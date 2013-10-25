 Апелляция Ассанжа на решение об экстрадиции в США отклонена | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.03.2022

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Мир

Апелляция Ассанжа на решение об экстрадиции в США отклонена

Суд в Лондоне отклонил апелляцию основателя Wikileaks по решению об экстрадиции в США. Основателя Wikileaks в Соединненых Штатах ожидает большой тюремный срок.

Плакат с призывом к Великобритании не допустить экстрадиции Джулиана Ассанжа

Плакат с призывом к Великобритании не допустить экстрадиции Джулиана Ассанжа

Верховный суд Великобритании в  понедельник, 14 марта отказался удовлетворить апелляцию основателя  WikiLeaks Джулиана Ассанжана решение Высокого суда Лондона об его экстрадиции в США, об этом говорится на cтранице Wikileaks в Twitter: "Верховный суд Соединенного Королевства отказал в удовлетворении апелляции по делу об экстрадиции Ассанжа". В организации отметили, что дело передано главе британского МВД, которая может дать разрешение на экстрадицию Ассанжа.

Высокий суд Лондона в середине декабря 2021 года поддержал апелляцию, поданную властями США, и отменил запрет на экстрадицию Ассанжа в США. 

В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. 

C 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks скрывался в предоставившем ему убежище в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Тогда Джулиан Ассанж не признал вину, заявив, что шведские власти преследуют его, чтобы выдать Вашингтону.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. 

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  • Фотогалерея Эдвард Сноуден: герой или предатель?

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    Автор: Алоиз Бергер


     

Смотреть видео 02:12

Что грозит основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу после экстрадиции в США (10.12.2021)

 

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