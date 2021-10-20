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Либерализация визового режима

На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме упрощения визового режима с Европейским Союзом для ряда стран Европы.

Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Белорусский транзит беженцев в ЕС. Чем ответит Берлин Лукашенко? 20.10.2021

В ФРГ транзит беженцев через Беларусь в ЕС считают "гибридной атакой" Минска и намерены на нее ответить. Но и для режима Лукашенко присутствие мигрантов в стране становится проблемой.
Schengener Visum in einem weißrussischen Reisepass Foto: Elena Daneiko, DW-Korrespondentin in Minsk, Belarus

Шенген со скидкой или безвиз: что ЕС может предложить Беларуси 24.04.2021

Евродепутаты предложили Еврокомиссии снизить визовый сбор для граждан Беларуси. Может ли ЕС освободить белорусов от оплаты шенгенских виз? А предоставить безвизовый режим?
Border fence Europe

Границы ФРГ пока останутся закрытыми для россиян и украинцев 17.03.2021

Глава МВД Германии заявил, что решение о возобновлении поездок граждан третьих стран в Европейский Союз должна принять Еврокомиссия.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) begrüßt Swetlana Tichanowskaja, Oppositionspolitikerin aus Belarus, zu einem Gespräch im Schloss Bellevue.

Тихановская: Мы не хотим договариваться с Москвой в кулуарах 15.12.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о помощи, которую она ожидает от Европы, и тщетных попытках наладить диалог с Россией.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) begrüßt Swetlana Tichanowskaja, Oppositionspolitikerin aus Belarus, zu einem Gespräch im Schloss Bellevue.

Тихановская в Берлине: Нам нужна поддержка не на словах, а на деле 14.12.2020

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заканчивает двухдневный визит в столицу ФРГ. В понедельник она встречалась с председателем бундестага и федеральным президентом.
The Constitutional Court of Ukraine (Ukrainian: Конституційний Суд України) is the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine. The Constitutional Court of Ukraine interprets the Constitution of Ukraine and decides whether laws and other legal acts are constitutional. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%9Astavn%C3%AD_soud_Ukrajiny.jpg#filelinks

Борьба с коррупцией: как сопротивляется украинская элита и при чем здесь ЕС 06.11.2020

Решение Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства обернулось конституционным кризисом и ставит под вопрос прозападный курс страны.
Lawyer being offered receiving money as bribe from client at desk in courtroom

Борьба с коррупцией противоречит конституции? Что решил украинский суд 29.10.2020

Целый ряд положений закона о предупреждении коррупции не соответствует конституции Украины. Такой вердикт вынес Конституционный суд страны. Критики заявляют о сворачивании антикоррупционной реформы.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 06: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) and European Council President Charles Michel (R) arrive to attend EU-Ukraine Summit in Brussels, Belgium on October 06, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саммит ЕС-Украина: "впечатляющие" реформы и предложение Зеленского 07.10.2020

Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.
People attend an opposition rally to reject the presidential election results and to protest against the inauguration of Belarusian President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus September 27, 2020. Tut.By via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

На саммите ЕС представили план для Беларуси после Лукашенко 01.10.2020

Лидеры ряда государств Евросоюза представили меры по поддержке Беларуси после ухода Лукашенко. Они предусматривают диалог о безвизовом режиме, инвестиции в экономику и больший доступ на рынки ЕС.
Hong Kong lockt Touristen mit Luxus-Produkten an

Украина вводит безвизовый режим для китайских туристов 29.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временной отмене виз для туристов из КНР. Его цель - укрепление дружеских отношений между Украиной и Китаем.
1) http://vpms-search/hiresbilder/FOED_720_150820_010_PolenWandern_01I_00-00-04-04.jpg Es handelt sich hierbei um ein Still aus einem DW-Eigendreh. Schlagworte: Polen, Weißrussland, Bialowieza-Nationalpark, Grenzübergang Nutzung nur für Fokus Europa Redaktion

Евросоюз утвердил упрощение визового режима с Беларусью 27.05.2020

Совет Евросоюза окончательно утвердил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии с Беларусью. Оба документа вступят в силу 1 июля.
20.05.2019 +++ Ukraine's President-elect Volodymyr Zelenskiy takes the oath of office during his inauguration ceremony in the parliament hall in Kiev, Ukraine May 20, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Как в Брюсселе оценивают первый год Зеленского на посту президента Украины 20.05.2020

В ЕС и НАТО хвалят "турборежим", в котором принимались в Украине законы о реформах, и поддерживают подход Зеленского к конфликту в Донбассе. Но имплементацию реформ западные чиновники и эксперты критикуют.
Members of the EU Parliament of the political group Socialists & Democrats (S&D) attend a ceremony on Brexit Withdrawal Agreement in Brussels, Belgium January 29, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Что принесет "Брекзит" в отношения Лондона с Москвой, Киевом и Минском 31.01.2020

После переходного периода "Брекзита" Великобритания больше не будет связана обязательствами ЕС, в том числе, в области санкций. DW о том, какими будут последствия для России, Украины и Беларуси.
Sitzung der Arbeitsgruppen Wirtschaft und Ökologische Modernisierung beim 18. Petersburger Dialog in Königswinter. Foto: Andrey Gurkov / DW am 19.7.2019

"Петербургский диалог": Откажемся от виз для молодежи и использования угля! 20.07.2019

На "Петербургском диалоге" под Бонном корреспондент DW увидел немцев-романтиков, реальных представителей гражданского общества и желание сближения.
German Foreign Minister Heiko Maas and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov meet ahead the German-Russian forum Petersburg Dialogue at the Steigenberger Grandhotel Petersberg on July 18, 2019 in Koenigswinter near Bonn, western Germany. (Photo by Marius Becker / POOL / AFP) (Photo credit should read MARIUS BECKER/AFP/Getty Images)

Уполномоченный ФРГ по России: Выдача паспортов РФ в Донбассе - неверный сигнал 19.07.2019

Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе в интервью DW заявил о важности диалога между Берлином и Москвой и назвал условия отмены санкций против РФ.
Das Bild habe ich am 12.April in Baden-Baden während der bilateralen Lenkunkungsauschusstagung des Petersburger Dialogs gemacht. Das Bild darf auf der DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: PK des Petersburger Dialog. Stichworte:Petersburger Dialog, Russland, Deutschland, Sitzung des bilateralen Lenkungaussschusses Bildbeschreibung: Logo des Petersburger Dialogs i

Глава "Петербургского диалога": Хотим добиться безвиза для молодых россиян 16.07.2019

Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла - о неудачной попытке пригласить на форум Путина и Меркель, безвизовом режиме для молодых россиян и политической ситуации в РФ.
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