Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.
В этом тематическом досье собраны публикации нашей туристической рубрики "По Германии", посвященные немецкому лесу в целом и отдельным немецким лесам в частности. Однако начнем со статистики и общих фактов. После этого ознакомимся с правилами поведения в немецких лесах, а также со штрафами за их нарушение. Далее заглянем в Старые буковые леса Германии, которым присвоен статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также побываем в Шварцвальде и Гарце.
Среди актуальных публикаций - сообщения о ситуации вокруг Хамбахского леса, который немецкие активисты пытаются спасти от вырубки. В разделе практических рекомендаций - советы экспертов, как защитить себя от клещей и правильно себя вести во время грозы, а также описания популярных пеших туристических маршрутов по Германии.
Фотогалерея: Лесная статистика
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Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?
Лесной регион Шварцвальд в Баден-Вюртемберге популярен среди туристов в любой сезон.
В мире насчитывается 900 видов клещей. В Германии до сих пор встречалось 15, но этим летом были обнаружены новые - занесенные птицами из тропических регионов. Ученые бьют тревогу.
Германия - страна, богатая лесами. А, значит, и грибами. Кто их здесь собирает? И где?
Накануне Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия временно запретил концерну RWE вырубку деревьев в районе угольного разреза Хамбах.
Энергоконцерн RWE и горный надзор не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению региона или Германии в целом, постановил суд.
В национальном парке Хайних начинают следить за рысями, наконец-то сюда вернувшимися. Он находится между двумя ареалами их обитания в Германии - Гарцем и Баварским лесом.
Они были полностью истреблены здесь в 1818 году. Сейчас их популяция возросла до полутора сотен.
Благородный каштан (Edelkastanie) назван "Деревом 2018 года" ("Baum des Jahres") в Германии. Об этом было объявлено в четверг, 26 октября.
Эта фотография была сделана около курорта Бад-Бухау в земле Баден-Вюртемберг, где для прогулок по здешнему живописному болоту проложены такие деревянные мостки.
Эти жуки предпочитают хвойные деревья, особенно ели. Нынешним жарким летом в Германии сложились идеальные условия для их размножения.
За самолетами во Франкфурте-на-Майне наблюдают не только любители споттинга, которые специально приезжают сюда для этого, но и дикие обитатели соседних лесов.
Ежегодное число посетителей старейшего в Германии национального парка превышает 700 тысяч человек.
В Германии этих коров хотят использовать для помощи в естественном поддержании экологической системы лесов.
Эта фотография сделана на Нойштедском болоте в Нижней Саксонии. Для туристов здесь проложена специальная деревянная дорожка, которую после зимы сейчас готовят вновь открыть для прогулок.
Эта фотография агентства dpa сделана в начале мая в лесу под городом Йена.
На них нет памятников, венков и принесенных цветов - лишь маленькие таблички на деревьях...
В рабочие дни она обычно сидит за рулем 40-тонного грузовика - в свитере и джинсах.
Городской лес Ганновера в лучах восходящего солнца. Благодаря теплой погоде, сезон велосипедных прогулок для многих любителей такого активного отдыха в Германии еще не закончился.