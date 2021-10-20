Либерализация визового режима

Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.