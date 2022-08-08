Глава RKI: Германии грозит распространение опасных экзотических заболеваний

Директор Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler) заявил о возможном распространении экзотических инфекционных заболеваний в Германии в связи с изменениями климата. Эти изменения приводят к "расширению мест обитания комаров и клещей, которые могут быть носителями вирусной, бактериальной и паразитарной инфекции", сказал Вилер в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в понедельник, 8 августа.

Глава RKI предупредил, что врачи должны особенно внимательно реагировать на симптомы инфекционных заболеваний, которые обычно возникали только после путешествий в жаркие страны. В качестве примеров он привел лихорадку Зика, лихорадку денге или лихорадку Западного Нила. Кроме того, Вилер не исключил появления в Германии малярии, которую вызывают плазмодии.

Распространение вирусов у комаров зависит от температуры, поэтому длительные периоды жары повышают вероятность заражения от комариного укуса, объяснил он.

Необходимы новые исследования

Эксперт Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам здравоохранения Эндрю Ульман (Andrew Ullmann) тоже ожидает, что из-за вызванного потеплением распространения клещей и комаров в Германии и других европейских странах будут все чаще появляться болезни, "которые прежде были неизвестны в наших климатических регионах".

"Необходимы дальнейшие исследования и инициативы, чтобы лучше понять влияние изменения климата на распространение патогенов и принять эффективные меры", - подчеркнул он.

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