Россиянам запретили работать в "нежелательных" НПО за границей

Госдума РФ в среду, 9 июня, приняла в третьем чтении закон, который запрещает россиянам участвовать за границей в деятельности иностранных или международных неправительственных организаций (НПО), признанных в России нежелательными. В частности, запрет касается граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в России, а также российских юридических лиц, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Закон также вводит "дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных" - "посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом" организаций, уже признанных в РФ нежелательными. Согласно закону, меняются правила финансовой отчетности НПО. Так, контролю будут подлежать все - вне зависимости от суммы - операции по получению и расходованию иностранных средств, в то время как ранее под контроль попадали только операции на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Предполагается, что Росфинмониторинг с 1 октября будет отслеживать "любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств". Закон вступит в силу после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент РФ Владимир Путин.

Закон о "нежелательных" организациях

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году. Генпрокуратура РФ может признать "нежелательной" иностранную или международную неправительственную организацию, если решит, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. За участие и сотрудничество с такими организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Список "нежелательных организаций" составляет Минюст РФ, по состоянию на 2 июня сейчас в нем числятся 34 организации.

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