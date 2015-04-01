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ПолитикаБеларусь

Безвиз для европейцев - добро пожаловать в Беларусь? Обсуждают Андрей Стрижак и Александр Либер

29 июля 2024 г.

Власти Беларуси ввели с 19 июля безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Тем временем Литва, Латвия и Эстония запретили, а Польша ввела ограничения на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Поедут ли теперь иностранцы в Беларусь? А белорусы, наоборот, перестанут ездить в Европу? И к чему могут привести ограничения для въезда в ЕС для белорусов? Обсудим в "Сварке-шоу".

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Наши гости:

🔵 Андрей Стрижак, правозащитник, сооснователь фонда Bysol

🔵 Александр Либер, бывший владелец туристического бизнеса в Витебске, основатель мониторинговой группы visastat

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