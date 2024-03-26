Суд в Лондоне разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, если Вашингтон не выполнит ряд условий.

Высокий суд Лондона поставил ряд условий правительству США для экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Если Вашингтон их не выполнит, то Ассанж сможет подать апелляцию на решение об экстрадиции, говорится в постановлении суда , опубликованном во вторник, 26 марта.

В частности, суд требует от США в течение трех недель предоставить "удовлетворительные гарантии" того, что Ассанж сможет ссылаться на первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова, и что в случае обвинительного приговора он не будет приговорен к смертной казни.

Дело продолжат рассматривать 20 мая. Если бы основателю WikiLeaks отказали в подаче апелляции, его могли бы экстрадировать в США в течение нескольких дней.

На двухдневных слушаниях в феврале адвокаты Ассанжа утверждали, что обвинения против их подзащитного политически мотивированы и что запрос США на его экстрадицию незаконен.

За что судят Ассанжа

52-летний Джулиан Ассанж обвиняется американскими властями в сговоре с целью взлома сетей правительственных компьютеров и незаконной публикации в 2010 году имен источников секретной информации, имеющей отношение к обороне. Речь идет, в частности, о краже и публикации секретных материалов о военных операциях США в Ираке и Афганистане.

Американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие такой информации и добивается экстрадиции Ассанжа в США. По словам представителя обвинения Клэр Доббин, основателя WikiLeaks судят не за его политическую позицию, а за поступок, который подверг опасности жизни многих людей. Ранее защита Ассанжа заявляла, что его преследование - политически мотивировано. Для его сторонников, напротив, он - герой, разоблачивший злоупотребление властью и неправомерные действия США в войнах в Афганистане и Ираке.

Высокий суд Лондона в декабре 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию Ассанжа на это решение лондонского суда, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

В Соединенных Штатах Ассанжу грозит 175 лет тюремного заключения.

Смотрите также: