон также вводит "дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных" - "посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом" организаций, уже признанных в РФ нежелательными. Согласно закону, меняются правила финансовой отчетности НПО. Так, контролю будут подлежать все - вне зависимости от суммы - операции по получению и расходованию иностранных средств, в то время как ранее под контроль попадали только операции на сумму свыше 100 тысяч рублей. 

Предполагается, что Росфинмониторинг с 1 октября будет отслеживать "любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств". Закон вступит в силу после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ Владимир Путин.

Закон о "нежелательных" организациях

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с такими организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Список "нежелательных организаций" составляет Минюст РФ, по состоянию на 2 июня сейчас в нем числятся 34 организации.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:41

Запрет немецких НКО в России: как на это отреагировали в Германии

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