 Минздрав Германии обещает вернуть свободы привитым жителям | Новости из Германии о Германии | DW | 04.04.2021

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Германия

Минздрав Германии обещает вернуть свободы привитым жителям

Получившие прививку жители ФРГ смогут пойти в магазин или на стрижку без анализов, заявил глава Минздрава. Выяснилось, что риск передачи коронавируса в их случае ниже, чем при негативном тесте у бессимптомных носителей.

Йенс Шпан присутствует при прививке в Берлине

Йенс Шпан присутствует при прививке в Берлине

Жители Германии, получившие прививку от коронавируса, вскоре смогут вновь обрести свои права и свободы, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). Для этой категории населения не будут действовать требования проходить тесты на COVID-19, самоизолироваться и оставаться на карантине. "Те, кто полностью привит, будут приравниваться к сдавшим отрицательный тест", - сказал он воскресному изданию Bild am Sonntag от 4 апреля.

Когда третья волна пандемии пойдет на спад и при условии массового проведения экспресс-тестов будут сняты ограничения, например, в секторе розничной торговли, это фундаментальное решение вступит в силу, пояснил глава Минздрава. Привитые жители Германии "смогут пойти в магазин или парикмахерскую без дополнительных анализов", заявил Шпан, добавив, что это произойдет уже через несколько недель.

RKI: привитые представляют меньшую опасность, чем бессимптомные носители с отрицательным анализом

Такая смена курса основана на новых научных данных, полученных Институтом имени Роберта Коха (RKI). В его отчете, написанном для Федерального министерства здравоохранения, сказано: "Риск передачи коронавируса людьми, прошедшими полную вакцинацию, максимум на 15-й день после введения второй дозы вакцины более низкий, чем при наличии одного отрицательного экспресс-теста на антиген у бессимптомных инфицированных лиц". Отчет был разослан по федеральным землям Германии 3 апреля.

Решение поддержали социал-демократы и левые, однако подвергли критике правопопулисты из "Альтернативы для Германии", которые потребовали "немедленно отменить все ограничения основных прав для всех граждан".

К воскресенью, 4 апреля, в Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил более 12 тысяч новых случаев, сообщил RKI. За предыдущие сутки скончались 68 пациентов. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено свыше 2,8 млн случаев заражения, общее число летальных исходов возросло почти до 77 тысяч. Выздоровели более 2,5 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. (Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, как правило, бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.)

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