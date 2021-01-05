Коронавирус: в США - около 290 тысяч новых заражений

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 89 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались, выздоровели около 64 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 9 января (время московское).

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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) обвинила партнера консерваторов по правящей коалиции - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - в попытках использовать тему вакцинации от коронавируса для набора политических очков в преддверии осенних выборов в бундестаг. "Им это не поможет, но навредит в борьбе с коронавирусом, потому что посеет сомнения (в обществе относительно необходимости делать прививку от COVID-19. - Ред.)", - подчеркнула политик.

В то же время Крамп-Карренбауэр отметила, что считает не СДПГ, а "зеленых" основными соперниками ее партии на грядущих выборах.

++07.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 24 694 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 1 891 581 случай заражения.

За последние 24 часа скончались 1083 человек, общее число летальных исходов составило 39 878. Выздоровели около 1,5 млн человек.

В США - новый максимум суточного прироста заражений

++07.00++

В США зафиксирован новый пик суточного прироста случаев заражения - около 290 000. За истекшие 24 часа от последствий заражения коронавирусом скончались 3676 человек. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались 368 736 инфицированных, число выявленных случаев заражения превысило 21,85 млн человек.

++06.00++

Дания из-за распространения мутированного варианта коронавируса ужесточает правила въезда и выезда из страны. Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует жителям избегать поездок за пределы страны, в том числе в служебных целях. Въезд на территорию Данию разрешен лишь в случае настоятельной необходимости и при условии предоставления в пунктах пересечения границы документа, подтверждающего негативный результат теста, сделанного максимум за сутки до прибытия. В Дании за все время эпидемии выявлено 178 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1517 пациентов скончались. В стране проживают 5,8 млн человек.

++05.00++

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили готовность придерживаться общеевропейского подхода к проблеме вакцинации против коронавируса.

В администрации Макрона сообщили, что стороны солидарны в понимании необходимости коллективной стратегии закупок Евросоюзом препаратов, и эта концепция охватит и вопросы заказа вакцин, и проблемы их производства в Европе.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что страны-члены ЕС не должны заключать с индивидуальные соглашения с западными поставщиками вакцин о дополнительных или ускоренных поставках. По словам главы Еврокомиссии, все должно координироваться Брюсселем.

Эксперт: Дополнительный заказ ЕС не ускорит вакцинацию в Германии

++04.00++

Карл Лаутербах

Эксперт по вопросам медицины парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) считает, что заказанные Евросоюзом дополнительно 300 миллионов доз вакцины BioNTech ситуацию с вакцинацией в ФРГ существенно не изменят. По его словам, на которые ссылается газета Bild, ранее третьего квартала 2021 года обеспечить вакциной всех желающих в Германии все равно не удастся. Ранее, в среду, министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил, что прививку до наступления лета сможет сделать каждый желающий.

"Если бы те же 300 миллионов доз вакцины были заказаны полгода назад, то необходимые для этого производственные мощности, скорее всего, были бы уже созданы", - подчеркнул Лаутербах. В 2020 году Брюссель отклонил предложение немецкой компании BioNTech о покупке от 400 до 500 миллионов доз вакцины, заказав меньший объем препарата.

++03.00++

Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден раскритиковал систему распределения вакцины против коронавируса в стране. "Вакцины дают нам надежду, но то, как они распространяются - это пародия", - заявил Байден, выступая перед журналистами в городе Вилмингтон (штат Дэлавер). По его словам, распределение вакцины станет "самым серьезным оперативным вызовом, с которым когда-либо сталкивался американский народ". Представитель Байдена в эфире американского телеканала CNN заявил в пятницу, что новая администрация США не станет создавать запасы вакцин, но будет четко распределять каждую имеющуюся дозу, чтобы убедиться, что люди вовремя вакцинированы.

++01.45++

Скорость распространения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Великобритании, действительно выше, чем исходного. Об этом во время брифинга заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. По ее словам, репродуктивное число нового варианта коронавируса выросло с 1,1 до 1,5, то есть два инфицированных заражают трех здоровых людей. В то же время ван Керкхове отметила, что методы лечения, разработанные против обычного коронавируса, так же эффективны и в случае заражения новым вариантом.

Возле одной из больниц в бразильском Манаусе

Число зараженных в Бразилии с начала эпидемии превысило 8 миллионов

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 8 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 52 035 новых случая заражения. За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 962 пациента.

Общее число инфицированных составило 8 млн 13 тыс. 6733. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 708 человек. Скончались с начала эпидемии 201 460 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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