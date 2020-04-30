 Мария Захарова вызвала Алексея Навального на онлайн-дебаты | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2020

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Россия

Мария Захарова вызвала Алексея Навального на онлайн-дебаты

Оппозиционер Навальный согласился на дебаты с официальным представителем МИД РФ. Поводом для вызова на теледуэль стала его критика в адрес Захаровой за слова о россиянах, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вызвала оппозиционера Алексея Навального на дебаты в онлайн-режиме, которые должны состояться уже в пятницу, 1 мая. Поводом для вызова стали критика в ее адрес из-за того, что в интервью журналисту Михаилу Зыгарю она упрекнула в безответственности россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

"Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит", - написала Захарова на своей странице в Facebook. Позднее она добавила, что "прямой разговор" состоится 1 мая.

Навальный принял вызов

Алексей Навальный в ответном посте в Facebookсогласился на дебаты. "В обычной ситуации, я бы вас проигнорировал - вы просто информационная обслуга. Однако, ваши заявления в интервью Зыгарю были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично", - написал он.

Интервью Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале Захарова дала 28 апреля. В нем она, в частности, заявила, что некоторые из граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом "из-за своего эгоизма и безответственности". Зарубежную поездку на фоне пандемии коронавируса она назвала "серьезным, ответственным и очень рисковым предприятием".

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