Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лондон

Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Polish Rainbow UK at Pride 2018, London - Photo by PolishRainbowUK

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана 30.10.2021

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Выдадут ли Джулиана Ассанжа США? Что решит суд в Лондоне 27.10.2021

В Высоком суде Лондона решается вопрос о выдаче США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Правозащитники называют его преследование политически мотивированным и требуют освобождения.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2018: RT stand at the 2018 Eastern Economic Forum at the Far Eastern Federal University (FEFU) on Russky Island. Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Британский суд подтвердил большой штраф российскому телеканалу RT 26.10.2021

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов телеканал RT за нарушение принципа беспристрастности в семи сюжетах, выпущенных в эфир в 2018 году.
Migrants from nations including Vietnam, Iran and Eritrea disembark a RNLI vessel after being rescued in the English Channel, following their departure from northern France, in Dungeness, Britain, August 4, 2021. REUTERS/Peter Nicholls TPX IMAGES OF THE DAY

Париж призывает начать переговоры ЕС и Британии по вопросу беженцев 10.10.2021

Глава МВД Франции призвал Лондон сдержать обещание и выделить более 60 млн евро на охрану границы с Францией в текущем и следующем году.
March 13, 2021, London, United Kingdom: Flowers are being left at the Clapham Common bandstand not far from where Sarah Everard went missing during the vigil organized by Reclaim the streets..A London Metropolitan Police officer has been charged with the kidnap and murder of Sarah Everard (Credit Image: © Pietro Recchia/SOPA Images via ZUMA Wire

Экс-полицейский осужден в Лондоне на пожизненное заключение за убийство женщины 30.09.2021

Суд признал, что полицейский воспользовался служебным удостоверением, чтобы задержать молодую женщину, которую он изнасиловал и убил. Он получил максимальное наказание - пожизненный срок без права освободиться досрочно.
25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Украинский боксер Усик стал объединенным чемпионом мира 25.09.2021

Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.

ЕСПЧ признал власти России ответственными за отравление Литвиненко (21.09.2021) 21.09.2021

Европейский суд по правам человека заявил об ответственности российских властей за отравление в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

США и Великобритания дали оценку парламентским выборам в России 21.09.2021

Вашингтон и Лондон подвергли резкой критике проведение выборов в Госдуму РФ и охарактеризовали их как серьезный шаг назад для демократических свобод в стране.
European Union and Great Britain flags are seen on the building in Krakow, Poland on January 5, 2020. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)

Правительство Великобритании планирует отказаться от ряда законов ЕС 16.09.2021

Все британские законы, основанные на законодательстве ЕС, сохраняют силу в целях обеспечения правовой безопасности после "Брекзита". Их отмена может повлиять на непростые отношения Лондона и Брюсселя.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия блокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии 15.09.2021

Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.

Чичваркин в интервью #вТРЕНДde: У Путина два врага - Навальный и продуктовая инфляция 14.09.2021

В интервью для программы #вТРЕНДde Евгений Чичваркин рассказал о жизни в Лондоне, любви к Киеву, поддержке "умного голосования" команды Навального, обстоятельствах смерти Березовского.
Dieses undatierte Foto zeigt Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA возвращается с новым альбомом спустя 40 лет 03.09.2021

Выход первого после 40-летнего перерыва альбома ABBA под названием Voyage намечен на 5 ноября. А весной культовая группа выступит с шоу.
21.07.2021 French President Emmanuel Macron attends a farewell ceremony for the French armed forces chief of staff, Gen. Francois Lecointre at the Invalides monument in Paris, Wednesday, July 21, 2021. (AP Photo/Daniel Cole, Pool)

Макрон выступил за создание в Кабуле зоны безопасности под контролем ООН 29.08.2021

По словам президента Франции, "безопасная зона" в Кабуле необходима для защиты гуманитарных операций. Париж и Лондон 30 августа представят проект резолюции на этот счет.
Taliban fighters patrol Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Для сдерживания талибов Лондон обратится к Москве и Пекину 22.08.2021

Великобритании придется обратиться к РФ и Китаю, чтобы оказать "сдерживающее влияние" на "Талибан", даже если это "некомфортно" для Великобритании, заявил глава британского МИД.
Показать еще