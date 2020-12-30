Коронавирус: Великобритания одобрила третью вакцину

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 88 млн жителей планеты. Свыше 1,9 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 63 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 8 января (время московское).

Мэр Лондона ввел режим ЧС

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Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, поскольку распространение коронавируса вышло из-под контроля. "Каждый 30-й житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы не примем срочных мер, наша система здравоохранения может быть перегружена, и погибнет больше людей", - заявил он.

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Во вторую неделю декабря в Германии скончалось на 23 процента больше людей, чем в среднем за тот же период предыдущих четырех лет. С 7 по 13 декабря в стране зарегистрировано 22 897 смертей, это почти на 4300 случаев больше, чем в 50-е календарные недели 2016-2019 годов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Особенно тяжелая ситуация в Саксонии, где число летальных исходов за указанный период возросло на 88 процентов в сравнении с прошлыми годами.

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Великобритания разрешила использование вакцины против коронавируса американского концерна Moderna. Поставки препарата начнутся с весны, сообщило министерство здравоохранения. Глава ведомства Мэтт Хэнкок назвал решение Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения "прекрасной новостью". По его словам, у королевства появилось "еще одно оружие в арсенале, чтобы победить это ужасное заболевание". Таким образом, Великобритания одобрила уже три вакцины от коронавируса. Ранее было разрешено применение препаратов компаний BioNTech и Pfizer, а также AstraZeneca и Оксфордского университета.

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21 января состоится экстренный саммит ЕС по вопросам борьбы с пандемией. Совещание пройдет в формате видеоконференции, сообщил в Twitter официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс. Проведение видеоконференции глав государств и правительство Евросоюза в конце января аннонсировал в начале месяца председатель Евросовета Шарль Мишель.

В Киеве подтвердили получение заявки на регистрацию российской вакцины

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил получение заявки на регистрацию российской вакцины "Спутник V". "Действительно, 6 января компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр, далее они должны в соответствии с законодательством Украины подать еще регистрационную форму, досье", - заявил он на брифинге. Министр указал, что после получения всех документов будет рассмотрена возможность регистрации. "Это единственный препарат, российская вакцина "Спутник", напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне", - отметил он далее.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продолжении переговоров о закупке вакцины от коронавируса с Россией, Израилем и Китаем. Он сослался на "очень медленные" темпы поставки препаратов в ЕС и назвал при этом вакцинацию единственным способом эффективной борьбы с пандемией. Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что страны ЕС не имеют права самостоятельно вести переговоры о поставках вакцины от коронавируса и заключать соответствующие соглашения.

В Швеции принят временный закон о борьбе с пандемией

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Шведский парламент риксдаг одобрил законопроект о борьбе с пандемией. Ограниченный во времени закон вступит в силу 10 января и предоставляет правительству Швеции возможности введения в случае необходимости широкомасштабных мер, направленных против распространения коронавируса. В частности, речь идет о закрытии магазинов, торговых центров, фитнес-клубов и других заведений, а также о запрете на массовые мероприятия и собрания больших групп людей. Закон будет действовать до сентября 2021 года с возможностью продления.

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По данным телеканала BFM, несколько нобелевских лауреатов во Франции намерены публично сделать прививку от коронавируса. Они пройдут вакцинацию в парижской больнице Неккер 18 января, в первый день прививочной кампании для людей старше 75 лет, указывает телеканал. Точный список лауреатов, которые будут вакцинированы перед камерами, неизвестен, указывается далее. Во Франции сравнительно низка доля людей, готовых сделать прививку от коронавируса. Судя по опросам, около половины жителей сомневаются в безопасности имеющихся препаратов.

Президент Армении болеет COVID-19 в тяжелой форме

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Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. "В наличии симптомы, характерные для этого состояния. Президент Саркисян продолжает лечение под наблюдением врачей", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы Саркисяна. По этим данным, он продолжает работать удаленно. Саркисян на Новый год летал в Лондон со своей семьей и затем получил положительный результат теста на коронавирус.

