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Ассанж вновь обжалует решение о его экстрадиции в США

Жан Рофе
33 мин. назад

Основатель WikiLeaks подаст новую апелляцию в Высокий суд Лондона, чтобы избежать экстрадиции из Великобритании в США. Предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам.

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Жена основателя WikiLeaks Стелла Ассанж на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Сиднее, 24 мая 2023 года
Стелла Ассанж на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Сиднее, 24 мая 2023 годаФото: Steven Saphore/AA/picture alliance

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме, 13 июня подаст новую апелляцию в Высокий суд Лондона на решение о его экстрадиции в США. Об этом в четверг, 8 июня, сообщила его жена Стелла Ассанж.

"Во вторник на следующей неделе мой муж Джулиан Ассанж подаст повторное заявление об апелляции в Высокий суд. Затем дело будет передано на открытое слушание двум новым судьям Высокого суда, - написала она в Twitter. - Мы сохраняем оптимизм, что мы победим и Джулиан не будет экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения, в результате которых он может провести остаток жизни в тюрьме строгого режима за публикацию достоверной информации, которая выявила военные преступления, совершенные правительством США".

Ранее на этой неделе судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт отклонил по всем восьми пунктам последнюю апелляцию Ассанжа на ордер о его экстрадиции из Великобритании в США. По словам судьи, апелляция "сводится не более чем к попытке повторить обширные аргументы, представленные окружному судье и отвергнутые им".

"Репортеры без границ": Ассанж "на грани экстрадиции"

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF), комментируя решение Высокого суда Лондона, заявила, что основатель WikiLeaks находится "на грани экстрадиции в США".

Подача новой апелляции станет "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.

Ассанжа могут приговорить в США к 175 годам тюрьмы

В Соединенных Штатах Джулиана Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, в том числе в хищении секретной информации, шпионаже и сговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 годы - создатель WikiLeaks скрывался в предоставившем ему убежище посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Ассанж не признал вину, заявив, что настоящая цель преследования шведскими властями - выдать его США.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа. Впоследствии Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет его экстрадиции. В июне 2022 года власти Великобритании распорядились выслать Ассанжа в США.

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