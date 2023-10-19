Германия прекратила проверку поставок нефти по "Дружбе"

Таможне ФРГ дано уазание пропускать нефть от Rosneft Deutschland GmbH без задержек. Это может привести к обходу санкций, введенных против России из-за ее войны против Украины, считают журналисты-расследователи.

В Германии временно отозвана лицензия таможни по проверке нефти, импортируемой в ФРГ компанией Rosneft Deutschland GmbH по нефтепроводу "Дружба", сообщили в среду, 18 октября немецкие медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung . Журналисты ознакомились с распоряжением министерства экономики ФРГ, направленным в Главное таможенное управление. Согласно документам, лицензия таможни по проверке нефти была отозвана еще 8 сентября, но известно об этом стало только теперь.

Отзыв лицензии означает, что эта нефть фактически не проверяется на возможный обход санкций, введенных против России из-за ее войны против Украины. Между тем Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни отмечает "высокий риск" того, что поставки нефти из "дружественного РФ" Казахстана могут использоваться для обхода запрета на импорт сырой нефти из России.

После принятия шестого санкционного пакета ЕС в декабре 2022 года поставки российской нефти в ФРГ были запрещены. Контроль за исполнением этого запрета был возложен на немецкую таможню. Однако, как отмечают NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung, проверка счетов, сопроводительных листов и накладных для нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", с 8 сентября приостановлена. Отозвано и разрешение прекращать поставки нефти в случае подозрения на обход санкций.

Поставки по нефтепроводу "Дружба"

По трубопроводу "Дружба" нефть из различных месторождений, в том числе в Казахстане, поступает на нефтеперерабатывающий завод в Шведте в федеральной земле Бранденбург. Основной пакет акций этого завода принадлежит компании Rosneft Deutschland GmbH, которая с сентября 2022 года находится под управлением правительства ФРГ. Нефтяное месторождение в Казахстане, из которого поступает сырье по трубопроводу "Дружба", частично принадлежит российскому нефтяному концерну "Лукойл", и потому Россия в любом случае может зарабатывать на этих нефтяных поставках.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте снабжает нефтепродуктами северо-восточную часть ФРГ и Берлин. В письме министерства экономики ФРГ, с которым ознакомились журналисты, говорится, что при поставках нефти компанией Rosneft Deutschland GmbH "больше не должно возникать никаких промедлений". Весь запланированный импорт должен "производиться незамедлительно". При возможных задержках необходимо "срочно информировать Главное таможенное управление".

Журналисты полагают, что приостановка контроля вызвана опасениями по поводу возможной нехватки нефтепродуктов в северо-восточных регионах Германии.

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