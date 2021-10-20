Либерализация визового режима

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На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные теме упрощения визового режима с Европейским Союзом для ряда стран Европы.
В ФРГ транзит беженцев через Беларусь в ЕС считают "гибридной атакой" Минска и намерены на нее ответить. Но и для режима Лукашенко присутствие мигрантов в стране становится проблемой.
Евродепутаты предложили Еврокомиссии снизить визовый сбор для граждан Беларуси. Может ли ЕС освободить белорусов от оплаты шенгенских виз? А предоставить безвизовый режим?
Глава МВД Германии заявил, что решение о возобновлении поездок граждан третьих стран в Европейский Союз должна принять Еврокомиссия.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о помощи, которую она ожидает от Европы, и тщетных попытках наладить диалог с Россией.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заканчивает двухдневный визит в столицу ФРГ. В понедельник она встречалась с председателем бундестага и федеральным президентом.
Решение Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства обернулось конституционным кризисом и ставит под вопрос прозападный курс страны.
Целый ряд положений закона о предупреждении коррупции не соответствует конституции Украины. Такой вердикт вынес Конституционный суд страны. Критики заявляют о сворачивании антикоррупционной реформы.
Первый "живой" саммит с начала пандемии Евросоюз решил провести с Украиной. Как Зеленского встречали в Брюсселе, как оценивают его успехи в реформах и о чем договорились, - в репортаже DW.
Лидеры ряда государств Евросоюза представили меры по поддержке Беларуси после ухода Лукашенко. Они предусматривают диалог о безвизовом режиме, инвестиции в экономику и больший доступ на рынки ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временной отмене виз для туристов из КНР. Его цель - укрепление дружеских отношений между Украиной и Китаем.
Совет Евросоюза окончательно утвердил соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии с Беларусью. Оба документа вступят в силу 1 июля.
В ЕС и НАТО хвалят "турборежим", в котором принимались в Украине законы о реформах, и поддерживают подход Зеленского к конфликту в Донбассе. Но имплементацию реформ западные чиновники и эксперты критикуют.
После переходного периода "Брекзита" Великобритания больше не будет связана обязательствами ЕС, в том числе, в области санкций. DW о том, какими будут последствия для России, Украины и Беларуси.
На "Петербургском диалоге" под Бонном корреспондент DW увидел немцев-романтиков, реальных представителей гражданского общества и желание сближения.
Уполномоченный правительства Германии по контактам с Россией Дирк Визе в интервью DW заявил о важности диалога между Берлином и Москвой и назвал условия отмены санкций против РФ.
Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла - о неудачной попытке пригласить на форум Путина и Меркель, безвизовом режиме для молодых россиян и политической ситуации в РФ.
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