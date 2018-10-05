Нашествие клещей. Что нужно знать?

В 2024 году в Германии будет наблюдаться значительное увеличение количества клещей. Об этом предупреждают немецкие ученые, призывающие население проявлять бдительность и соблюдать правила предосторожности. В частности, в интервью телекомпании NDR в начале июня об этом заявил сотрудник земельного ведомства здравоохранения Нижней Саксонии - вирусолог Мазьяр Монацахиан (Dr. Masyar Monazahian).

Сезон активности клещей обычно начинался в Германии в марте и заканчивался в октябре, но из-за потепления климата во многих регионах страны длится теперь круглый год. Отсутствие существенных заморозков или продоолжительных периодов холодной погоды зимой способствует их размножению.

Клещи в Германии

В Германии до сих пор встречались клещи пятнадцати видов, всего их в мире - более девятисот. Однако более пятнадцати лет назад биологи впервые обнаружили здесь несколько клещей из тропических регионов. При этом лишь относительно небольшое число видов клещей являются паразитами или переносчиками заболеваний, опасных для человека.

Из опасных видов клещей на первом месте по распространению в Германии находится собачий клещ (нем. Gemeiner Holzbock), способный переносить, среди прочих, возбудителей боррелиоза и энцефалита. Далее следуют пастбищные клещи (нем. Schafzecke) и луговые клещи (нем. Auwaldzecke). Отметим также, что раковинный клещ (нем. Taubenzecke), обитающий обычно на голубях, болезней человека не переносит, но его укус может вызвать аллергическую реакцию - от покраснения кожи до анафилактического шока.

Клещ, напившийся крови

Профилактика клещевого энцефалита

Для защиты от клещевого энцефалита (нем. FSME) существуют прививки. Их рекомендуется делать жителям регионов, в которых клещи переносят возбудителей этой болезни, а также перед поездками в такие места, если вы планируете находиться на природе - например, отправляетесь в поход.

К числу самых опасных клещевых регионов в Германии относятся почти вся Бавария и Баден-Вюртемберг. На эти земли приходится примерно 85 процентов всех новых случаев, общее число которых по Германии ежегодно составляет около пятисот. Интерактивную карту распространения энцефалитных клещей, составленную на основе данных Института имени Роберта Коха, можно посмотреть на специальном сайте www.zecken.de .

Многолетняя защита от клещевого энцефалита требует проведения трех прививок. Первые две делаются в период от одного до трех месяцев, третья - после пяти, девяти или двенадцати месяцев в зависимости от вида вакцины. Первая повторная прививка далее следует через три года, а последующие - каждые три или пять лет. Краткосрочная вакцинация также возможна. Для этого нужно проконсультироваться с врачом.

Боррелиоз - опасная болезнь, передаваемая клещами

От второго опасного заболевания - боррелиоза или болезни Лайма - прививок не существует. Этот диагноз в Германии ставится около 100 тысяч раз ежегодно, однако точная статистика не ведется и цифры расходятся - от 80 тысяч до 120 тысяч в год.

Защитить себя от боррелиоза и других опасных болезней можно, соблюдая рекомендации экспертов. Речь идет не только о походах в лес. Клещи могут поджидать вас в парках, на прибрежных лугах вдоль рек, на садовых участках - везде, где растет трава и есть какие-то кустарники.

Важно также знать симптомы боррелиоза и при первых признаках обращаться к врачу. Один из характерных симптомов - мигрирующая кожная сыпь, возникающая не обязательно в месте укуса, то есть она может появиться в любых местах на теле. Среди других симптомов - жар, головные боли и усталость. Для лечения нужны антибиотики и комплекс других мер - чем раньше начать, тем лучше.

Собачий клещ на траве Фото: zecken.de

Как обезопасить себя от клещей?

По этому поводу в интернете можно найти много подробных рекомендаций на разных языках. Перечислим основные.

- Сезон активности клещей начинается, когда температура воздуха поднимается выше десяти градусов тепла. Из-за изменения климата период их активности в последние годы значительно увеличился.

- Пользуйтесь защитными спреями. Стопроцентной гарантии они не дают, но риск снижают значительно. Для защиты от клещей эти препараты действуют обычно от одного до трех часов, то есть не так долго, как от комаров. Затем средство нужно нанести заново.

