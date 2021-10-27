Выдадут ли Джулиана Ассанжа США? Что решит суд в Лондоне

В Высоком суде Лондона в среду, 27 октября, началось рассмотрение апелляции США на запрет экстрадиции Джулиана Ассанжа. США оспаривают решение от 4 января нынешнего года, согласно которому, основатель Wikileaks не может быть выдан американским властям. Сам Ассанж, гражданин Австралии, принимает участие в слушаниях по видеосвязи из британской тюрьмы "Белмарш".

В Соединенных Штатах, где Ассанжа обвиняют в разглашении гостайны и нарушении антитеррористического закона, ему грозит 175 лет тюрьмы. Платформа Wikileaks, основанная Джулианом Ассанжем, сообщала о военных преступлениях, совершенных американскими войсками в Афганистане и Ираке, за которые никто пока не понес наказание.

Ассанжа могут убить?

Январский вердикт, запретивший экстрадицию Ассанж в США, получил поддержку правозащитных и журналистских организаций. Но при этом судья обосновала свое решение в отношении Ассанжа лишь гуманитарными причинами - основателя Wikileaks за океаном ожидают нечеловеческие условия в тюрьме, подчеркнула в интервью DW депутат бундестага от партии "Союз-90/"Зеленые" Маргит Штумп (Margit Stumpp). "Судья не отвергла и не усомнилась ни в одной из причин, названных США в качестве обоснования для депортации Ассанжа", - указывает Штумп. Поэтому если США удастся доказать, что условия в американской тюрьме не навредят жизни и здоровью Ассанжа, его экстрадиция станет возможной.

Между тем у Ассанжа есть основания беспокоиться за свою жизни, в случае если его выдадут США. Об этом свидетельствует опубликованное в сентябре этого года расследование команды журналистов Yahoo News. Они сообщили о том, что в 2017 году в ЦРУ разрабатывался план похищения и убийства Ассанжа, находившегося в изгнании. Основанием для расследования послужили беседы с 30 сотрудниками американской разведки и представителями властей США.

Генсек Amnesty International Агнес Каламар

По словам генсека международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар, сообщения о планах ЦРУ убить Ассанжа лишь усиливают сомнения в том, что его после экстрадиции в США ожидают нормальные условия в тюрьме, как обещают американские дипломаты. Заверения американского правительства в том, что Джулиан Асcанж не будет помещен в тюрьму строгого режима и в отношении него не будут применяться жесткие меры, были дискредитированы тем, что США оставляют за собой право отозвать эти гарантии, говорит Калалмар.

"Сообщения, согласно которым ЦРУ могло разрабатывать план похищения или убийства Асанжа, вызывают еще больше сомнений в надежности заверений американской стороны и делают очевидным политический мотив в этом деле", - отмечает генсек AI. Она считает, что преследование Ассанжа угрожает свободе слова и свободе мнений и призывает США снять с него обвинения. Британские власти не должны выдавать австралийца Ассанжа США, а выпустить его на свободу, убеждена Калламар.

Правозащитники требуют освободить Ассанжа

В середине октября 25 международных правозащитных организаций обратились с открытым письмом к генпрокурору США Меррику Гарланду. Они потребовали в свете "вызывающей тревогу дискуссии в ЦРУ и администрации Трампа", о которой написали журналисты Yahoo News, прекратить уголовное преследование Ассанжа. Ряд организаций, среди которых Human Rights Watch и "Репортеры без границ", в своем обращении от февраля нынешнего года подчеркнули, что преследование из-за публикации секретных документов является угрозой свободе прессы. Расследование Yahoo о предполагаемых планах ЦРУ "лишь усилило нашу озабоченность мотивами, которые стоят за этим уголовным преследованием и произошедшим опасным прецедентом".

Глава немецкой секции "Репортеров без границ" Кристиан Мир

В интервью DW глава немецкой секции "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) назвал дело Ассанжа "политическим преследованием, которое необходимо как можно скорее прекратить". Джо Байден - уже третий президент, который вовлечен в эту историю. Расследование в отношении Ассанжа было инициировано во время правления Барака Обамы. Дональд Трамп сделал так, чтобы Ассанж предстал перед судом, а Джо Байден пока не внял просьбам снять с Ассанжа обвинения.

Такие просьбы поступали и со стороны Германии. Летом 120 политиков, депутатов, деятелей искусства, журналистов обратились с открытым письмом с требованием освободить Ассанжа. Одна из тех, кто подписался под этим обращением, - депутат от "зеленых" Маргит Штумп. "Выдача Ассанжа американским властям стала бы чудовищным сигналом журналистам, - уверена она. - Тот, кто проводит журналистские расследования, в будущем должен был бы постоянно чувствовать угрозу со стороны демократически легитимного государства. Таким образом была бы экстремально ограничена свободы слова - и в Европе тоже. Функция контроля и, тем самым, значимый элемент демократии больше не функционировала бы, а была бы криминализирована".

Акция протеста в Лондоне с требованием не допустить экстрадиции Ассанжа в США, 23 октября 2021 года

Между тем автократы и диктаторы пристально наблюдают за делом Ассанжа. Если Великобритания выдаст Ассанжа США, это лишь позволит им в ответ на критику Запада в отношении свободы прессы обвинять его в двойной морали. Джулиан Ассанж более 11 лет находится не на свободе. Три последних года он провел в британской тюрьме строгого режима "Белмарш" - несмотря на то, что не был признан виновным. Все требования выпустить его под залог или под домашний арест были отвергнуты.

По мнению сотрудницы организации AI Джулии Хэл, "эта стратегия заключается в том, чтобы держать Асанжа за решеткой так долго, насколько это возможно. Это своего рода смерть путем тысячи шагов". Подруга Ассанжа Стелла Морис рассказала, что состояние его здоровья очень плохое. Адвокат Ассанжа Антуан Вей описал своего подзащитного в интервью агентству AFP как психически и физически изможденного человека. Решение о его выдаче США является вопросом жизни и смерти, подчеркнул адвокат.

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