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На фоне наиболее серьезной вспышки коронавируса за последние месяцы в Китае закрыт еще один город с многомиллионным населением - Синтай в провинции Хэбэй. Ранее те же меры приняты в отношении Шицзячжуана, являющегося административным центром той же провинции. Жителям обоих городов запрещено покидать их без специального распоряжения. Между тем руководство КНР наложило запрет на любые крупные мероприятия во время празднования китайского Нового года, отмечаемого 12 февраля. Кроме того, власти порекомендовали гражданам воздержаться от поездок к родственникам на праздники.

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ЕС заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Тем самым объем поставок этого препарата в ЕС фактически был увеличен вдвое. Поставка 75 млн доз должна быть осуществлена уже во втором квартале 2021 года. "Я глубоко убеждена в том, что этот европейский путь является правильным, и думаю, что впоследствии он себя оправдает", - отметила фон дер Ляйен.

Иран запретил импорт вакцины от коронавируса из США и Великобритании

Аятолла Али Хаменеи

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Иран запретил ввоз в страну вакцин от коронавируса из США и Великобритании. "Если бы американцы были в состоянии производить вакцину, они бы не потерпели подобное фиаско в борьбе с коронавирусом в собственной стране", - заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Выступая с телеобращением к иранцам, он указал, что не доверяет разработанным в США и Великобритании вакцинам, и предположил, что эти страны намереваются испытывать препараты на других народах. По словам Хаменеи, Иран готов закупать вакцину от коронавируса у стран, которым он доверяет. При этом он не указал, о каких государствах идет речь.

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Число инфицированных в Беларуси за прошедшие 24 часа возросло на 1805 до 208 601, сообщило министерство здравоохранения в Минске. При этом число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в Беларуси увеличилось до 1498, указывается далее. Этот показатель на девять человек выше, чем днем ранее.

В России - почти 24 тысячи новых инфицированных

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За минувшие сутки в России выявлено 23 652 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала пандемии возросло до 3 355 794, сообщил оперативный штаб. В тот же день, по его информации, от пневмонии COVID-19 скончались 454 человека и выздоровели 21 677. Общее число жертв коронавируса в России, по данным оперативного штаба, возросло до 60 911.

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Венгрия продлила срок действия ограничений, направленных на сокращение числа заражений коронавирусом. Все принятые ранее меры, включая комендантский час, продолжат действовать до 1 февраля, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Обучение в школах будет осуществляться по-прежнему в удаленном режиме.

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В Украине за прошедшие 24 часа зафиксировано 5676 новых случаев заражения SARS-CoV-2, из них 166 детей и 179 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В то же время выздоровели 5131 человек и скончались 83 из числа ранее заболевших. С начала пандемии в Украине выявлено 1 105 169 инфицированных и зафиксировано 19 588 летальных исходов от COVID-19.

Вакцина BioNTech/Pfizer эффективна и против мутировавшего коронавируса

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Разработанная компаниями BioNTech и Pfizer вакцина от COVID-19 эффективна и для предотвращения заражения мутировавшим коронавирусом, распространенным в Великобритании и Южной Африки. Об этом сообщили компания компания Pfizer и сотрудники медицинского факультета Техасского университета, которые изучили препарат. Они пришли к выводу, что вакцина может нейтрализовать так называемую мутацию N501Y в шиповидном белке.

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В США суточное число смертей пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло очередного максимума, составив 3998 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Предыдущий наивысший показатель летальных исходов в связи с заражением коронавирусной инфекцией был зафиксирован 5 января (3936 жертв).

Количество новых заражений коронавирусом в стране за прошедшие 24 часа составило 265 246 случаев. С начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 в США заразились в общей сложности 21,5 миллиона человек. Около 365 тысяч пациентов скончались.

В Германии новый пик суточного прироста числа заражений

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В Германии за истекшие сутки подтверждено 31 849 новых заражений и 1188 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1 866 887 человек, 38 795 больных COVID-19 скончались, более 1 494 000 выздоровели.

