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США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
В Высоком суде Лондона решается вопрос о выдаче США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Правозащитники называют его преследование политически мотивированным и требуют освобождения.
Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.
Глава МВД Франции призвал Лондон сдержать обещание и выделить более 60 млн евро на охрану границы с Францией в текущем и следующем году.
Суд признал, что полицейский воспользовался служебным удостоверением, чтобы задержать молодую женщину, которую он изнасиловал и убил. Он получил максимальное наказание - пожизненный срок без права освободиться досрочно.
Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.
Европейский суд по правам человека заявил об ответственности российских властей за отравление в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике проведение выборов в Госдуму РФ и охарактеризовали их как серьезный шаг назад для демократических свобод в стране.
Все британские законы, основанные на законодательстве ЕС, сохраняют силу в целях обеспечения правовой безопасности после "Брекзита". Их отмена может повлиять на непростые отношения Лондона и Брюсселя.
Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.
В интервью для программы #вТРЕНДde Евгений Чичваркин рассказал о жизни в Лондоне, любви к Киеву, поддержке "умного голосования" команды Навального, обстоятельствах смерти Березовского.
Выход первого после 40-летнего перерыва альбома ABBA под названием Voyage намечен на 5 ноября. А весной культовая группа выступит с шоу.
По словам президента Франции, "безопасная зона" в Кабуле необходима для защиты гуманитарных операций. Париж и Лондон 30 августа представят проект резолюции на этот счет.
Великобритании придется обратиться к РФ и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на "Талибан", даже если это "некомфортно" для Великобритании, заявил глава британского МИД.
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