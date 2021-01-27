Коронавирус: в США призывают к расследованию причин пандемии

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 101 млн жителей планеты. Более 2,1 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 28 января (время московское).

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Согласно опросу Института социологических исследований в Алленсбахе, готовность населения Германии сделать прививку от коронавируса растет. Согласно результатам опроса, 63 процента жителей ФРГ в настоящее время выразили желание пройти вакцинацию. В середине декабря, до начала прививочной кампании, этот показатель составлял 52 процента.

В то же время каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку. Социологи также отметили, что готовность пройти вакцинацию коррелирует с возрастом опрошенных. Среди лиц моложе 30 лет готовы привиться 46%, среди 45-59-летних - 66 процентов, в возрастной группе старше 60 лет - 75 процентов.

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В США призывают провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам необходимо добраться до истоков в первые дни пандемии в Китае, и мы поддержим международное расследование, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", - сказала Псаки на брифинге в среду.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 27 января >>>

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