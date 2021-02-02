Президент США намерен закрыть тюрьму в Гуантанамо

Американский лидер Джозеф Байден хочет до конца своего президентского срока в 2025 году закрыть спецтюрьму США на арендуемой Вашингтоном военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
"Таковы, безусловно, наша цель и наши намерения", - подчеркнула она на брифинге.
Псаки добавила, что команда Байдена работает по линии Совета национальной безопасности при Белом доме, чтобы "оценить текущее состояние дел", "унаследованное от предыдущей администрации".
Обама обещал закрыть, Трамп - оставить
Закрыть пенитенциарное учреждение в ходе предвыборной кампании в 2007 году обещал еще Барак Обама. В свою очередь Дональд Трамп в 2016 году, во время своей избирательной кампании, выразил готовность оставить тюрьму в Гуантанамо открытой и "заполнить ее плохими парнями".
Намерениям Обамы воспрепятствовал Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы. Трамп же в январе 2018 года подписал указ, в соответствии с которым тюрьма не должна быть ликвидирована. На апрель 2019 года там оставались 40 заключенных. Ряд из них утверждал, что к ним применялись такие запрещенные методы дознания, как лишение сна, воздействие экстремальных температур, громкая музыка, имитации утопления.
В тюрьме содержались и россияне
С момента открытия тюрьмы в Гуантанамо содержались восемь российских граждан, которых подозревали в связях с "Аль-Каидой" и движением "Талибан". Все они были задержаны осенью 2001 года во время боевой операции против талибов. В феврале 2004 года семеро заключенных были экстрадированы в Россию. Шестеро из них впоследствии были приговорены к заключению по обвинениям в различных преступлениях. Еще один - Руслан Одижев - был убит в Нальчике в 2007 году.
В январе 2017 года последний из российских заключенных Гуантанамо - Равиль Мингазов, который провел там более 14 лет, - был депортирован в ОАЭ.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Столовая для заключенных
В ноябре истекает срок президентских полномочий Барака Обамы. Еще в начале своего правления он обещал закрыть спецтюрьму на базе Гунтанамо на Кубе. Но пока осуществить это не удалось. Фотографу агентства Reuters Лукасу Джексону предоставилась возможность посетить лагерь номер 6. Ранее получить разрешение на съемку было крайне сложно. На этой фото - тюремная столовая и камеры для заключенных.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Нарушения прав человека
Спецтюрьма Гуантанамо на Кубе была открыта в 2002 году. С самого первого дня она является объектом жесткой международной критики в связи с нарушениями прав человека и условиями содержания заключенных. Сюда попадают подозреваемые в терроризме, но без решения суда.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Жизненное пространство
Кровать, умывальник, туалет, две полочки для самых необходимых вещей. Это только одна из камер. Все ли заключенные содержатся именно в таких условиях, неизвестно.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Тюремная библиотека
Под строгим надзором узникам разрешается пользоваться библиотекой. В наличии есть книги на арабском и на английском языках. Насколько посещаем читальный зал на самом деле, и все ли заключенные Гуантанамо имеют туда доступ, проверить не удалось.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Медицинская помощь
Фотограф Лукас Джексон получил разрешение на съемку также и в больнице для заключенных. Вот так выглядит, скажем, шкаф с медикаментами.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Узники Гуантанамо
Первоначально в тюрьме находились около 800 человек, а в настоящее время здесь содержатся около 90 подозреваемых в терроризме.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Постоянный контроль
В самом начале узники вынуждены были находиться в железных клетках под палящим солнцем. Сейчас условия несколько улучшились. Но и сейчас заключенные находятся под постоянным наблюдением. О праве на личную сферу нет и речи.
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Будни Гуантанамо: спецтюрьма изнутри
Обещать - не значит закрыть
Барак Обама неоднократно обещал закрыть тюрьму, "противоречащую американским ценностям". В настоящее время Минобороны США рассматривает 13 других пенитенциарных учреждений на территории страны, куда могли бы перевести заключенных. Но окончательно вопрос о закрытии тюрьмы еще не решен.
Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко