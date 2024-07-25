ЕС не поддержал Венгрию и Словакию в споре о нефти из России

По данным Financial Times, страны Евросоюза не поддержали призыв Венгрии и Словакии к Украине отменить санкции против российской нефтяной компании "Лукойл".

Попытки Венгрии и Словакии привлечь Евросоюз к спору с Украиной о нефти из РФ оказались безрезультатными: Еврокомиссия (ЕК) не поддержала их просьбу призвать Киев отменить новые санкции против российской нефтяной компании "Лукойл". "На вчерашней встрече торговых представителей из стран ЕС <…> никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы", - пишет газета Financial Times (FT) в четверг, 25 июля, со ссылкой на данные из трех источников.

Один из источников сказал FT, что торговое соглашение с Украиной включает пункт о безопасности, который может позволить прекратить поставки. Ранее Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил изданию, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки юридической ситуации.

На прошлой неделе Украина остановила транзит нефти компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию по причине того, что российский концерн находится под западными санкциями. Как напоминает FT, эти две страны добились для себя исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но после прекращения транзита продукции "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба" Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссиюс просьбой начать консультации в рамках торгового соглашения с Украиной.

Дипломат ЕС: "Последствия будут огромными"

Если Словакия лишится возможности импортировать нефть из России, "последствия будут огромными", сказал FT один из дипломатов ЕС. На сегодня доля российской нефти на единственном в Словакии нефтеперерабатывающем заводе составляет 35-40 процентов. Продукты, произведенные из этой нефти, помимо прочего, экспортируются в саму Украину и многие страны ЕС в соответствии с еще одним разрешением, предоставленным до 5 декабря.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он будет "вынужден отреагировать", если Украина не изменит свою позицию в отношении "Лукойла". Он добавил, что Братислава помогает Украине с запасами газа и поставками электроэнергии. Представители Венгрии, доля поставок "Лукойла" в нефтяном импорте которой составляет порядка 25-30 процентов, от комментариев для FT воздержались.

Украинские власти, пишет издание, при этом утверждают, что по трубопроводу "Дружба" поступает столько же нефти, сколько и раньше, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия угрожает Украине из-за запрета транзита нефти из РФ

После того как Украина запретила транзит через свою территорию нефти компании "Лукойл", Венгрия объявила о контрмерах. "Мы заблокируем выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему "Лукойла", - заявил 23 июля министр иностранных дел Петер Сийярто венгерскому телеканалу ATV. По данным Будапешта, речь идет о сумме в 6,5 млрд евро, которые должны быть потрачены на поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Сийярто выразил уверенность, что ЕС убедит Украину разблокировать поставки нефти компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Восточную Европу.

Заместитель главы правительства России, бывший министр энергетики Александр Новак заявил, что Венгрия и Словакия продолжат получать нефть, отказавшись комментировать, как это будет происходить. Ранее, ссылаясь на неуточненную информацию от "Лукойла", говорилось о том, что будут задействованы другие маршруты. Часть нефтепровода "Дружба" проходит по территории Беларуси.