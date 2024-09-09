Армения и Евросоюз начали диалог о визовой либерализации

ЕС отменит визовые требования для граждан Армении только после того, как армянские власти проведут существенные реформы в ключевых областях.

Армения и Европейский Союз официально начали переговоры о либерализации визового режима. Это произошло в понедельник, 9 сентября, после приезда в Ереван вице-председателя Европейской комиссии (ЕК) Маргаритиса Схинаса, который, проведя встречи с армянскими президентом, премьер-министром и главой МИДа, назвал начало диалога об отмене визового режима историческим событием. О планах Еревана и Брюсселя официально начать такие переговоры стало известно совсем недавно, из официального пресс-релиза, анонсирующего визит Схинаса в Ереван.

"Автоматизма не будет"

В Ереване Маргаритис Схинас заявил, что конечной целью этого диалога является отмена визовых требований для граждан Армении при краткосрочных поездках в ЕС. Но произойдет это лишь после того, как армянские власти проведут существенные реформы в ключевых областях. Среди условий - безопасность проездных документов, контроль границ, миграции и предоставления убежища, борьба с коррупцией, а также соблюдение основных прав, связанных со свободой передвижения.

"Наша цель - как можно скорее достичь конечной точки, но в этом процессе нет автоматизма", - заявил зампредседателя ЕК на совместной пресс-конференции с армянским вице-премьером Мгером Григоряном. Хотя реализация намеченных реформ - задача не из легких, Маргаритис Схинас считает ее "выполнимой и решаемой".

Армения, заявил в свою очередь Григорян, придает большое значение началу диалога о либерализации визового режима, в то же время осознавая, что для достижения конечной цели "необходима последовательная и целенаправленная работа". "Мы действительно рассматриваем этот процесс как стратегическую повестку дня в области миграции, передвижения людей и модернизации пограничного контроля", - указал глава армянского правительства.

Армения встанет на путь к вступлению в ЕС?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал начало диалога о безвизовом режиме с ЕС как "важный момент" для двусторонних отношений и фактическое расширение повестки между Ереваном и Брюсселем. На встрече со Схинасом он напомнил о своем выступлении в Европарламенте в 2023 году, где заявил о желании Еревана быть настолько близко к Евросоюзу, насколько ЕС считает это возможным. С тех пор, по словам премьер-министра, в Армении продолжаются дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.

"Это непростой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении. Необходимо подходить к этой теме подробно и комплексно. Здесь будет важно услышать наблюдения и советы наших партнеров из ЕС", - подчеркнул Никол Пашинян. В армянском обществе, особенно среди сторонников европейской интеграции, участились призывы провести референдум о вступлении страны в Европейский Союз. Однако власти в Ереване отреагировали на эту инициативу по-разному.

Так, председатель парламента Ален Симонян поддержал призывы, он счел возможным проведение референдума в ближайшем будущем и предположил, что результат голосования будет положительным. Сам же Никол Пашинян неожиданно для многих высказался против плебисцита, заявив, что четкого понимания, готов ли Евросоюз принять Армению в свой состав, пока нет.

Интенсификация отношений Армении с ЕС

Отношения Армении с ЕС стали особенно интенсивными после того, как Москва и курируемая ею Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо Армении и РФ, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, в сентябре 2022 года отказались вмешиваться в военную конфронтацию между Ереваном и Баку.

Двухлетний процесс сближения с Западом привел к размещению европейских гражданских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе со стороны Армении, выделению Брюсселем Еревану помощи в размере 270 млн евро на четыре года, а также решениям Совета ЕС предоставить Армении оборонную помощь на 20 млн евро и начать диалог о безвизовом режиме.

Именно об этом в своем заявлении напомнил вице-председатель Еврокомиссии: "Вместе с нашими американскими партнерами в области экономики и инвестиций мы объявили о новом плане устойчивости и роста на сумму 270 млн евро в дополнение к 600 миллионам, которые мы уже инвестируем в эту страну".

Начало длительного процесса

Несмотря на интенсификацию контактов Еревана с Брюсселем, прогнозировать, сколько времени займет проведение всех реформ, необходимых для получения страной безвизового режима, не берется никто. "По приблизительным оценкам, при эффективной работе правительство Армении способно выполнить эти обязательства в течение двух-четырех лет", - такое мнение высказал в беседе с DW глава комиссии армянского парламента по евроинтеграции от правящей партии "Гражданский договор" Арман Егоян.