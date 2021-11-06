Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.