 ″Репортеры без границ″ требуют освобождения Джулиана Ассанжа | Новости из Германии о Европе | DW | 20.04.2022

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Европа

"Репортеры без границ" требуют освобождения Джулиана Ассанжа

Накануне ключевого судебного заседания в споре об экстрадиции Ассанжа в США организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks.

Плакат с требованием предотвратить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

В преддверии ключевого судебного заседания в споре об экстрадиции  Джулиана Ассанжа  в США организация "Репортеры без границ" призвала освободить основателя Wikileaks. "Мы призываем министра внутренних дел действовать в соответствии с обязательствами Великобритании по защите свободы прессы и отказать в экстрадиции", - заявила в опубликованном в среду, 20 апреля, интервью информагентству dpa представитель организации в Лондоне Ребекка Винсент. Ассанж, который находится в заключении уже более трех лет, должен быть немедленно освобожден из тюрьмы, потребовала она.

Ассанжу может грозить до 175 лет лишения свободы

Джулиан Ассанж, которому сейчас 50 лет, был арестован в апреле 2019 года после того, как провел несколько лет в посольстве Эквадора в Лондоне. Американские прокуроры предъявляют ему обвинения в шпионаже. Если суд признает Ассанжа виновным, ему грозит до 175 лет лишения свободы. В Вашингтоне считают, что секретную информацию, связанную с военными операциями Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане, Wikileaks передавала бывший сотрудник разведки США Челси Мэннинг, и в результате публикации этих материалов под угрозой оказалась жизнь информаторов американских спецслужб, имена которых фигурировали в обнародованных документах. В то же время сторонники Ассанжа видят в нем  журналиста-расследователя, который пролил свет на военные преступления и которого теперь следует ставить в пример.

Юридическое перетягивание каната по поводу его возможной экстрадиции в США продолжается уже около двух лет. Недавно  Верховный суд Великобритании  отклонил апелляцию против экстрадиции журналиста. Теперь, в среду, должен быть издан приказ о его экстрадиции, который затем будет передан министру внутренних дел Великобритании Прити Пател. После этого у адвокатов Ассанжа будет четыре недели, чтобы представить основания для возражений. Окончательное решение остается за Пател.

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  • Фотогалерея Эдвард Сноуден: герой или предатель?

    Разоблачители: ими восхищаются, их преследуют

    И снова - Сноуден

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    Автор: Алоиз Бергер


Смотреть видео 02:12

Что грозит основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу после экстрадиции в США (10.12.2021)

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