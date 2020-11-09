В Баварии - рекорд заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом (фото)

Мюнхен • В 2020 году в южногерманской федеральной земле Бавария зафиксировано рекордное число случаев клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза с момента введения обязательной статистики по этим инфекционным заболеваниям.
По состоянию на конец октября здесь было зарегистрировано 257 случаев весенне-летнего клещевого менингоэнцефалита (нем. Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME), что на 73 случая больше всего предыдущего года, а также 5880 случаев боррелиоза (нем. Lyme-Borreliose), в прошлом году - 3923 случая. Об этом сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на данные земельного министерства здравоохранения.
Клещ на зеленом листе
Бавария - зона риска
В связи с ростом этих показателей власти призвали жителей Баварии делать и регулярно обновлять прививки от клещевого энцефалита, а также избегать прогулок среди кустарников, низких деревьев и высокой травы, где чаще всего происходит попадание клещей на одежду или открытые участки тела.
Официально к зонам риска по энцефалиту относятся практически вся территория этой федеральной земли за исключением городов Аугсбург, Мюнхен и Швайнфурт, а также районов Диллинген-ан-дер-Донау и Фюрстенфельдбрукк.
Прививка от весенне-летнего клещевого менингоэнцефалита (нем. Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME)
Штамп о прививке от клещевого энцефалита в паспорте вакцинации
Осторожность и бдительность
В свою очередь прививки от боррелиоза (болезни Лайма) не существует, но при обнаружении на ранней стадии это инфекционное заболевание обычно хорошо поддается лечению с помощью антибиотиков. После укусов поэтому очень важно следить за симптомами, одним из которых является появление красного пятна, диаметр которого может составлять обычно от одного до десяти сантиметров.
Среди профилактических рекомендаций - использование препаратов, отпугивающих клещей, тщательный осмотр тела и одежды после возращения домой, а также регулярный контроль во время нахождения на природе. Попав на тело, клещ впивается не сразу. До этого момента может пройти несколько часов.
Почему в Германии стало больше клещей
В последние годы, как мы уже подробно рассказывали, популяции клещей в Германии в целом заметно увеличились. Одновременно расширились территории зон риска, на которых встречаются инфицированные клещи. Вызвано это изменениями климата, в особенности - участившимися теплыми зимними периодами.
После аномально мягких зим число клещей в лесах сильно увеличивается. Кроме того, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие жители Германии провели летние отпуска и каникулы дома и в целом больше времени находились на природе.
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Автор: Инга Ваннер