Гуантанамо - секретная тюрьма и ее узники. Что увидел журналиcт DW

14 лет Мохаммед Слахи провел в Гуантанамо за решеткой. 70 дней его пытали, на протяжении 3 лет по 18 часов в день допрашивали. Слахи, который до своего ареста жил в Германии, подозревали в том, что он играл ведущую роль в "Аль-Каиде" и был вовлечен в организацию терактов 11 сентября, но доказательств его вины не было. Слахи никто не предъявил обвинение и не приговорил к 14 годам тюрьмы, которые он тем не менее провел в Гуантанамо. Сегодня 50-летний мавританец на свободе, но компенсацию за время, проведенное в тюрьме, он не получил.

Колючая проволока тюрьмы Гуантанамо

Адвокат Нэнси Холландер до сих пор занимается судьбой Слахи. Недавно о нем сняли фильм. Слахи находился в одном из лагерей подготовки боевиков в Афганистане и ответил на один из звонков, сделанных со спутникового телефона Усамы Бен Ладена. Достаточным для того, чтобы его признали виновным, это не было.

Гуантанамо и ее "вечные" узники

Из-за тюрьмы Гуантанамо США превратились в страну, где не уважают принципы правового государства, говорит Холландер и называет ситуацию вокруг тюрьмы "катастрофической". И речь идет не только о 13 узниках Гуантанамо, которые без обвинения и приговора находятся в тюрьме и должны были давно выйти на свободу, но и для подозреваемых в терактах 11 сентября так называемых "вечных узниках", которые до сих пор ждут судебного процесса, уже на протяжении 20 лет.

Узники Гуантанамо

"Дефицит правового государства - это не случайность. Это цель, которую преследовало американское правительство под руководством Джорджа Буша", - говорит эксперт по Гуантанамо Дафне Эвиатар из правозащитной организации Amnesty International. В докладе организации о ситуации в Гуантанамо она перечисляет многие нарушения прав человека, среди них и бессрочное содержание узников в тюрьме без обвинения и приговора, а также пытки.

Официальной информации об этом нет. Но правозащитница ссылается на различные исследования, включая отчеты комиссии о деятельности спецслужб для американского Сената.

Как выглядит Гуантанамо

Военно-морская база Гуантанамо на Кубе существует более 100 лет. В январе 2002 года спустя несколько месяцев после терактов 11 сентября, база была превращена в тюрьму, которая стала известна на весь мир. Энтони Наталь, который защищал в суде обвиняемого в терроризме одного из членов "Аль-Каиды" аль Рахима аль-Нашири, не скрывает своего разочарования по поводу существования Гуантанамо: "Мы потеряли все, что делает эту страну свободной, с равными правами для всех".

Вид на Гуантанамо с высоты птичьего полета

Тот, кто хочет своими глазами увидеть Гуантанамо, должен преодолеть многие барьеры. Первый - это воздушное пространство Кубы, которое не должны пересекать американские самолеты. Воздушное судно сначала должно облететь остров Куба с востока, а затем взять курс на военную базу. С воздуха открывается вид на всемирно известную тюрьму. У подножия горной гряды лежит бухта Гуантанамо, на западе - аэропорт, на востоке - морская военная база, суд и тюрьма.

Еще одним препятствием является получение разрешения на посещение тюрьмы Гуантанамо. Мы получили соответствующую бумагу после нескольких недель проверки со стороны спецслужб, перед отъездом нужно было еще подписать документ о соблюдении правил. В них установлено, что можно и что нельзя делать журналистам в Гуантанамо: прежде всего, там нет никакой свободы передвижения и никакой свободы прессы.

Тюрьму мы не можем увидеть снаружи, а вся информация изнутри является секретной, что регулярно вызывает отчаяние у адвокатов узников Гуантанамо. Нэнси Холландер семь лет добивалась того, чтобы ее подзащитный Слахи мог опубликовать свой дневник из тюрьмы.

