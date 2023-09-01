Эрмитажа больше нет

Наблюдательные туристы, путешествующие на катерах по каналам Амстердама, его, конечно, помнят: красивый кирпичный дворец с белым порталом. В XVII веке он был построен как Diaconie Oude Vrouwen Huys - "Дом престарелых для пожилых женщин". В 2000-х здание перепрофилировали под искусство: при благосклонной поддержке голландцев здесь разместился филиал петербургского "Эрмитажа" под названием "Эрмитаж Амстердам".

Масштабная реконструкция, стоимость которой, как сообщается, составила более 40 миллионов евро, финансировалась из России, а на бумаге, официально, за нее в ответе частный фонд, зарегистрированный в Великобритании. Кстати, это была не первая попытка знаменитого петербургского музея создать своего рода постоянное представительство, музей-спутник, на Западе: филиал уже существовал в Лондоне с 2000 по 2007 год и в Лас-Вегасе с 2001 по 2008 год.

"Эрмитаж" в Амстердаме: недалекое прошлое

Официальное открытие музея. В центре - королева Беатрикс, справа - Дмитрий Медведев Фото: Marcel Antonisse/dpa/picture alliance

В 2009 году "Эрмитаж Амстердам" (или "Эрмитаж на Амстеле") официально открыли королева Нидерландов Беатрикс и тогдашний президент России Дмитрий Медведев. В последующие годы здесь проходили роскошно организованные выставки, оснащенные экспонатами из неизмеримых петербургских запасов "Эрмитажа". На Амстеле показывали личные сокровища русских царей, античное золото, персидские миниатюры и шедевры из русской коллекции работ Каспара Давида Фридриха (Caspar David Friedrich).

Выставка, посвященная царице Екатерине Второй. Амстердам, 2016 год Фото: Remko de Waal/AFP/Getty Images

Бизнес-модель музейной империи с выставками, которые перемещаются из одного филиала в другой, не нова: например, Лувр имеет успешный филиал в Абу-Даби, а музеи Гуггенхайма также являются глобальным консорциумом. "Эрмитаж на Амстеле" занял в итоге пятое место по популярности в рейтинге художественных музеев Амстердама. Входной билет стоил в среднем 10 евро - инвестиции окупились даже после вычета всех дополнительных расходов.

Все изменилось после начала войны в Украине

24 февраля 2022 года, в день начала войны в Украине, в амстердамском "Эрмитаже" показывалась только что открывшаяся выставка "русского авангарда". 3 марта выставка и музей были закрыты. Петербургскому "Эрмитажу" пришлось в срочном порядке увозить обратно в Россию сотни экспонатов (речь не только об Амстердаме, но и о выставках, которые на момент начала войны проходили по всей Европе).

Пока российский головной офис решал глобальные логистические проблемы, амстердамский филиал пустел - не совсем типичная ситуация для музейного пространства в 12 тыс. квадратных метров в центре туристического мегаполиса. Другие музеи Амстердама протянули руку помощи оказавшемуся без экспонатов музейному пространству. Так, Рейксмюсеум предоставил во временное пользование одну из своих знаковых работ - "Доярку" Вермеера. Спонтанно была устроена выставка под названием "Голландское наследие в Амстердаме".

"Эрмитажи" развелись официально

Новое название - с 1 сентября Фото: Olaf Kraak/ANP/picture alliance

Теперь петербургский "Эрмитаж" и его бывший амстердамский филиал официально разделены. А музей на Амстеле с 1 сентября носит новое название: H’ART Museum . Обе стороны обмениваются дипломатическими любезностями. Так, петербургский "Эрмитаж" опубликовал на своем сайте официальное заявление, в котором отдает дань 15-летнему успешному сотрудничеству и сожалеет о разделении, обусловленном политическими причинами, а также желает новому проекту всего наилучшего.

В свою очередь Аннабель Бирни, возглавлявшая "Эрмитаж в Амстердаме", также заявила, что за полтора десятилетия "был создан блестящий музей", вдохновивший миллионы людей. В заявлении для российской прессы она также выразила надежду на то, что плохие времена скоро закончатся и сотрудничество с Петербургом можно будет возобновить.

В данный момент партнерами музея в Амстердаме являются Британский музей в Лондоне, Центр Помпиду в Париже и Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне. Именно они будут предоставлять Амстердаму экспонаты для будущих выставок.