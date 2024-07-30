  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

В Екатеринбурге горит цех НПО автоматики

Александра Иванова
30 июля 2024 г.

Огнем охвачено 800 квадратных метров "здания с химической продукцией", передает МЧС РФ. Сведений о пострадавших не поступало.

https://p.dw.com/p/4ivLp
Пожар на предприятии в Екатеринбурге
Пожар на предприятии в Екатеринбурге, 30 июля 2024 годаФото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

В Екатеринбурге спасатели тушат пожар на крыше одного из цехов ​научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н.А. Семихатова, сообщают местные СМИ вечером во вторник, 30 июля.

Онлайн-издание E1.ru публикует фото- и видеокадры, изображающие столбы черного дыма, поднимающиеся с крыши объекта. "По оперативной информации, в цеху проводились сварочные работы, на месте могут находиться два кислородных баллона", - указывают журналисты. Уточняется, что возгорание произошло в здании на улице Начдива Васильева, 1/1. 

Со ссылкой на очевидцев авторы передают, что крыша обвалилась: "Стены цеха с химпродукцией начали складываться. Огонь продолжает распространяться".

Со своей стороны агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу НПО, что всех сотрудников предприятия оперативно эвакуировали.

На месте пожара работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники, указали в МЧС. "Обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах", - добавили в ведомстве.

"Горит механический цех, пожар начался с кровли, на площади 800 квадратных метров. Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы НПО автоматики совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", - так прокомментировал ситуацию в беседе с E1.ru гендиректор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Что производит НПО автоматики в Екатеринбурге

В официальном Telegram-канале МЧС России говорится, что огнем охвачено 800 квадратных метров "здания с химической продукцией". Названия завода в посте не указано, однако уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

НПО автоматики имени академика Семихатова занимается разработкой и изготовлением систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники. Оно входит в госкорпорацию "Роскосмос". Как поясняет издание E1.ru, в горящем корпусе НПО "делают "начинку", то есть системы управления для ракет-носителей "Союз-2", в том числе платы и микросхемы".

На момент публикации сообщений о возможной атаке на НПО с применением беспилотных летательных аппаратов не поступало.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.24 фото
external

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Украинские атаки на НПЗ, новые российские удары по Одессе и протесты в Грузии. DW Новости

Нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из главных целей для ударов ВСУ на территории РФ. Украинская сторона использует для атак дроны. Россия тем временем продолжает наносить удары по разным регионам Украины. В очередной раз атаке подверглась Одесса. В городе повреждены жилые и административные здания. Целью ударов снова стала и Харьковская область.
Политика1 мая 2024 г.28:55 мин.
Курскую область в ночь на 28 июля атаковали дроны, загорелась нефтебаза

Нефтебаза под Курском загорелась после атаки дронов

Нефтебаза под Курском загорелась после атаки дронов

Беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области. Загорелись три резервуара с топливом, пострадавших нет. Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении двух дронов над Нижегородской областью.
Конфликты28 июля 2024 г.
Показать еще