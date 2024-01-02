Как работает знаменитая "Скориновка" в Лондоне

Уже более 50 лет в Лондоне работает Белорусская библиотека и музей имени Франциска Скорины - единственная библиотека за пределами Беларуси, специализирующаяся исключительно на белорусской тематике. "Скориновка" считается одной из старейших и наиболее влиятельных белорусских организаций зарубежья, центром белорусской жизни в Великобритании, в которому регулярно проводятся различные мероприятия и инициативы белорусов. Недавно на легендарную библиотеку обратили внимание и власти Беларуси, которые признали телеграм-канал и логотип библиотеки экстремистскими материалами.

Корреспондент DW посетила рождественскую ярмарку при библиотеке и узнала, в чем уникальность "Скориновки" и какие ценные артефакты она хранит.

"Скориновка" насчитывает около 30 тысяч книг

"Коллекция библиотеки - самые большое специализированное собрание литературы, связанной с Беларусью, которое есть за пределами страны. Полагаем, что около 30 тысяч, сейчас занимаемся их каталогизацией", - такими словами начинает экскурсию по библиотеке куратор книжной коллекции Каралина Мацкевич. История библиотеки начинается с послевоенной эмиграции, когда три священника Белорусской католической миссии - отцы Чеслав Сипович, Лев Горошко и Александр Надсон - объединили свои частные коллекции в библиотеку Alboruthena, которую они расположили на втором этаже дома Мариан-хаус на Холден авеню.

Каралина Мацкевич Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

"Коллекция разрослась до таких масштабов, что в доме стал проседать пол, и в конце 1960-х стало понятно, что нужно новое здание. Деньги на новый дом через дорогу собирала диаспора, помогла также церковь. В итоге открытие состоялось в мае 1971 года - это считается датой основания библиотеки имени Франциска Скорины", - рассказывает Мацкевич и добавляет, что в 1979 году библиотека получила статус благотворительной.

В целом деятельность библиотеки Каралина Мацкевич называет подвигом одного человека - отца Александра Надсона, который с 1971 года взял на себя роль библиотекаря. Отец Александр ездил по всему миру, будучи Апостольским визитатором для белорусов-католиков, и во время поездок собирал раритетные книги и деньги на финансирование библиотеки. "Это было дело его жизни. Он сам классифицировал книги, расставил их так, чтобы сам мог найти - такой системы классификации больше нигде нет. И к сожалению, это работало только с ним, и после его смерти мы остались с большой коллекцией и большими пробелами, потому что не знаем всего, что знал он как создатель коллекции. Например, мы не всегда можем рассказать, как в коллекцию попал тот или иной экземпляр", - поясняет куратор библиотеки.

В коллекции библиотеки - оригинал Библии Скорины

Коллекцию библиотеки Каралина Мацкевич сравнивает с ДНК нации: ведь тут собран огромный спектр белорусской культуры: "От Скорины и слуцких поясов до пропагандистских пасквилей - это все тут есть. Многие люди, которые приезжают сюда, понимают, что, прожив в Беларуси всю жизнь, они такого не видели. Белорусы понимают, что это их культура, их корни. Кроме того к нам постоянно приезжают исследователи, ведь в последнее время мы оказались единственным доступным местом для изучения белорусских источников".

Статут Великого Княжества Литовского Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Продолжая свой рассказ о библиотеке, Каралина Мацкевич соглашается показать мне несколько особенно ценных артефактов. Безусловно, самое главное в коллекции - фрагменты Библии Скорины. "Это фрагмент Книги Царств 1518 года, изданной в Праге. Отец Александр купил их на аукционе в Монте-Карло в 1975 году. Также в нашей коллекции есть то, чем пользовался Скорина при печати своей Библии - Чешская библия, изданная в Венеции в 1506 году. На самом деле есть много заимствований Скорины из этого текста, например, идентичные гравюры "шести дней сотворения" в обоих изданиях, - рассказывает Мацкевич, показывая ценные экземпляры.

