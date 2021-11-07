WikiLeaks - сайт-разоблачитель, который публикует секретную информацию, полученную из утечек.

Международная некоммерческая организация WikiLeaks с 2006 года публикует секретную информацию, используя утечки (отсюда и название от англ. wiki и leak - "утечка") или получая ее из анонимных источников. Среди громких публикаций WikiLeaks - документы о шпионаже спецслужб США, о войне в Афганистане, отчет о коррупции в Кении, "иракское досье", секретные файлы, касающиеся заключенных Гуантанамо.



Один из информаторов WikiLeaks, военнослужащий США Брэдли Мэннинг, который впоследствии сменил пол и принял имя Челси, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks обнародовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. В начале 2017 года президент Барак Обама сократил срок наказания Мэннинг с 35 лет до 7 и в мае того же года она вышла на свободу.



Основатель и руководитель WikiLeaks - австралийский журналист Джулиан Ассанж. В декабре 2010 года в Швеции был выдан ордер на его арест по обвинению в изнасиловании. В ноябре 2019 года прокуратура в Швеции закрыла дело в отношении Ассанжа за отсутствием доказательств.



Из опасений экстрадиции в США основатель WikiLeaks в 2012 году укрылся на территории эквадорского посольства в Лондоне и попросил там политическое убежище. В Соединенных Штатах Ассанжа хотят судить по 18 пунктам обвинения, которые суммарно грозят 175 годами тюремного заключения. Позднее Эквадор лишил Ассанжа убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, что позволило британской полиции арестовать его в апреле 2019 года. Однако суд в Лондоне в январе 2021 года отказался выдать создателя WikiLeaks США.