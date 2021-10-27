Комментарий: Решение о выдаче Ассанжа - удар по свободе прессы

Это плохой день для Джулиана Ассанжа. Плохой день для журналистов во всем мире. Плохой день для свободы прессы. Плохой день для прозрачности и контроля над правительством. Есть горькая ирония в том, что Лондонский суд открыл дорогу для преследования журналиста-разоблачителя Джулиана Ассанжа именно в День прав человека. Горькой иронией является и то, что это решение было принято в тот день, когда два журналиста получали в Осло Нобелевскую премию мира. И то, что это решение было принято на второй день после начала организованного президентом США Джо Байденом "саммита за демократию", - это тоже горькая ирония.

Защита свободы прессы и преследование Ассанжа

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен как раз только что громогласно подчеркнул незаменимую роль массмедиа в США, когда речь идет об информировании общества и контроле над работой правительства: "США будут и дальше выступать за храбрую и так необходимую работу журналистов по всему миру". Более 400 млн долларов хочет выделить Вашингтон на усиление независимых СМИ по всему миру.

Но как же это соотносится с многолетним преследованием Ассанжа, которого в США ожидает 175 лет тюрьмы за шпионаж и, прежде всего, за публикацию секретных документов о войне в Ираке и Афганистане? Документов, свидетельствующих о военных преступлениях Соединенных Штатов. За эти преступления до сих пор никто не понес наказание. Вместо этого была объявлена вендетта журналистам, благодаря которым мир узнал о том, как США вели войну в Ираке. Невозможно сосчитать и перечислить все организации, которые выступают за освобождение Ассанжа. Это и Amnesty International, и "Репортеры без границ" и Human Rights Watch и международный союз журналистов, который насчитывает более 600 000 участников по всему миру.

Они все видят, как страдает основатель Wikileaks Ассанж, изолированный в спецтюрьме в Лондоне. Они все на его примере видят опасность, которая исходит для всех свободных СМИ в мире. Преследование Ассанжа позволяет авторитарным режимам по всему миру опровергать любые обвинения в преследовании журналистов, указывая на то, как сейчас обращаются с ним на Западе.

Что ожидает Джулиана Ассанжа в США

Во время обжалования приговора речь шла, с формальной точки зрения, о риске суицида Ассанжа, если его депортируют в США. Одно лишь это - повышенный риск заставило суд первой инстанции в январе отказать в выдаче Ассанжа. Сейчас должны быть обеспечены гарантии того, что Ассанж в США не будет находиться в нечеловеческих условиях, о которых говорили свидетели во время слушания дела в первой инстанции.

На фоне раскрытых недавно планов покушения на Ассанжа со стороны бывшей американской администрации, о которых сообщили журналисты-расследователи, в этих гарантиях можно усомниться. К тому же спецуполномоченный США по вопросам пыток Нильс Мельцер уже давно говорит о том, что политически мотивированное преследование Ассанжа является юридическим скандалом. Он обнаружил так много правовых и процессуальных нарушений в деле Ассанжа, что мог бы написать об этом целую книгу.

Самое время освободить Ассанжа

Защита Ассанжа намеревается обжаловать приговор. Процесс продолжается. Поэтому сейчас самое время освободить Ассанжа из тюрьмы. Британское правосудие должно назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В других случаях такое решение не составило бы труда для британского суда. Вспомним, например, громкий случай, когда Испания в конце 1990-х требовала выдать чилийского диктатора Пиночета. Этот убийца тысяч людей до своего освобождения мог почти полтора года комфортно жить в вилле южнее Лондона.

В последнее время все чаще слышно, что Запад соревнуется с автократическими режимами. Если Джо Байден действительно намерен выиграть это соревнование, он должен быть лучше, чем диктаторы всего мира. Вклад в развитие свободной журналистки начинается с порога собственного дома. Соединенные Штаты должны наконец прекратить преследование Джулиана Ассанжа, которое является позором для демократии в мире.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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