- По возможности избегайте контактов с травой и кустарниками, на которых клещи обычно поджидают подходящий момент, чтобы зацепиться за одежду. Придерживайтесь середины дорожки, избегайте узких тропинок.

- Находясь в лесу, каждые полчаса осматривайте одежду, обувь и открытые участки тела.

- Ходите в лес в светлой одежде, на которой клещей видно лучше. Рукава должны быть длинными, манжеты - прилегать плотно. Рубашки следует заправлять в брюки, брюки - в сапоги или носки, то есть нужно оставлять клещам как можно меньше возможностей незаметно забраться под одежду.

- По возвращении домой нужно осмотреть одежду, лучше всего - вытрясти над ванной, а также внимательно проверить все тело. Клещи кусают (вернее, впиваются) не сразу, так как ищут наиболее подходящее место, предпочитая шею, голову, паховые и подмышечные области.

"Осторожно, клещи!" - предупреждение в Баварии Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

- Чем быстрее вы удалите впившегося клеща, тем ниже вероятность заболеть, если этот клещ является переносчиком каких-либо возбудителей. Возбудители могут попасть в организм лишь через несколько часов после того, как клещ впился в кожу.

- Главное - не паниковать. Чтобы удалить клеща, можно обратиться в медицинское учреждение, но можно сделать это самостоятельно. Лучше всего - специальной пластиковой карточкой для безопасного извлечения клещей (нем. Zeckenkarte) или пинцетом. Ни в коем случае нельзя использовать масло, мази или спирт. Место укуса следует обработать антисептиком, а затем внимательно следить за этим местом и самочувствием в целом. При первых подозрительных симптомах - срочно обратиться к врачу, а можно и без симптомов, чтобы максимально снизить риск осложнений и как можно быстрее начать терапию.

- Клеща лучше сохранить, чтобы при необходимости провести тест на возбудителей. Наборы для домашних тестов клещей на боррелии стоят в среднем от десяти до двадцати евро.

- Не забывайте, что клещей на себе домой могут принести из леса собаки. Эти клещи могут позже переползать на хозяев, поэтому собак тоже нужно осматривать, как и кошек, если они ходят гулять где-то на улице.

Слева - обычный собачий клещ, справа - тропический клещ из рода хиаломма Фото: picture-alliance/Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr/L. Chitimia-Dobler

Тропические клещи в Германии

Что касается тропических клещей, первые экземпляры рода Hyalomma были обнаружены в Германии в 2007 году. По данным Института Роберта Коха (RKI), в 2018 году немецким ученым поступило уже более 36 экземпляров, однако, например, в 2022 году в лаборатории было передано 14 таких клещей, в 2023 году - 12. В большинстве случаев они были сняты с лошадей, овец и других животных.

Обнаруженные тропические клещи относятся к роду хиаломма, причем двух разных видов. Обычно они встречаются в пустынных и степных регионах Средней и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Как предполагают эксперты, личинки клещей были занесены в Германию перелетными птицами и смогли выжить из-за потепления климата.

Тропические клещи отличаются характерными полосками на конечностях, а размерами в несколько раз превосходят все местные виды, поэтому в немецких СМИ их называют клещами-монстрами. В отличие от местных они более подвижны - способны преодолевать до ста метров к цели, чтобы напиться крови. В свою очередь, клещи, обитающие в Германии, обычно ждут на траве или кустарниках, когда животное или человек пройдет рядом.

Уже несколько лет назад в одном из клещей хиаломма ученые нашли бактерии риккетсии - возбудителя клещевого сыпного тифа. В 2019 году в Германии был впервые зарегистрирован случай сыпного типа, которым заразился владелец лошади из Северного Рейна - Вестфалии.

До сих пор количество этих клещей остается здесь небольшим, но будет увеличиваться, как считают эксперты. При этом в некоторых южных странах Европы уже сформировались устойчивые популяции Hyalomma. В начале лета 2024 года сообщения об этом пришли из Северной Италии. Помимо тифа эти клещи также способны переносить, в частности, геморрагическую лихорадку Крым-Конго.