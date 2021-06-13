 Коронавирус: глава Минздрава ФРГ за отмену требования носить маски | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: глава Минздрава ФРГ за отмену требования носить маски

Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 176 млн жителей планеты. Более 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 14 июня.

Перечеркнутый уличный знак в Мюнхене, требующий носить защитные маски

Перечеркнутый уличный знак в Мюнхене, требующий носить защитные маски

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 14 июня (время московское).

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Цифровой прививочный сертификат в форме QR-кода

Цифровой прививочный сертификат в форме QR-кода

Жители Германии, прошедшие полную вакцинацию против коронавируса, с 14 июня могут получить ковид-сертификат в аптеке. Отмечается, что по техническим и организационным причинам в ближайшие дни это можно будет сделать лишь в ограниченном количестве аптек: о том, в какой именно, можно будет узнать на сайте mein-apothekenmanager.de.

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В связи с уменьшением числа случаев инфицирования в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за отмену обязательного ношения защитных масок. "Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke. В регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

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В связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом власти Санкт-Петербурга объявили о новых ограничениях: будет приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах; деятельность фуд-кортов будет возможна только на вокзалах, в аэропортах; с 2.00 до 6.00 ресторанам разрешается обслуживать посетителей только навынос и осуществлять доставки. С 17 июня в городе запрещаются массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, а в фанзонах чемпионата Европы по футболу больше не будут оказывать услуги общественного питания, за исключением продажи напитков.

Также в Петербурге отменяется бал для лучших выпускников школ.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 июня >>>

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