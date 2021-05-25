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Нефтепровод "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" считается основным экспортным трубопроводом России, обеспечивающим нефтью крупных импортеров российских энергоносителей, таких как Германия, Польша, а также Венгрию, Словакию и Чехию.

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BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Санкции против Беларуси и экономика Германии: важен транзит, а не рынок 25.05.2021

У режима Лукашенко есть только один вариант нанести ощутимый экономический ущерб ФРГ в ответ на готовящиеся секторальные санкции ЕС. Но это сильно ударило бы по интересам России.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Part of the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: В истории с грязной нефтью "Дружбы" все шито-крыто 13.10.2020

Скупое сообщение "Транснефти" вновь показало, что в Москве замалчивают финансовые последствия техногенной аварии на трубопроводе и замяли вопрос о ее виновниках, считает Андрей Гурков.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

"Транснефть" договорилась о компенсации за "грязную" нефть 13.10.2020

Договоренность достигнута с концернами "Роснефть" и Total. Компенсация будет выплачена за инцидент с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Part of the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Насколько выгодны Беларуси поставки нефти не из России? 19.05.2020

Заключив после споров контракт с Россией на поставки нефти, Беларусь ищет другие ее источники и даже делает пробные закупки. Их будущее зависит от логистики и ситуации на рынке, считают эксперты.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя 18.04.2020

Забитые некондиционной нефтью хранилища, выплата компенсаций и подорванный имидж снижают конкурентоспособность России в ценовой войне с Саудовской Аравией, считает Андрей Гурков.
ARCHIV 2007 *** A worker stands on a platform at the first pump station on Belarus territory of the Druzhba pipeline, near the village of Bobovichi, about 330 km southeast of Minsk, Thursday, 11 January 2007. One of two German refineries hit by the suspension of Russian oil deliveries started receiving supplies again Thursday after Russian pipeline monopoly Transneft resumed pumping. A spokesman for the PCK refinery in Schwedt said crude oil from the Druzhba (friendship) pipeline through Belarus started reaching the processing facility on Thursday morning. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Украина начала транзит нефти в Беларусь 17.03.2020

Нефть из Украины поступает на НПЗ в Гомельской области через нефтепровод "Одесса-Броды" и одну из веток нефтепровода "Дружба", заявили в "Укртранснефти".
2282600 Belarus, Mozyr. 09/10/2013 The logo of the Druzhba oil pipeline outside the city of Gomel. Egor Eryomov/RIA Novosti |

Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть 25.02.2020

По словам председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, подписан протокол о выплатах в размере 15 долларов на баррель загрязненной нефти.

"Дружба" на ремонте: Лукашенко снова едет к Путину выпрашивать дешевую нефть? (04.02.20) 04.02.2020

Поиск альтернативных поставщиков был излюбленной темой Александра Лукашенко в последние дни. Но в реальности их до сих пор нет. Поэтому неудивительно, что Лукашенко снова едет к Путину в надежде договориться.

США обещают Беларуси альтернативу российской нефти, но Лукашенко едет с визитом к Путину (04.02.2020) 04.02.2020

Госсекретарь Майк Помпео пообещал, что США могут обеспечить Беларусь нефтью. Эксперты не считают это реалистичным, как и поставки из Казахстана. Поэтому Александр Лукашенко снова едет к Владимиру Путину.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Part of the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Сможет ли Беларусь снизить нефтяную зависимость от России? 22.01.2020

На фоне нефтяного конфликта с РФ Минск намерен сократить импорт российской нефти. Однако альтернативные поставки могут оказаться нерентабельными для белорусской экономики, говорят опрошенные DW эксперты.
2282608 Belarus, Mozyr. 09/11/2013 The logo of the Druzhba oil pipeline outside the town of Mozyr, Gomel Region. Egor Eryomov/RIA Novosti |

Москва и Минск договорились о принципах определения компенсаций за грязную нефть 20.01.2020

На переговорах с участием вице-премьера Беларуси Игоря Ляшенко достигнуто соглашение о подходах и методике компенсации за грязную нефть.
Russland hat die Öl-Lieferungen nach Belarus vorerst gestoppt. Moskau und Minsk haben sich für einen neuen Gasvertrag in den letzten Tagen vor dem Silvester geeinigt, eine Vereinbarung zu Öl-Lieferungen bleibt aber immer noch aus.

Беларусь без нефти из России: Лукашенко блефует? 17.01.2020

Власти в Минске срочно ищут поставщиков нефти на фоне прекращения импорта из России. Беларусь без него долго не выживет, но без российской нефти она и не останется, заверили DW эксперты.
Ukrainian SSR. Lvov Region. The Druzhba (Friendship) oil pipeline and the Bratstvo (Fraternity) gas pipeline. 1983. Photo: Alexander Gordievich +++(c) dpa - Report+++ |

Беларусь ищет альтернативу российской нефти 14.01.2020

Минск направил свои запросы о покупке нефти Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии. Латвия уже изъявила готовность обсудить варианты.
2469680 07/28/2014 The signboard on Ukrnafta building in Kiev. Evgeny Kotenko/RIA Novosti

Украина и РФ продлили на 10 лет договор о транзите нефти 03.12.2019

"Укртранснафта" и "Транснефть" заключили новый договор на 10 лет. Новое соглашение будет действовать до 2030 года.
BRYANSK REGION, RUSSIA. JANUARY 16, 2006. Logos of the Transneft company and the Druzhba pipeline, L-R, seen on the Druzhba main oil pipeline at the Novozybkov oil pumping station in Bryansk Region. Photo ITAR-TASS / Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++ |

Беларусь выставит России счет за "грязную нефть" в начале декабря 17.11.2019

Окончательная сумма компенсации, которую потребует Минск, будет оглашена в начале декабря, сообщил вице-премьер Беларуси Ляшенко. Он сказал, что Беларусь учтет и стоимость ремонта и потери за счет котировок нефти.
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Торговля ФРГ с Россией и Казахстаном сократилась, с Украиной - выросла 26.08.2019

Немецкий бизнес расширяет сотрудничество с Восточной Европой, Польша как торговый партнер уже обогнала Великобританию и стала в два раза важнее, чем РФ.

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