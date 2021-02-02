Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо

Американский лидер Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Таковы, безусловно, наша цель и наши намерения", - подчеркнула она на брифинге.

Псаки добавила, что команда Байдена работает по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".

Обама обещал закрыть, Трамп - оставить

Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".

Намерениям Обамы воспрепятствовал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна быть ликвидирована. На апрель 2019 года там оставались 40 заключенных. Ряд из них утверждал, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.

В тюрьме содержались и россияне

С момента открытия тюрьмы в Гуантанамо содержались восемь российских граждан, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением "Талибан". Все они были задержаны осенью 2001 года во время боевой операции против талибов. В феврале 2004 года семеро заключенных были экстрадированы в Россию. Шестеро из них впоследствии были приговорены к заключению по обвинениям в различных преступлениях. Еще один - Руслан Одижев - был убит в Нальчике в 2007 году.

В январе 2017 года последний из российских заключенных Гуантанамо - Равиль Мингазов, который провел там более 14 лет, - был депортирован в ОАЭ.

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