Все как в американском городке

Многие при упоминании Гуантанамо, представляет себе пытки и колючую проволоку. Но на самом деле тюрьма и военный суд - это лишь небольшая часть базы. Во многом морская военная база Гуантанамо напоминает маленький американский город.

Нам показывают новую школу, оснащенную современной техникой, строительство которой обошлось в 65 млн долларов. 220 детей должны иметь здесь нормальное детство - несмотря на то, что в пяти километрах находятся те, кто ожидает процесса по делу о терактах 11 сентября.

Есть на базе Гуантанамо супермаркет, жилые дома и единственный на Кубе McDonalds - все это напоминает американскую идиллию. По радио Гуантанамо Radio GTMO звучит латиноамериканская поп-музыка, а в сувенирной лавке посетители могут купить футболку с надписью "Rockin in Fidels Backyard".

У микрофона радиоведущая Аннализ Канделариав униформе. Она с восьми утра ведет эфир. Общение, музыка, но и такие серьезные темы, как самоубийство, звучат в утреннем шоу. "Прежде всего, моя задача - поддерживать мораль среди военнослужащих на базе", - рассказывает Канделариа.

Ведущая радио Гуантанамо Аннализ Канделариа

О том, какие процессы идут в военном суде, по радио в Гуантанамо не говорят, так же как и о тюрьме - это не является частью культуры морской военной базы, говорит Канделариа. Фактически все, что касается суда и тюрьмы, недоступно для большинства из 6000 американцев, живущих на базе Гуантанамо. "Мы знаем только то, что сообщают в СМИ", - говорит она.

Когда закроют Гуантанамо

День рождения тюрьмы 11 января - повод задать вопрос, почему она до сих пор существует, несмотря на очевидные нарушения прав человека и принципы правового государства, и даже после завершения антитеррористической миссии в Афганистане , которая была одной из причин существования этой тюрьмы.

Первые планы закрытия Гуантанамо появились еще в конце правления Джорджа Буша. И Барак Обама много раз обещал закрыть Гуантанамо, но скоро потерял большинство в Конгрессе, а республиканцы снова продавили закон о том, "никто из узников Гуантанамо не имеет права въезжать на территорию США независимо от повода", говорит Нэнси Холландер. Поэтому экстрадиция узников в США с правовой точки зрения невозможна.

Президент Дональд Трамп во время своего правления заявлял, что Гуантанамо остается открытой. Согласно республиканцам, тюрьма защищает американцев от атак террористов, а экстрадиция узников в США слишком опасна. Противники Гуантанамо, напротив, в качестве аргумента приводят то, что существование тюрьмы служит радикализации молодых мусульман.

Американский флаг на территории базы Гуантанамо

Следующий этап дискуссии вокруг Гуантанамо начался при президенте Джо Байдене, который после своего прихода к власти через своего пресс-секретаря заявил, что планирует закрытие тюрьмы. Но пока "не было ни одной попытки превратить эти обещания в реальность", говорит Нэнси Холландер.

У администрации Байдена , конечно, есть задачи посерьезнее, чем Гуантанамо. Каким будет будущее тюрьмы неизвестно. Часть узников планируется отпустить. Других могли бы вернуть на их родину. Дафне Эвиатар настроена оптимистично. "В то время, как число узников сокращается, становится очевидно, насколько все это абсурдно". Ведь, если не говорить о моральных причинах, то с материальной точки зрения, содержание одного узника в Гуантанамо обходится американским налогоплательщикам в 13 млн долларов ежегодно.

Выгоднее было бы держать узников в США, говорит Нэнси Холландер, но это не выход - она требует немедленного освобождения всех заключенных Гуантанамо: "Мы не можем просто так держать человека в тюрьме 20 лет без обвинений и приговора, потому что против него нет достаточных доказательств, но одновременно утверждать, что он опасен".

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