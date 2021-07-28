Суд лишил Джулиана Ассанжа эквадорского гражданства

Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж лишен гражданства Эквадора. Как сообщает со ссылкой на решение суда в столице республике Кито газета El Comercio в среду, 28 июля, при предоставлении австралийцу эквадорского гражданства в 2017 году были допущены административно-правовые ошибки.

Адвокат Ассанжа уже заявил, что решении суда будет обжаловано. Юрист, на которого ссылается медиакомпания ABC News, полагает, что поводом для апелляции станет нарушение судом прав его подзащитного, поскольку сам Ассанж был лишен возможности принять участие в слушаниях.

Дело Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил у руководства латиноамериканской страны политического убежища в июне 2012 года после того, как Верховный суд Англии отклонил его апелляцию против экстрадиции в Швецию, где против журналиста было выдвинуто обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании (дело было прекращено прокуратурой Швеции в 2017 году. - Ред.). Сам Ассанж полагал, что конечной целью экстрадиции в Швецию может быть его выдача властям США, где журналиста обвиняют в распространении секретных материалов о военных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане.

Ассанж провел на территории посольства семь лет. В марте 2018 года его лишили доступа в интернет и права принимать посетителей, объяснив это нарушением журналистом ранее достигнутых договоренностей. Решение было принято после того, как Ассанж раскритиковал действия Великобритании и ее союзников выславших российских дипломатов в связи с отравлением Скрипалей.

11 апреля 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища. Лондонская полиция вошла в посольство по приглашению посла и журналист был арестован. В данный момент он содержится в лондонской тюрьме строго режима Белмарш в ожидании окончательного решения вопроса об экстрадиции в США.

Смотрите также: