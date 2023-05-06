Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии
В Лондоне в субботу, 6 мая, состоялась коронация Карла III и королевы Камиллы. Весь мир следил за торжественной церемонией. В нашей подборке - самые яркие снимки.
Итак, Карла III короновали. Он стал 40-м правящим монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве с 1066 года. Формально королем Карл III стал уже в сентябре 2022 года - на следующий день после смерти его матери, королевы Елизаветы II. Коронация же считается символической церемонией, повышающей статус нового монарха.
Ни один из британских монархов не ждал этого момента так долго, как Карл III. Последний раз коронация в Лондоне проходила 70 лет назад: в 1953 году на престол взошла Елизавета II.
Уильям, принц Уэльский (слева) - старший сын короля Карла III и его первой жены, Дианы, сейчас - наследник британского престола, первый в очереди. Справа от него - дочь Шарлотта (8 лет) и младший сын Луи (5 лет), а также супруга Кейт, принцесса Уэльская.
Внуки короля Карла III Луи и Шарлотта - одни из самых юных участников церемонии.
Старший внук Карла III, принц Джордж, получил важную роль: он стал самым юным из почетных пажей, которые несли мантию короля. Джордж - следующий в очереди на британский престол после своего отца - принца Уэльского Уильяма.
Вестминстерское аббатство. Церемония состоит из нескольких этапов. Во время первого Карла III представили подданным, которые поклялись ему в верной службе. Впервые в истории в церемонии приняли участие женщины-епископы.
В последние минуты перед началом церемонии в Вестминстерское аббатство прибыли члены королевской семьи. Принц Гарри приехал на коронацию своего отца без супруги.
Во время церемонии король приносит клятву. Архиепископ Кентерберийский зачитывает ее текст и спрашивает короля, клянется ли он защищать закон и англиканскую церковь во время своего царствования. И король клянется делать это.
Камилла тоже была коронована, правда эта церемония заняла намного меньше времени, чем коронация Карла III.
Полиция в Лондоне уже задержала в субботу нескольких активистов, протестующих против монархии в целом и короля Карла III в частности.
В ходе церемонии король садится на коронационное кресло. Совершается обряд помазания - от публики он скрыт, так как считается священным. Карл III единственный раз в жизни надевает корону Святого Эдуарда. Завершающий этап - восхождение на престол.
Среди почетных гостей коронации в Лондоне - первая леди США Джилл Байден.
На церемонии в Лондоне присутствует и Елена Зеленская - супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины.
Эмманюэль Макрон, действующий президент Франции, и его супруга - среди почетных гостей. На коронацию в Вестминстерское аббатство были приглашены более двух тысяч человек, среди которых - члены королевской семьи, около 100 глав государств.
Эндрю Ллойд Уэббер (справа), знаменитый британский композитор, написал музыку специально для коронации Карла III. Произведение впервые будет исполнено сегодня, 6 мая.
Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, - тоже среди гостей коронации в Вестминстерском аббатстве.
Среди почетных гостей королевской четы - Эмма Томпсон, знаменитая британская актриса.
Церемония завершилась. Королевская семья едет из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. Принц Уэльский Уильям - следующий в очереди за британской короной.
Дождь - нередкое для Лондона явление. Он не смог омрачить праздника, которого так ждали миллионы. Внук короля Луи, направляясь после коронации в карете в Букингемский дворец, тоже активно приветствовал собравшихся.
Финальный аккорд. Официально коронованные король Карл III и королева Камилла приветствуют собравшуюся ради этого момента толпу с балкона Букингемского дворца.