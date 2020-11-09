 В Баварии - рекорд заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Баварии - рекорд заражений клещевым энцефалитом и боррелиозом (фото)

Власти Баварии опубликовали статистику за текущий год, призвали население делать прививки и проявлять бдительность.

Осторожно, клещи - объявление около баварского курорта Кройт

"Осторожно, клещи" - объявление около баварского курорта Кройт

Мюнхен • В 2020 году в южногерманской федеральной земле Бавария зафиксировано рекордное число случаев клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза с момента введения обязательной статистики по этим инфекционным заболеваниям.

По состоянию на конец октября здесь было зарегистрировано 257 случаев весенне-летнего клещевого менингоэнцефалита (нем. Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME), что на 73 случая больше всего предыдущего года, а также 5880 случаев боррелиоза (нем. Lyme-Borreliose), в прошлом году - 3923 случая. Об этом сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на данные земельного министерства здравоохранения.

Клещ на зеленом листе

Клещ на зеленом листе

Бавария - зона риска 

В связи с ростом этих показателей власти призвали жителей Баварии делать и регулярно обновлять прививки от клещевого энцефалита, а также избегать прогулок среди кустарников, низких деревьев и высокой травы, где чаще всего происходит попадание клещей на одежду или открытые участки тела.

Официально к зонам риска по энцефалиту относятся практически вся территория этой федеральной земли за исключением городов Аугсбург, Мюнхен и Швайнфурт, а также районов Диллинген-ан-дер-Донау и Фюрстенфельдбрукк.

Прививка от весенне-летнего клещевого менингоэнцефалита (нем. Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME)

Прививка от весенне-летнего клещевого менингоэнцефалита (нем. Frühsommer-Meningoenzephalitis, FSME)

Штамп о прививке от клещевого энцефалита в паспорте вакцинации

Штамп о прививке от клещевого энцефалита в паспорте вакцинации

Осторожность и бдительность

В свою очередь прививки от боррелиоза (болезни Лайма) не существует, но при обнаружении на ранней стадии это инфекционное заболевание обычно хорошо поддается лечению с помощью антибиотиков. После укусов поэтому очень важно следить за симптомами, одним из которых является появление красного пятна, диаметр которого может составлять обычно от одного до десяти сантиметров. 

Среди профилактических рекомендаций  использование препаратов, отпугивающих клещей, тщательный осмотр тела и одежды после возращения домой, а также регулярный контроль во время нахождения на природе. Попав на тело, клещ впивается не сразу. До этого момента может пройти несколько часов. 

Почему в Германии стало больше клещей

В последние годы, как мы уже подробно рассказывали, популяции клещей в Германии в целом заметно увеличились. Одновременно расширились территории зон риска, на которых встречаются инфицированные клещи. Вызвано это изменениями климата, в особенности - участившимися теплыми зимними периодами.

После аномально мягких зим число клещей в лесах сильно увеличивается. Кроме того, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции многие жители Германии провели летние отпуска и каникулы дома и в целом больше времени находились на природе.

Смотрите также: 

  • Огненная саламандра

    Опасные животные в Германии

    Огненная саламандра

    Огненная саламандра (лат. Salamandra salamandra) - один из наиболее распространенных и ярких представителей рода саламандр. Хвостатое земноводное, достигающее 23 см в длину, предпочитает прохладную влажную среду. Для человека яд амфибии не опасен, но даже легкое прикосновение к ней вызывает жжение - о токсичности предупреждает окраска саламандры.

  • Клещ

    Опасные животные в Германии

    Клещ

    Среди огромного количества видов иксодовых клещей (лат. Ixodida), обитающих в лесах, парках и даже в огородах Германии, встречаются переносчики опасных заболеваний - клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Поэтому опасаться укуса этих кровососов размером от 2,5 до 4 миллиметров следует всегда, ведь последствия могут оказаться необратимыми.

  • Морской дракон

    Опасные животные в Германии

    Морской дракон

    Любителей купания в водах Северного и Балтийского морей, омывающих прибрежные зоны севера Германии, поджидают малоприятные сюрпризы: морские дракончики (лат. Trachinidae) любят зарываться в песок и жалить наступающих на них купальщиков. При этом у потерпевшего может подняться температура, открыться рвота… Для нейтрализации яда нужно вытащить жало, а ногу опустить в горячую воду.

