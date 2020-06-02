Немецкие трактористы смотрят фильм про немецкую корову (фото)

Худе • Сказал "А", говори и "Б"… На прошлой неделе мы уже публиковали фотографии, сделанные в этом месте. Тогда на поле около нижнесаксонского Ольденбурга состоялся киносеанс под открытым небом для владельцев классических автомобилей - олдтаймеров.

Теперь пришла очередь местных фермеров, собравшихся здесь на своих тракторах, чтобы совместно посмотреть кино - документальный фильм "Красивая Криста" ("Die schöne Krista") 2013 года, посвященный… нижнесаксонской корове - победительнице конкурса коровьей красоты.

P.S.

На этой фотографии - та самая корова Криста и фермер Йорг Зегер (Jörg Seeger) после победы на конкурсе 2011 года.

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