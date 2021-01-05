Коронавирус: в США - около 290 тысяч новых заражений

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 89 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались, выздоровели около 64 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 9 января (время московское).
++08.45++
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) обвинила партнера консерваторов по правящей коалиции - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - в попытках использовать тему вакцинации от коронавируса для набора политических очков в преддверии осенних выборов в бундестаг. "Им это не поможет, но навредит в борьбе с коронавирусом, потому что посеет сомнения (в обществе относительно необходимости делать прививку от COVID-19. - Ред.)", - подчеркнула политик.
В то же время Крамп-Карренбауэр отметила, что считает не СДПГ, а "зеленых" основными соперниками ее партии на грядущих выборах.
++07.30++
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 694 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 891 581 случай заражения.
За последние 24 часа скончались 1083 человек, общее число летальных исходов составило 39 878. Выздоровели около 1,5 млн человек.
В США - новый максимум суточного прироста заражений
++07.00++
В США зафиксирован новый пик суточного прироста случаев заражения - около 290 000. За истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 3676 человек. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались 368 736 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 21,85 млн человек.
++06.00++
Дания из-за распространения мутированного варианта коронавируса ужесточает правила въезда и выезда из страны. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует жителям избегать поездок за пределы страны, в том числе в служебных целях. Въезд на территорию Данию разрешен лишь в случае настоятельной необходимости и при условии предоставления в пунктах пересечения границы документа, подтверждающего негативный результат теста, сделанного максимум за сутки до прибытия. В Дании за все время эпидемии выявлено 178 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1517 пациентов скончались. В стране проживают 5,8 млн человек.
++05.00++
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили готовность придерживаться общеевропейского подхода к проблеме вакцинации против коронавируса.
В администрации Макрона сообщили, что стороны солидарны в понимании необходимости коллективной стратегии закупок Евросоюзом препаратов, и эта концепция охватит и вопросы заказа вакцин, и проблемы их производства в Европе.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что страны-члены ЕС не должны заключать с индивидуальные соглашения с западными поставщиками вакцин о дополнительных или ускоренных поставках. По словам главы Еврокомиссии, все должно координироваться Брюсселем.
Эксперт: Дополнительный заказ ЕС не ускорит вакцинацию в Германии
++04.00++
Карл Лаутербах
Эксперт по вопросам медицины парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает, что заказанные Евросоюзом дополнительно 300 миллионов доз вакцины BioNTech ситуацию с вакцинацией в ФРГ существенно не изменят. По его словам, на которые ссылается газета Bild, ранее третьего квартала 2021 года обеспечить вакциной всех желающих в Германии все равно не удастся. Ранее, в среду, министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что прививку до наступления лета сможет сделать каждый желающий.
"Если бы те же 300 миллионов доз вакцины были заказаны полгода назад, то необходимые для этого производственные мощности, скорее всего, были бы уже созданы", - подчеркнул Лаутербах. В 2020 году Брюссель отклонил предложение немецкой компании BioNTech о покупке от 400 до 500 миллионов доз вакцины, заказав меньший объем препарата.
++03.00++
Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден раскритиковал систему распределения вакцины против коронавируса в стране. "Вакцины дают нам надежду, но то, как они распространяются - это пародия", - заявил Байден, выступая перед журналистами в городе Вилмингтон (штат Дэлавер). По его словам, распределение вакцины станет "самым серьезным оперативным вызовом, с которым когда-либо сталкивался американский народ". Представитель Байдена в эфире американского телеканала CNN заявил в пятницу, что новая администрация США не станет создавать запасы вакцин, но будет четко распределять каждую имеющуюся дозу, чтобы убедиться, что люди вовремя вакцинированы.
++01.45++
Скорость распространения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Великобритании, действительно выше, чем исходного. Об этом во время брифинга заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, репродуктивное число нового варианта коронавируса выросло с 1,1 до 1,5, то есть два инфицированных заражают трех здоровых людей. В то же время ван Керкхове отметила, что методы лечения, разработанные против обычного коронавируса, так же эффективны и в случае заражения новым вариантом.
Возле одной из больниц в бразильском Манаусе
Число зараженных в Бразилии с начала эпидемии превысило 8 миллионов
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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 8 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 52 035 новых случая заражения. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 962 пациента.
Общее число инфицированных составило 8 млн 13 тыс. 6733. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 708 человек. Скончались с начала эпидемии 201 460 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 8 января >>>
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Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин