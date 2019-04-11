Комментарий: Ассанж по-прежнему в опасности

Швеция прекратила предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, но выйдет ли он на свободу - большой вопрос. Ведь США хотят ему отомстить, считает Маттиас фон Хайн.
Плакат сторонника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, требующего прекратить его судебное преследование
Предварительное расследование, проводимое прокуратурой Швеции в отношении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году, шло девять лет. В итоге прокуратура пришла к выводу о том, что имеющихся доказательств недостаточно, чтобы предъявить Ассанжу обвинение. Казалось бы, основатель WikiLeaks наконец может вздохнуть спокойно. Но это не так.
Ведь на положение 48-летнего австралийца решение шведской прокуратуры повлияло не сильно. Он по-прежнему остается в заключении, в находящейся недалеко от Лондона тюрьме для особо опасных преступников Белмарш. И сейчас дело касается того, чего публицист с самого начала хотел избежать и из-за чего он семь лет провел на территории посольства Эквадора в Лондоне: его возможной экстрадиции в США.
Новое представление о военных операциях США
На засекреченных заседаниях большое жюри в США составило список из 18 пунктов, по которым Ассанжу будет предъявлено обвинение. Его суть: заговор с участием бывшей американской военнослужащей Челси Мэннинг (ранее: Брэдли Мэннинг), целью которого были похищение и публикация материалов, относящихся к гостайне. В частности, это были секретные документы о военных операциях США в Ираке и Афганистане, а также дипломатические телеграммы, обнародование которых имело эффект разорвавшейся бомбы.
Все эти документы изменили представление мира об американских военных операциях, внезапно выставив напоказ десятки тысяч жертв среди мирного населения, а также пытки и другие военные преступления. Войны, которые вели США, внезапно оказались не столь "чистыми", как это пытались преподнести пиар-стратеги, публикующие изображения целей, по которым якобы были нанесены высокоточные удары. Эти войны были грязными и жестокими - как и все войны.
Обнародованные Ассанжем факты были болезненными. Образ США как несущей добро супердержавы начал разваливаться. Можно сказать, это был пример хорошей расследовательской журналистики, в которой нуждается функционирующая демократия и в которой хорошо информированные граждане могут потребовать от правительства ответа за любые действия. Это журналистика, в которой нуждаются граждане демократического, правового государства.
Однако Вашингтон хотел отомстить - и даже не скрывал этого. Джо Байден, бывший вице-президентом США при Обаме, назвал Ассанжа "террористом высоких технологий". В свою очередь экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич заявил, что с основателем WikiLeaks нужно обращаться, как с "вражеским бойцом". На канале Fox News комментатор Боб Бекел даже предложил "убить Ассанжа". А госсекретарь Майк Помпео назвал портал WikiLeaks "негосударственной, враждебной секретной службой".
На честный судебный процесс по делу Ассанжа надеяться не приходится
Судя по этой риторике, на непредвзятый судебный процесс по делу Ассанжа в США надеяться не приходится. Там ему грозит 175 лет тюремного заключения. Какими методами пользуются власти США, показывает пример разоблачительницы Челси Мэннинг. Она провела семь лет в тюрьме из-за передачи данных, относящихся к государственной тайне, порталу WikiLeaks, пока бывший президент США Барак Обама не помиловал ее в конце своего президентского срока. И вот 150 дней назад она снова оказалась в тюрьме - из-за нежелания свидетельствовать против Ассанжа перед большим жюри.
Американско-британский договор об экстрадиции 2007 года запрещает выдачу подозреваемых другой стране в политических процессах. Есть ли у кого-то сомнения, что дело Ассанжа имеет политическую подоплеку? Тем не менее оно продолжается обеими сторонами, несмотря на явное нарушение прав Ассанжа. Взять хотя бы условия его содержания в заключении. Специальный представитель ООН по расследованию пыток Нильс Мельцер летом посетил Ассанжа в тюрьме. В своем отчете он написал позже, что условия заключения Ассанжа "негуманны в самой основе". Ассанж проявляет все признаки человека, который долгое время подвергался психическим пыткам, говорилось в документе.
Продолжить список можно, указав на препятствия, с которыми сталкивается защита Ассанжа. Адвокаты безуспешно добивались разрешения получить больше времени для подготовки к слушаниям по существу относительно запроса США о его экстрадиции, которые состоятся 25 февраля. Дополнительное время защите требовалось по причине того, что адвокаты имели весьма ограниченный доступ к своему подзащитному, а также из-за того, что Ассанж потерял свои документы, когда посольство Эквадора отказало ему в дальнейшем предоставлении убежища. Все вещи основателя WikiLeaks посольство Эквадора передало тогда властям США.
Расследовательскую журналистку приравнивают к преступлению
В посольстве Эквадора за Ассанжем круглосуточно следили. Секретные камеры и микрофоны записывали даже его разговоры с адвокатами, а вся информация передавалась впоследствии властям США. Одно это обстоятельство в любом "нормальном" процессе привело бы к закрытию производства по делу. Но в деле Ассанжа нет ничего "нормального". Супердержава хочет публично наказать журналиста, чтобы запугать всех разоблачителей и их помощников. Портал WikiLeaks всего лишь опубликовал документы - а крупные международные СМИ подключились к процессу. В таких обстоятельствах следует объявить расследовательскую журналистику преступлением. Разоблачитель Эдвард Сноуден очень точно сказал на этот счет: если сообщение о преступлении рассматривается как преступление, то у власти находятся преступники.
Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также: