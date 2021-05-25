Нефтепровод "Дружба" считается основным экспортным трубопроводом России, обеспечивающим нефтью крупных импортеров российских энергоносителей, таких как Германия, Польша, а также Венгрию, Словакию и Чехию.
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Поиск альтернативных поставщиков был излюбленной темой Александра Лукашенко в последние дни. Но в реальности их до сих пор нет. Поэтому неудивительно, что Лукашенко снова едет к Путину в надежде договориться.
Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США могут обеспечить Беларусь нефтью. Эксперты не считают это реалистичным, как и поставки из Казахстана. Поэтому Александр Лукашенко снова едет к Владимиру Путину.