Суд лишил Джулиана Ассанжа эквадорского гражданства

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж лишен гражданства Эквадора. Как сообщает со ссылкой на решение суда в столице республике Кито газета El Comercio в среду, 28 июля, при предоставлении австралийцу эквадорского гражданства в 2017 году были допущены административно-правовые ошибки.
Адвокат Ассанжа уже заявил, что решении суда будет обжаловано. Юрист, на которого ссылается медиакомпания ABC News, полагает, что поводом для апелляции станет нарушение судом прав его подзащитного, поскольку сам Ассанж был лишен возможности принять участие в слушаниях.
Дело Джулиана Ассанжа
Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища в июне 2012 года после того, как Верховный суд Англии отклонил его апелляцию против экстрадиции в Швецию, где против журналиста было выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании (дело было прекращено прокуратурой Швеции в 2017 году. - Ред.). Сам Ассанж полагал, что конечной целью экстрадиции в Швецию может быть его выдача властям США, где журналиста обвиняют в распространении секретных материалов о военных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане.
Ассанж провел на территории посольства семь лет. В марте 2018 года его лишили доступа в интернет и права принимать посетителей, объяснив это нарушением журналистом ранее достигнутых договоренностей. Решение было принято после того, как Ассанж раскритиковал действия Великобритании и ее союзников выславших российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей.
11 апреля 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища. Лондонская полиция вошла в посольство по приглашению посла и журналист был арестован. В данный момент он содержится в лондонской тюрьме строго режима Белмарш в ожидании окончательного решения вопроса об экстрадиции в США.
Смотрите также:
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Эдвард Сноуден: герой или предатель?
Для многих Эдвард Сноуден - герой. Для властей США - предатель. В 2013 году он предал гласности гигантские масштабы электронной слежки, которой занимается Агентство национальной безопасности США. Бывший агент американских спецслужб уже много лет находится в розыске. Таких разоблачителей как он беспощадно преследуют. Слишком велик страх, что их пример найдет последователей.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Брэдли Мэннинг: правда о войне в Ираке
Сержант армии США Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года. Он передал интернет-порталу WikiLeaks, основанному Джулианом Ассанжем, гигантскую базу данных о войне в Ираке и секретные корреспонденции из посольств США. В 2013 году Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы. Там он сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Марк Фелт: отец Уотергейта
В 1974 году тогдашний заместитель директора ФБР Марк Фелт передавал репортерам The Washington Post информацию о прослушке в отеле "Уотергейт" предвыборного штаба демократов. Президент-республиканец Ричард Никсон, который попытался воспрепятствовать расследованию инцидента, вынужден был подать в отставку. Марк Фелт 33 года сохранял свою анонимность как главный источник информации.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Бернстайн и Вудворд: журналист не сдает источники
Разоблачение Уотергейтского скандала, приведшего к отставке Никсона, - дело рук репортеров The Washington Post Карла Бернстайна и Боба Вудворда. Но главная их заслуга - дымовая завеса, которую они создали, чтобы сохранить в тайне свой источник информации - Марка Фелта. За серию публикаций об Уотергейте журналисты получили Пулитцеровскую премию.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Джулиан Ассанж и Рудольф Эльмер: по пятам налоговых уклонистов
Бывший банкир Рудольф Эльмер в 2008 году передал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу данные о 2 тысячах лиц, подозреваемых в уклонении от налогов. Мотивы Эльмера - смесь, типичная для многих разоблачителей: месть, жажда денег, а заодно справедливости. Суд в Швейцарии признал его виновным и приговорил к штрафу. А Ассанжа по другому делу обвиняют в США в разглашении секретных военных документов.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Пол ван Бюйтенен: гроза Еврокомиссии
Чиновник Евросоюза Пол ван Бюйтенен в 1996 году обнаружил неувязки в финансовых отчетах. В Еврокомиссии его заявления не приняли всерьез и даже начали травить. Ван Бюйтенен обратился к депутатам Европарламента. Его обвинения подтвердились, все 17 еврокомиссаров вынуждены были уйти в отставку. А в 2000 году в ЕС был принят закон о защите разоблачителей.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Карен Силквуд: ее гибель легла в основу фильма
Карен Силквуд работала на заводе по переработке плутония в Оклахоме. Возмутившись нарушениями мер безопасности для сотрудников, она составила досье для прессы. Но в ноябре 1974 года по пути на встречу с журналистами погибла в автокатастрофе. Официальная причина - переутомление за рулем. Ее судьба легла в основу знаменитого фильма "Силквуд".
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Мордехай Вануну: "нет" - израильской атомной бомбе!
Бывший техник-ядерщик Мордехай Вануну первым рассказал в 1986 году об атомной программе Израиля. Еще до выхода его статьи в лондонской The Sunday Times Вануну был похищен агентами "Моссада". В Израиле он провел 18 лет в тюрьме. Но и после освобождения Вануну, которому запрещено покидать территорию Израиля, продолжает бороться за мир и против атомного оружия.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
Джеффри Виганд: менеджер отомстил собственной табачной корпорации
На фото - Джеффри Виганд (справа) в 2002 году участвует в кампании против курения вместе с мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. А широко известен Виганд стал в 1996 году, когда был вице-президентом одного из крупных табачных концернов в США, но передал в прессу и в суд доказательства того, что концерн использовал присадки, ускоряющие у курильщиков возникновение никотиновой зависимости.
-
Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют
И снова - Сноуден
Тем временем Эдвард Сноуден уже много лет проживает в России, где в 2020 году ему дали бессрочный вид на жительство. В декабре того же года у него родился сын. В США Сноудену грозит до 30 лет лишения свободы по обвинению в незаконной передаче сведений, имеющих большое значение для национальной безопасности, передаче разведданных, а также краже государственной собственности.
Автор: Алоиз Бергер