Внук Ларисы Гениюш: Если ей сносят памятники, то она важна

Провластная активистка из Гродно Ольга Бондарева потребовала снести памятник Ларисе Гениюш, которую называет "нацистской преступницей", в городском поселке Зельва (Гродненская область). Бюст был установлен в 2003 году на территории церкви Святой Живоначальной Троицы по благословению тогдашнего главы Белорусской православной церкви митрополита Филарета. Несмотря на то, что местные власти Бондаревой отказали, несколько дней назад памятник исчез. Минувшей осенью Бондарева добилась сноса бюстов и мемориальных досок нескольким белорусским деятелям, в том числе Ларисе Гениюш, в частном музее Старых Дорогах (Минская область).

"Стоял двадцать лет и никому не мешал"

"Был памятник - и нет, никто не знает, что с ним случилось. Церковь ли его сняла и припрятала до лучших времен, или какой-то плохой человек сделал это", - комментирует демонтаж бюста в Зельве внук поэтессы Михал Гениюш, живущий в польском Белостоке. Он был в Беларуси "до пандемии", заезжал и в Зельву. Михал обращает внимание на то, что бюст во дворе церкви "стоял двадцать лет и никому не мешал". "Лариса Гениюш очень важна, если ей уже сносят памятники. Памятник можно убрать, но то, что в сердцах людей, душах, этого никто не изменит и не заберет", - эмоционально отмечает собеседник DW.

Михал Гениюш говорит, что к нему постоянно обращаются за разрешением на публикацию произведенийего бабушки. Несколько лет назад в Беларуси он издал полную книгу стихотворений для детей Ларисы Гениюш, в которую вошли как авторские, так и отцензурированные версии стихов. "Никто мне не мешал, книга вышла, были встречи, на которые приходило много людей. Люди знают Гениюш, помнят ее стихи, они для них важны", - делится внук поэтессы.

Руки Гениюш просили шляхтичи и священники

Лариса Гениюш (в девичестве Миклашевич) родилась в 1910 году в деревне Волпа (сейчас Волковысский район Гродненской области) в семье зажиточного крестьянина. В 1921 году по условиям Рижского мирного договора западные территории Беларуси, в том числе и Волковыск отошли Польше.

Лариса Гениюш со своим мужем. Фото из семейного архива Фото: Privat

По словам исследователя литературы, драматурга и сценариста Василя Дранько-Майсюка, у Ларисы Миклашевич с юности не было отбоя от поклонников, ее руки просили и шляхтичи, и молодые православные священники. "Один артист передвижного театра, который показывал спектакль для ее семьи, в конце пьесы попросил ее руки", - рассказывает исследователь. Девушка отказала. В 1937 году она вышла замуж за студента-медика Янка Гениюша и переехала к нему в Прагу. В 1939, после вхождения в Польшу Красной армии, отца Ларисы Гениюш расстреляли, а мать и двух сестер выслали в Казахстан, откуда они не вернулись.

Жизнь Гениюш в Праге

Во время Второй мировой войны Гениюш жила в Праге, публиковалась в белорусских изданиях, которые разрешили выпускать нацистские власти. Поэтесса входила в Раду (правительство в изгнании. - Ред.) Белорусской Народной Республики (БНР), а с 1943 была ее генеральным секретарем. Также Гениюш вместе с мужем участвовала в работе Белорусского комитета самопомощи, который занимался социальными вопросами и здравоохранением.

После нападения Германии на СССР в 1941 году руководитель Комитета Иван Ермаченко на внеочередном заседании зачитал телеграмму Адольфу Гитлеру с пожеланиями "скорейшей победы над большевиками". Позже в своих воспоминаниях Гениюш утверждала, что ни она, ни ее муж, никто из присутствующих белорусов телеграмму не подписывал, а их подписи были подделаны. Многие исследователи полагают, что нет оснований сомневаться в правдивости ее слов.

