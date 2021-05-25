Нефтепровод "Дружба"

"Дружба" на ремонте: Лукашенко снова едет к Путину выпрашивать дешевую нефть? (04.02.20)

Поиск альтернативных поставщиков был излюбленной темой Александра Лукашенко в последние дни. Но в реальности их до сих пор нет. Поэтому неудивительно, что Лукашенко снова едет к Путину в надежде договориться.