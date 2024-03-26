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Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Жан Рофе
26 марта 2024 г.

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, если Вашингтон не выполнит ряд условий.

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Полиция у здания Высокого суда Лондона
Полиция у здания Высокого суда ЛондонаФото: Toby Melville/REUTERS

Высокий суд Лондона поставил ряд условий правительству США для экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Если Вашингтон их не выполнит, то Ассанж сможет подать апелляцию на решение об экстрадиции, говорится в постановлении суда, опубликованном во вторник, 26 марта.

В частности, суд требует от США в течение трех недель предоставить "удовлетворительные гарантии" того, что Ассанж сможет ссылаться на первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, и что в случае обвинительного приговора он не будет приговорен к смертной казни.

Дело продолжат рассматривать 20 мая. Если бы основателю WikiLeaks отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в США в течение нескольких дней.

На двухдневных слушаниях в феврале адвокаты Ассанжа утверждали, что обвинения против их подзащитного политически мотивированы и что запрос США на его экстрадицию незаконен.

За что судят Ассанжа

52-летний Джулиан Ассанж обвиняется американскими властями в сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров и незаконной публикации в 2010 году имен источников секретной информации, имеющей отношение к обороне. Речь идет, в частности, о краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие такой информации и добивается экстрадиции Ассанжа в США. По словам представителя обвинения Клэр Доббин, основателя WikiLeaks судят не за его политическую позицию, а за поступок, который подверг опасности жизни многих людей. Ранее защита Ассанжа заявляла, что его преследование - политически мотивировано. Для его сторонников, напротив, он - герой, разоблачивший злоупотребление властью и неправомерные действия США в войнах в Афганистане и Ираке.

Высокий суд Лондона в декабре 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию Ассанжа на это решение лондонского суда, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

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www.judiciary.uk