В 2019 году белорусский историк Дмитрий Дрозд обратился в посольство Израиля в Минске и Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем с просьбой признать членов Белорусского комитета самопомощи в Праге Праведниками народов мира - за спасение Аркадия, Анатолия и Ярины Вальфсон. Речь, в том числе, шла о Ларисе Гениюш и ее муже. Как утверждал историк, благодаря комитету, семья Вальфсон получила документ, удостоверяющий, что они православные белорусы, хотя все члены организации знали, что они евреи. Благодаря этому, семья спаслась и пережила оккупацию.

Гениюш допрашивал глава МГБ БССР

В 1948 году Янка и Ларису Гениюш, которые к тому времени были гражданами Чехословакии, арестовали в Праге и отправили в БССР. Их обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Их 12-летнего сына забрали родственники в Польшу. В Минске Ларису Гениюш допрашивал, в том числе министр госбезопасности БССР Лаврентий Цанава. Он требовал выдать документы из архива БНР.

"В 1943 году президент БНР Василь Захарка, умирая, дал ей на хранение часть документов. Она не побоялась их взять, хотя в 1943-1944 годах в Праге было много советских агентов", - говорит Дранько-Майсюк. Поэтесса так и не рассказала, где архив. Супругов Гениюш приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Они вышли на свободу после частичной реабилитации в 1956 году.

Василь Дранько-Майсюк рассказывает, что в лагере Ларису Гениюш называли "мамой", потому что "она всех спасала": "Когда белоруску, которая забеременела от изнасиловавшего ее конвоира, хотели избить другие белоруски, чтобы не было ребенка, Гениюш ее защитила". Воспоминания о сталинских лагерях вошли в книгу Ларисы Гениюш "Споведь" ("Исповедь"), опубликованную в 1990 году, через семь лет после ее смерти. "Она пишет о своем лагерном опыте без цензуры, сурово и реалистично. Это новое открытие ее как писательницы документально-художественной прозы", - отмечает исследователь.

Гениюш писала стихи для внуков, живущих в Польше

После освобождения Лариса Гениюш с мужем переехали на его родину в Зельву, сын остался в Польше. Зельва - небольшой поселок в Гродненской области, по словам Дранько-Майсюка, стал местом притяжения культурных деятелей, ученых. Он также обращает внимание, что во времена так называемого "брежневского застоя" Лариса Гениюш начала печататься в БССР. "Для человека, который не имел советского гражданства (поэтесса принципиально не приняла гражданство СССР - Ред.), который имел антикоммунистические взгляды, у нее неплохо выходили книги, она выступала в школах и библиотеках", - говорит эксперт.

В 1967 году вышел поэтический сборник "Невадам з Нёмана", в 1972 и 1976 - книги для детей "Казкі для Міхаські"("Сказки для Михаськи") и "Добрай раніцы, Алесь" ("Доброе утро, Алесь"), в них вошли стихи, написанные для внуков. "Есть разные бабушки, моя дала мне еще и интеллектуальную поддержку, - рассказывает Михал Гениюш. - Она знала, что я люблю животных, поэтому рисовала их, писала стихи и присылала мне в письмах". Он также вспоминает, что Лариса Гениюш учила его быть добрым и честным, любить родной язык (Михал отлично говорит по-белорусски. - Ред.) и свою землю. "Она вела со мной переписку, показывала книжки, которые я должен читать, давала советы, как должен поступать, чтобы быть хорошим человеком", - делится собеседник.

Не реабилитировали, ссылаясь на закон 1928 года

Лариса Гениюш умерла 7 апреля 1983 года. Ее дважды пытались полностью реабилитировать: в 1999 году с инициативой выступил Белорусский Хельсинкский комитет, в 2017 - организация "Моладзь БНФ". Оба раза Верховный суд Беларуси в реабилитации отказал. Во второй раз ссылался на статьи Уголовного кодекса БССР в редакции 1928 года - "помощь международной буржуазии" и "подготовка контрреволюционной деятельности". По ним Гениюш судили "за совершенные в период Великой Отечественной войны преступления".

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