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В одной из школ Тэджона (Республика Корея)

В Южной Корее за сутки зарегистрированы 674 случая заражения SARS-CoV-2. Это рекордно низкий суточный прирост за последние пять дней. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом достигло 67 360. За 24 часа в стране скончались 35 пациентов с COVID-19. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции здесь умер 1081 пациент. Выздоровевшими, по данным портала Worldometer, считаются 47 649 человек. Несмотря на относительно стабильную ситуацию, власти Республики Корея не ослабляют ограничительные меры.

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В Бразилии за последние 24 часа в стране от последствий коронавирусной инфекции скончались 1524 пациента. За сутки в стране зарегистрировано 87 843 новых случая заражения. Общее число инфицированных составило 7 млн 961 тыс. 673 человека. Выздоровевшими считаются 7 млн 96 тыс. 931 человека. Скончались с начала эпидемии 200 498 человек. В стране проживают около 210 миллионов человек.

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Все въезжающие на территорию Англии начиная с понедельника, 11 января, обязаны предъявлять документ, подтверждающий прохождение теста на коронавирус. Действительным считается отрицательный результат тестирования, проведенного не более чем за трое суток до въезда. В случае отсутствия такого документа налагается штраф в размере 550 евро (в пересчете с фунтов стерлингов). Исключения сделаны, в частности, для водителей большегрузов, детей в возрасте до 11 лет и прибывающих из Ирландии.

Во Франции не будет карантинных послаблений

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Полицейские патрульные машины на Елисейских полях в Париже

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация в стране пока далека от нормальной, а потому строгие меры противодействия распространению коронавируса пока остаются в силе. По его словам, 15 тысяч новых случаев заражений коронавирусом за сутки - это значительно меньше, чем 50 тысяч случаев, ежедневно регистрировавшихся в конце октября, но ситуация остается нестабильной. Все уже закрытые из-за пандемии учреждения и службы не откроются до конца января. Глав правительства также сообщил, что из-за угрозы распространения нового варианта коронавируса граница с Великобританией останется пока закрытой.

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Гамбург стал первой федеральной землей Германии, в которой введены более жесткие противоэпидемические правила. Жителям Гамбурга предписано еще сильнее ограничить контакты. В частности, членам одной семьи разрешается встречаться только с одним представителем другого домохозяйства. При этом отменены исключения для детей до 14 лет. В соседних с Гамбургом федеральных землях Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн аналогичные ограничения вступят в силу соответственно в воскресенье и понедельник. Ужесточения ограничительных мер в регионах вводятся в соответствии с решениями, принятыми в минувший вторник на совместном совещании федерального и земельных правительств ФРГ.

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Германия в рамках договоренностей с ЕС получит больший объем вакцины от компании BioNTech. Если первоначально планировалась поставка около 55 миллионов доз, то теперь министерство здравоохранения ожидает 60 миллионов доз. Причина в том, что не все страны ЕС намерены полностью получить свою долю препарата. Таким образом, вместе с 30 миллионами доз, предусмотренных двусторонним соглашением между Берлином и BioNTech, Германия в общей сложности получит около 90 миллионов доз вакцины.

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал проведение до конца марта вакцинации от коронавируса жителей страны в возрасте до 16 лет. По его словам, уже имеется договоренность с американской компанией Pfizer о поставках необходимого числа доз вакцины. Кампания, которую Нетаньяху назвал "Возвращение к жизни", - очередной шаг Израиля ко всеобщей добровольной вакцинации населения. Первые прививки в стране были сделаны в середине декабря, за этот период вакцинированы уже 1,6 миллиона человек. С пятницы, 8 января, в стране ужесточены ограничительные меры.

В Украине введен жесткий локдаун до 24 января

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Украина ужесточает меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С 8 по 24 января рестораны, кафе и бары не смогут принимать посетителей, а будут работать только на доставку или продавать еду на вынос. Кинотеатры, театры, спортзалы и фитнес-клубы приостановят деятельность, как и все магазины, за исключением продовольственных.

Все массовые мероприятия запрещены. В 42-миллионной стране за время ведения статистики выявлено 1 099 493 заражения, 19 505 пациентов с новой инфекцией скончались, 773 214 выздоровели, следует из данных Минздрава.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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