  • Гадюка

    Опасные животные в Германии

    Гадюка

    Всего два вида ядовитых змей встречается в Германии. Одна из них - обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus). Яд этой небольшой (около 65 см) змеи сильнее яда американской гремучей змеи, но у европейской гадюки его гораздо меньше - к счастью для тех, кого эта пугливая змея все же укусит. Укус болезненный, может вызвать рвоту, головные боли, но он не смертельный.

  • Крестовик

    Опасные животные в Германии

    Крестовик

    Почти все пауки - ядовитые. Вот только яд большинства из них для человека не опасен. Наиболее сильный он у крестовика (лат. Araneus), в составе яда которого содержится гемотоксин. Для человека количество яда, выделяемое крестовиком, безобидно, но укус может быть болезненным. Этот паук поселяется обычно в кронах деревьев: в лесах и садах.

  • Цианея

    Опасные животные в Германии

    Цианея

    Волосистая цианея (лат. Cyanea capillata) - настоящая беда для жителей приморских регионов Германии и отпускников. Малейшее прикосновение к огненной красавице в воде или на берегу отзывается жгучей болью: так действует яд, которым снабжены стрекательные клетки щупалец медузы. Болевой шок может вызвать даже остановку сердца.

  • Сом

    Опасные животные в Германии

    Сом

    Сом европейский (Silurus Glanis) чувствует себя в Германии замечательно. Некоторые особи достигают 150-190 см в длину. Такой сом вполне может укусить, особенно если купальщик случайно наступит на гнездо или окажется рядом с ним. В небольших ямах на мелководье перед нерестом самки обустраивают гнезда, которые самцы затем охраняют. Укус сома не является опасным для здоровья.

  • Шершень обыкновенный

    Опасные животные в Германии

    Оса, шершень, пчела…

    При наличии аллергии укус охотников за нектаром может привести к летальному исходу. Но и тем, кто, например, потревожит гнездо ос или шершней, не поздоровится. Все дело в количестве укусов, а значит, дозе полученного яда. На снимке: шершень обыкновенный (лат. Vespa crabro). Несмотря на внушительный размер (до 35 мм), шершень считается менее агрессивным, чем оса.

  • Дикий кабан

    Опасные животные в Германии

    Кабан, вепрь… дичь

    Германия - страна лесов. Понятно, что и дичи в них предостаточно. Так, может не поздоровиться тому, кто "перейдет дорогу" кабану или дикой свинье с выводком. Такие нежелательные встречи крайне редкие - дикий кабан их обычно избегает сам. Но если они случаются, важно не прикасаться к выводку и не фотографировать его, избегать суетливых движений и постараться тихо уйти.

  • Собака

    Опасные животные в Германии

    Собаки и кошки

    Домашние любимцы не всегда настроены дружелюбно. Ежегодно в Германии фиксируются по несколько тысяч укусов собак или кошек - в 90 процентах случаев это либо собственные питомцы, либо животные знакомых. Вероятность быть укушенным чужой собакой на улице мала - в Германии принято выгуливать собак только на поводке, за исключением специально отведенных лужаек в парках.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Национальные парки - самые красивые уголки немецкой природы

Полвека назад, в октябре 1970 года, в Германии был создан первый национальный парк - Баварский лес. Сейчас в стране насчитывается уже 16 национальных парков.  

Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения

Появление около 2500 новых видов насекомых, птиц, животных, растений ожидается к 2050 году в Европе. Некоторые из них могут быть опасны. Какие именно? И в чем причина миграции?  

В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.  

Майка обыкновенная - очень ядовитое насекомое года в Германии

Там, где водится много таких жуков, все в порядке с дикими пчелами. И наоборот.  

Достопримечательности Германии: Баварский лес

Ежегодное число посетителей старейшего в Германии национального парка превышает 700 тысяч человек.  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Смерть насекомых: ученые Германии бьют тревогу  

Почему вымирают насекомые в Германии  

Шварцвальд - дикая природа в сердце Германии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW