Немецкие политики призывают освободить Джулиана Ассанжа

Немецкие политики призывают британские власти освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа накануне вынесения лондонским судом решения о его возможной экстрадиции в США. "Эксперты оценивают проходящий в Лондоне процесс как политически мотивированный", - заявила в воскресенье, 3 января, член фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Гиде Йензен (Gyde Jensen).
Йензен напомнила о выводах спецдокладчика ООН Нильса Мельцера о недостаточной прозрачности процесса и несоблюдении стандартов прав человека. В интервью DW в июне 2020 года Мельцер также сообщил, что Ассанжа осмотрели два врача, специализирующиеся на обследовании жертв пыток, и пришли к выводу, что у основателя WikiLeaks все симптомы, свидетельствующие о том, что он пережил длительные психологические пытки. По словам Йензен, выдача Ассанжа США угрожала бы его жизни и стала бы прецедентом для других журналистов.
В межфракционную группу, добивающуюся освобождения Ассанжа, кроме политиков от СвДП, входят депутаты бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии (СДПГ), "зеленых" и Левой партии.
Дело Джулиана Ассанжа
США требуют от Великобритании экстрадиции Ассанжа. По данным Вашингтона, основатель платформы WikiLeaks помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на платформе WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Ассанж с 2012 по 2019 год скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать его. С тех пор Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. Речь идет о событиях 2012 года. Ассанжа тогда обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора. Позднее власти Швеции закрыли это дело.
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Автор: Алоиз Бергер