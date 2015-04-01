Безвиз для европейцев - добро пожаловать в Беларусь? Обсуждают Андрей Стрижак и Александр Либер

29.07.2024 29 июля 2024 г.

Власти Беларуси ввели с 19 июля безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Тем временем Литва, Латвия и Эстония запретили, а Польша ввела ограничения на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Поедут ли теперь иностранцы в Беларусь? А белорусы, наоборот, перестанут ездить в Европу? И к чему могут привести ограничения для въезда в ЕС для белорусов? Обсудим в "Сварке-шоу".