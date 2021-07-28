В Лондоне рассматривают апелляцию США по экстрадиции Джулиана Ассанжа

В Великобритании в среду, 11 августа, начались предварительные слушания по апелляции США на отказ Лондона выдать Вашингтону основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. У здания суда в британской столице прошла акция сторонников 50-летнего австралийца, призывающих выпустить его. Сам Ассанж появился в суде впервые за более чем 6 месяцев.

Суд в Лондоне в начале января отказался выдать его Соединенным Штатам, объяснив, что в случае экстрадиции риск совершения Ассанжем самоубийства существенно вырастет. В том же месяце суд отказался освободить австралийца под залог. В США создателя WikiLeaks обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 175 лет тюрьмы.

По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

Арест Ассанжа в посольстве Эквадора

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. Основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении разоблачителя.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Южноамериканское государство лишило создателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. В июле 2021 года суд в Эквадоре лишил Ассанжа гражданства этой страны.

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