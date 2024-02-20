Джулиана Ассанжа выдадут США? Что решит суд в Лондоне

1776 дней провел Джулиан Ассанж в британской тюрьме строгого режима. А до этого он семь лет находился в фактической изоляции в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Лондоне. Теперь ожидается финал в многолетней судебной тяжбе основателя платформы WikiLeaks с американскими властями, требующими его экстрадиции в США. В среду, 21 февраля, Высокий суд Лондона намерен вынести решение, исчерпал ли Ассанж все правовые средства, чтобы избежать экстрадиции в США. Если лондонские судьи положительно ответят на этот вопрос, то в Соединенных Штатах Ассанжа могут приговорить еще к 175 годам тюремного заключения.

По закону столетней давности

В США Ассанжа намерены судить по закону, который был принят более ста лет назад для того, чтобы во время Первой мировой войны можно было привлекать к ответственности предателей и шпионов. Еще ни разу этот закон не применялся для суда над журналистами. А обвиняют Джулиана Ассанжа в том, что он похитил и предал огласке секретные данные о военных операциях США в Ираке и Афганистане, что, дескать, поставило под угрозу и жизни американских граждан.

Публикация WikiLeaks о войне в Ираке Фото: picture-alliance/dpa/M. Jalil

На самом деле ответственность за публикацию этих данных в полном объеме несет не Ассанж. В 2010 году платформа WikiLeaks кооперировала с целым рядом СМИ (The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El País) с тем, чтобы обработать и подготовить к публикации полученные секретные сведения. Пароль к закрытой базе данных раскрыл в своей книге один из журналистов, после чего и платформа WikiLeaks опубликовала все сведения, получить доступ к которым уже мог любой желающий. К тому же американские власти до сих пор не представили доказательств того, что публикация секретных сведений причинила хоть кому-либо ущерб.

Публикации WikiLeaks были крайне досадны правительству США. Сотни тысяч секретных документов показали миру иную, не ретушированную, кровавую сторону действий американских военных. Речь шла о военных преступлениях, о жертвах среди гражданского населения, число которых было значительно выше, чем в приукрашенных отчетах Пентагона.

Критика правозащитников

Демократия должна быть способной выдерживать такую правду. Так считают правозащитные и журналистские организации - от Amnesty International до "Репортеров без границ". Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) в совместном заявлении, опубликованном 14 февраля, предупредили: "Продолжающееся преследование Джулиана Ассанжа ставит под угрозу свободу СМИ во всем мире".

"Журналисты и их профсоюзы с самого начала поняли, - указала президент EFJ Майя Север, - что Джулиан Ассанж стал мишенью, потому что он выполняет задачи, которые относятся к повседневной работе многих журналистов - поиск источников информации и разоблачение преступлений".

Акция в Лондоне 20 февраля 2024 года в поддержку Джулиана Ассанжа Фото: Thomas Krych/ZUMA Wire/IMAGO

В мире множатся голоса, выступающие против преследования Ассанжа со стороны США и за его освобождение. За одну только неделю, предшествующую началу суда в Лондоне, австралийский парламент принял резолюцию с требованием освободить гражданина Австралии Ассанжа; Рим присвоил ему звание почетного гражданина итальянской столицы; 35 американских профессоров права в открытом письме министру юстиции США предупредили, что судебное преследование Ассанжа ставит под удар первую поправку американской конституции - о защите свободы печати и выражения мнений.

Заместитель генерального секретаря немецкой секции Amnesty International Кристиан Мир (Christian Mihr) также считает, что дело Ассанжа затрагивает фундаментальные вопросы свободы СМИ и прав человека. "Джулиан Ассанж не совершил никакого преступления, платформа WikiLeaks разоблачила нарушения прав человека, и это не является преступлением", - заявил Мир в комментарии для DW.

Что говорят немецкие политики

Действия американских властей критикуют и немецкие политики. Депутат бундестага от партии Союз-90/"зеленые" Макс Лукс (Max Lucks) в беседе с DW называет Джулиана Ассанжа политическим заключенным и так оценивает тот факт, что основатель Wikileaks уже почти пять лет содержится в тюрьме строгого режима с перспективой экстрадиции в США: "То, что там происходит, - это пытки. Нет разумной причины содержать Ассанжа в таких условиях. Такое решение политически мотивированное".

Экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль Фото: Adam Berry/Getty Images

Такого же мнения придерживаются, в частности, бывший специальный докладчик ООН по вопросам о пытках Нильс Мельцер и экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

Макс Лукс относится к числу инициаторов открытого письма британскому парламенту, в котором два года назад более 80 депутатов бундестага призвали освободить Ассанжа: "Журналистов недопустимо преследовать и наказывать за их работу. Нигде". Немецкие парламентарии заявили, что они "крайне обеспокоены тем отпугивающим эффектом, который может иметь экстрадиция и осуждение Ассанжа для свободы печати и журналистских расследований во всем мире". Ответа на свое письмо депутаты так и не получили.

Среди подписавших письмо также Петер Хайдт (Peter Heidt), эксперт фракции СвДП по правам человека. Свои выступления в бундестаге он вот уже на протяжении нескольких лет заканчивает одинаково: "И, кстати, я считаю, что Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден".

Правительство Германии уклоняется от критики

И Петер Хайдт, и Макс Лукс - представители правящих в Германии партий. Но от самого правительства ФРГ об Ассанже мало что было слышно. А ведь всего через несколько недель после открытого письма, летом 2022 года, бундестаг принял резолюцию, осуждающую "политическое преследование" журналиста как посягательство на свободу печати. Бундестаг также призвал федеральное правительство добиваться освобождения Ассанжа и недопуска его экстрадиции в США.

Представители же правительства на вопросы об Ассанже только отвечают, что оно "внимательно" и "постоянно" следит за делом об его экстрадиции и общественной дискуссией на эту тему. Но об отношении к самому процессу, как и о конфиденциальных разговорах с представителями правительств других стран, они "по принципиальным соображениям" не высказываются. Такой ответ на свой запрос в конце прошлого года получила фракция Левой партии от немецкого правительства.

Вершиной критики судебного процесса против Ассанжа со стороны правительства ФРГ можно считать сделанное в начале декабря прошлого года заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел: "У нас другое понимание свободы печати, чем то, которое принято в США. У нас сделанное Ассанжем не рассматривалось бы как наказуемое деяние".

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