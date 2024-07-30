В Екатеринбурге горит цех НПО автоматики

Огнем охвачено 800 квадратных метров "здания с химической продукцией", передает МЧС РФ. Сведений о пострадавших не поступало.

В Екатеринбурге спасатели тушат пожар на крыше одного из цехов ​научно-производственного объединения (НПО) автоматики имени академика Н.А. Семихатова, сообщают местные СМИ вечером во вторник, 30 июля.

Онлайн-издание E1.ru публикует фото- и видеокадры, изображающие столбы черного дыма, поднимающиеся с крыши объекта. "По оперативной информации, в цеху проводились сварочные работы, на месте могут находиться два кислородных баллона", - указывают журналисты. Уточняется, что возгорание произошло в здании на улице Начдива Васильева, 1/1.

Со ссылкой на очевидцев авторы передают, что крыша обвалилась: "Стены цеха с химпродукцией начали складываться. Огонь продолжает распространяться".

Со своей стороны агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу НПО, что всех сотрудников предприятия оперативно эвакуировали.

На месте пожара работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники, указали в МЧС. "Обрушилась кровля цеха на 500 квадратных метрах", - добавили в ведомстве.

"Горит механический цех, пожар начался с кровли, на площади 800 квадратных метров. Обрушились стены и кровля механического цеха. Из цеха всех эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний цех. Угрозы отравления горожан нет. Все службы НПО автоматики совместно с пожарным работают на тушении. Ситуация под контролем", - так прокомментировал ситуацию в беседе с E1.ru гендиректор НПО автоматики Михаил Изюмов.

Что производит НПО автоматики в Екатеринбурге

В официальном Telegram-канале МЧС России говорится, что огнем охвачено 800 квадратных метров "здания с химической продукцией". Названия завода в посте не указано, однако уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

НПО автоматики имени академика Семихатова занимается разработкой и изготовлением систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники. Оно входит в госкорпорацию "Роскосмос". Как поясняет издание E1.ru, в горящем корпусе НПО "делают "начинку", то есть системы управления для ракет-носителей "Союз-2", в том числе платы и микросхемы".

На момент публикации сообщений о возможной атаке на НПО с применением беспилотных летательных аппаратов не поступало.