Также, среди прочих, в коллекции библиотеки есть Статут Великого Княжества Литовского 1588 года, правда, этот библиотечный экземпляр напечатан в 1594 году. "Здесь очень красивый старобелорусский язык, вполне читабельный и сейчас. Интересно, что на некоторых страницах этой книги от руки написано по-польски проклятие от кражи: "Кто этот Статут украдет, у того рука по локоть отпадет", - говорит Мацкевич. Кроме того, в коллекции библиотеки есть рукописи классиков белорусской поэзии, например, поэмы "Курган" Янки Купалы и вступления к поэме "Сымон-музыка" Якуба Коласа.

"Скориновка" - это не только библиотека, но еще и музей

Экскурсию Каралина Мацкевич продолжает в музее, показывая выставку "Няскораныя" (Несломленные. - Ред.), ведь "Скориновка" - это не только библиотека. Один из самых ценных экспонатов в музее - тюремная рубашка белорусской поэтессы и писательницы Ларисы Гениюш, которая в собственности музея с 1980-х годов. Недавно к этому экспонату добавилась тюремная роба бывшей политзаключенной Натальи Херше.

"Когда освободили Херше, в медиа писали, что ее доставили в аэропорт в ее тюремной одежде. И мы сразу увидели в этом параллель. Херше, как и Гениюш - это несправедливо осужденная женщина, символ нашего сопротивления. И сейчас мне кажется эти два экспоната "разговаривают" между собой", - поясняет Мацкевич. Свою тюремную робу Наталья Херше подарила музею.

Тюремная рубашка поэтессы и писательницы Ларисы Гениюш - часть выставки "Няскораныя" в "Скориновке" Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Как говорит Мацкевич, вокруг этих экспонатов и стала расти выставка "Няскораныя", где представлены и "расстрелянные" поэты, и современные политзаключенные. Здесь также и первые издания "Грамматики белорусского языка" Бронислава Тарашкевича, произведений Франтишка Алехновича, Вацлава Ластовского и Всеволода Игнатовского. "Это очень ценные издания, ведь в 1937 году был издан указ со списков авторов, чьи произведения надо уничтожить, и эти книги из того списка. Получается, что люди с риском для жизни это сначала у себя сохраняли, а потом вывозили за границу. Большинства этих экземпляров нет в Национальной библиотеке Беларуси, там только электронные копии".

Отвечая на вопрос о том, планирует ли библиотека в будущем, когда РБ станет демократической страной, передать свои архивы Беларуси, Каралина Мацкевич напоминает, что в 90-х годах уже была подобная дискуссия. "Тогда много людей поддерживало эту идею, мы серьезно рассматривали этот вопрос. Но Рада библиотеки и отец Александр не согласились. Такое решение требовало времени, а события быстро развивались - в итоге мы очень рады, что тогда этого не произошло".

Skaryna Press - смелое белорусское издательство в Лондоне

При содействии библиотеки также было создано издательство Skaryna Press - его основатель Игорь Иванов как раз продавал книги этого и других белорусских издательств во время рождественской ярмарки. Skaryna Press он называет смелым издательством, ведь для его создания в Великобритании определенно нужна смелость. "Это не то же самое, что создавать издательство в самой Беларуси, где 9 млн потенциальных читателей, или даже в Польше и Литве, где сейчас живет много белорусов. Мы тут все-таки на краю Европы", - рассказывает Иванов. Работает издательство совсем недавно - первая книга была издана в августе 2022 года.

Игорь Иванов Фото: Alexandra Boguslawskaja/DW

Как поясняет издатель, по задумке, в Skaryna Press будут выходить те книги, которые другие издательства вряд ли будут печатать по коммерческим или идеологическим причинами. "Мы пока единственное издательство, которое выпускает среди прочего квир-литературу, ведь в Великобритании можно издавать, что хочешь. Кроме того, мы выдаем поэзию, за которую другие не берутся из-за неприбыльности маленьких тиражей - у нас есть технологии, которые позволяют это делать".

Радуясь, что на рождественской ярмарке лондонские белорусы очень охотно покупали книги, Игорь Иванов тем не менее признается, что издательство убыточное. "Издавать книги по-белорусски за пределами Беларуси без финансирования очень сложно, но мы учимся работать в этих условиях и использовать разные технические возможности. Миссия нашего издательства в том, чтобы заполнить те пробелы, которые остаются в ситуации, когда белорусское книгопечатание очень неприбыльно. Кроме того, мы еще делаем электронные книги, потому что считаем, что книги должны быть доступны в любом формате", - отмечает основатель Skaryna Press.

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