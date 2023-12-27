В России объявлены "нежелательными" четыре иностранных НПО

Еще четыре иностранных неправительственных организации объявлены в России "нежелательными". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского Минюста в среду, 27 декабря.

В список "нежелательных" попала американская Global Investigative Journalism Network ("Глобальная сеть журналистов-расследователей"). Эта организация занимается расследованиями на основе данных из открытых источников (OSINT), в том числе расследованием военных преступлений, совершенных в Украине.

В перечне Минюста оказалась также организация True Russia Limited ("Настоящая Россия" ), созданная экономистом Сергеем Гуриевым, писателем Борисом Акуниным и танцовщиком Михаилом Барышниковым для помощи пострадавшим от войны в Украине. В марте нынешнего года эта организация были признана "иноагентом", ранее все три ее создателя также были объявлены "иноагентами". На Акунина в декабре было заведено уголовное дело по обвинению в терроризме.

"Нежелательной" стала и организация Helpdesk Media Foundation ("Служба поддержки"), которую в Латвии учредили бывший издатель "Медузы" Илья Красильщик, заочно осужденный на 8 лет за "фейки" о российской армии.

Четвертой в списке стала организация Russian America for Democracy in Russia ("Русская Америка за демократию в России"), которая, как говорится на ее сайте, объединяет живущих в США россиян, выступающих за свободу и демократию в России, а также против войны в Украине.

В РФ объявлено "нежелательными" 128 иностранных НПО

"Нежелательными" в России с 2015 года могут объявить иностранные и международные неправительственные организации (НПО), деятельность которых, по мнению российских властей, представляют угрозу "основам конституционного строя страны, обороноспособности или безопасности государства".

Им запрещено открывать в РФ структурные подразделения, вести проекты и распространять информационные материалы. За нарушение запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания. К настоящему времени в списке Минюста РФ находится 128 "нежелательных" организаций.

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